



La polizia lo ha bloccato vicino alla sua auto in via Baracca: recuperati contanti, gioielli e due telefoni





A Firenze, in via Baracca, la polizia ha arrestato un cinquantaduenne dopo il furto subito da una persona anziana. Gli agenti lo avevano individuato durante un pattugliamento e ne avevano controllato i movimenti. Giunto presso un condominio, l’uomo ne è uscito rapidamente e ha superato la recinzione per raggiungere la sua auto. Gli agenti lo hanno bloccato prima che potesse partire. Secondo la ricostruzione, avrebbe detto di aver appena sottratto beni a un anziano. La successiva perquisizione ha consentito di trovare contanti, preziosi d’oro e telefoni cellulari in quel preciso momento.

Il primo avvistamento è avvenuto mentre l’uomo, cinquantadue anni, era seduto in auto. La polizia ha registrato diverse telefonate e ha visto che, poco dopo, è tornato rapidamente a bordo. Ritenendo il comportamento meritevole di attenzione, gli agenti hanno seguito i suoi spostamenti. Non vengono indicati né il contenuto delle conversazioni telefoniche né la durata della sorveglianza prima di quel momento. Il resoconto conferma soltanto che la pattuglia ha continuato a seguirlo sino a via Baracca. In quella strada si è verificato quanto raccontato nella parte successiva. Non sono forniti altri elementi sul periodo precedente all’arrivo.

Dopo aver seguito l’auto fino a via Baracca, gli agenti hanno visto il cinquantaduenne lasciare la vettura. Ha raggiunto l’ingresso, ha azionato il citofono ed è entrato nell’edificio. Trascorsi pochi minuti, è ricomparso dal portone e, con andatura rapida, ha oltrepassato il cancello scavalcandolo, puntando verso la macchina. I poliziotti, già appostati poco lontano, sono intervenuti e lo hanno fermato prima che potesse arrivare all’auto e ripartire. La sequenza descritta non chiarisce che cosa abbia fatto nel palazzo né quanto tempo sia rimasto all’interno.

Non sono resi noti il suo nome, quello dell’anziano derubato o l’ora precisa dell’intervento. Il suo ritorno verso il veicolo è descritto come un possibile tentativo di allontanarsi; il fermo è avvenuto prima che raggiungesse la macchina. Il resoconto non dice se altre persone fossero presenti nell’edificio durante quei brevi minuti dell’intervento degli agenti.

Nel controllo effettuato sull’uomo, gli agenti hanno rinvenuto denaro per complessivi 8.660 euro, tre collane d’oro, dieci pendenti e due cellulari. La ricostruzione della fonte presenta come non certa la sua confessione: il cinquantaduenne avrebbe detto di aver appena sottratto beni a una persona anziana. Il denaro e gli altri effetti sono stati sottoposti a sequestro. Successivamente, stando al resoconto, l’intero recupero è stato riconsegnato al proprietario legittimo. La notizia non precisa quanto valgano i preziosi, da dove provenissero le somme né in quale modo sarebbe avvenuta la sottrazione. Non aggiunge altri particolari utili.

Gli agenti hanno seguito l’uomo dalla sua automobile sino a via Baracca e, una volta lì, hanno atteso nei pressi del palazzo. Il resoconto colloca prima la fase di osservazione, poi l’ingresso nel condominio e infine la rapida uscita. Per raggiungere la macchina, il cinquantaduenne ha scavalcato il cancello; la polizia lo ha fermato prima che potesse allontanarsi. Gli oggetti trovati durante la perquisizione sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario. La fonte non dice se nel condominio ci fossero altre persone e non descrive eventuali danni o segni di effrazione. Non vengono forniti altri particolari sulla scena.

Le informazioni disponibili identificano la città, la via, l’età dell’uomo e i beni recuperati, ma non riportano il nome della persona arrestata o quello della vittima. Non indicano neppure la data e l’ora esatte del controllo, eventuali accuse formalizzate oltre all’arresto, o decisioni successive dell’autorità giudiziaria. Per questo la ricostruzione si limita ai passaggi riferiti: gli agenti hanno notato movimenti ritenuti sospetti, seguito l’auto, osservato l’ingresso nel condominio e fermato il cinquantaduenne all’uscita. Il denaro, le tre collanine, i dieci ciondoli e i due telefoni risultano recuperati e restituiti al legittimo proprietario.



