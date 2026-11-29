Il 50% dei voti flash consente a Ravagnani e Martinelli di proseguire. La serata premia Bocchi e Pernice; Moreno e Aloia, Diaz e Giovanatti potranno riprovarci con il ripescaggio.





Il 50% dei voti flash consente a Ravagnani e Martinelli di proseguire. La serata premia Bocchi e Pernice; Moreno e Aloia, Diaz e Giovanatti potranno riprovarci con il ripescaggio.





La puntata numero nove di Ballando con le Stelle è andata in onda su Rai1 il 28 novembre 2026 e si è conclusa con due uscite dalla gara. A fermarsi allo spareggio sono state le coppie di Manuela Moreno e Carlo Aloia e di Andy Diaz e Gioia Giovanatti. Il 50% delle preferenze del voto flash è andato ad Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, che restano in competizione. Nella serata dei quarti, condotta da Milly Carlucci, il primo posto è stato conquistato da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.

Il pubblico collegato da casa ha determinato l’esito, assegnando alla coppia un bonus di 20 punti in vista della prossima prova. In precedenza Francesca Fialdini aveva consegnato loro il tesoretto, mentre Simona Ventura lo aveva attribuito a Monica Guerritore e Luca Urso e Rossella Erra ad Alessandro Matri e Giada Lini. Con 70 punti, Guerritore e Urso hanno raggiunto la vetta della graduatoria mostrata in puntata. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno chiuso a quota 64; Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno ottenuto 58 punti.

Per decidere chi avrebbe continuato, Ravagnani e Martinelli, Moreno e Aloia, Diaz e Giovanatti si sono confrontati in uno spareggio. Ravagnani e Martinelli hanno presentato un quickstep; Moreno e Aloia si sono affidati a un paso doble accompagnato da Zitti e buoni, mentre Diaz e Giovanatti hanno scelto la samba. Nella consultazione lampo, il pubblico ha attribuito alla prima coppia metà dei voti, pari al 50%. Diaz e Giovanatti hanno raggiunto il 32%, mentre Moreno e Aloia si sono fermati al 18%.

Il risultato ha quindi premiato Ravagnani e Martinelli, unica coppia salvata e rimasta nella competizione. Per le altre due formazioni è arrivata l’eliminazione dalla puntata, senza però chiudere ogni possibilità. Tutte le coppie eliminate nelle serate precedenti sarebbero tornate in pista per il ripescaggio previsto la settimana successiva. Moreno e Aloia, insieme a Diaz e Giovanatti, avrebbero così potuto contendersi un nuovo accesso alla gara prima della prima semifinale del programma.

La prossima serata avrebbe offerto agli eliminati delle puntate passate una nuova occasione in pista, in preparazione della prima semifinale. Anche Ornella Muti, lontana dallo studio per ragioni di salute, avrebbe potuto concorrere al ripescaggio. L’attrice, senza esibirsi, è intervenuta dalla propria abitazione. Nella ricostruzione della puntata non compare una diagnosi; RaiNews ha parlato di broncopolmonite e ha riportato che Muti dichiarava di sentirsi meglio. Lo stesso resoconto indicava il consenso dei medici come condizione per il rientro. La sua assenza non costituiva una rinuncia definitiva e volontaria.

Nel corso della serata si è verificato anche un acceso scambio che ha visto protagonisti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, il componente della giuria Guillermo Mariotto e Francesca Fialdini. Il tentativo di Barbara D’Urso e Simona Ventura di ricucire i rapporti non ha avuto esito positivo. Alberto Matano ha poi sorpreso con un intervento, i cui particolari non sono riportati dalla fonte principale. Roberta Bruzzone, criminologa, è stata ospite in pista accompagnata da Luca Favilla e dal gruppo dei maestri. Alla Sala delle Stelle è riapparso Simone Di Pasquale. RaiNews riporta il paso doble dedicato alla violenza.

Hanno ottenuto l’accesso diretto alla semifinale Bocchi e Pernice, Guerritore e Urso, Matri e Giada Lini, Safroncik e Leonardo Lini, Ramazzotti e Perotti. Il premio di puntata, i tesoretti, la qualificazione diretta e la salvezza allo spareggio erano risultati distinti. La vittoria è andata a Bocchi e Pernice; Ravagnani e Martinelli hanno continuato la gara grazie al 50% del voto flash. Moreno e Aloia, così come Diaz e Giovanatti, sono invece rimasti in attesa del ripescaggio, che avrebbe offerto agli eliminati un’altra possibilità di tornare in competizione.



