



Vincenzo Ricci e Teresa Fabozzi viaggiavano in direzione nord. Il conducente dell’altra auto è ricoverato in gravi condizioni.





Vincenzo Ricci, 50 anni, e Teresa Fabozzi, 47, entrambi oncologi, sono morti in un incidente tra due auto sull’A1, nei pressi dello svincolo Afragola-Acerra. Lo scontro è avvenuto poco prima delle due di notte, in direzione nord, nel tratto Napoli-Roma. Secondo le informazioni disponibili, l’impatto si è verificato al chilometro 750, tra il nodo con l’A16 e lo svincolo. Il conducente dell’altra vettura, un uomo di Cardito, è stato portato in ospedale in condizioni gravi. La fonte principale riferisce che è in pericolo di vita.

Ricci lavorava presso il San Pio di Benevento, mentre Fabozzi aveva ottenuto un posto, tramite selezione pubblica, all’Ospedale del Mare napoletano. I due erano a bordo della medesima automobile, che in seguito alla collisione è stata avvolta dalle fiamme. Nella versione fornita dalla fonte principale, Ricci sarebbe finito fuori dall’abitacolo, perdendo la vita sull’asfalto. Fabozzi, bloccata tra le lamiere e incosciente, non ha potuto abbandonare il veicolo. La medesima ricostruzione attribuisce l’avvio del rogo alla fuoriuscita di carburante e a una scintilla elettrica. Le circostanze dell’accaduto sono sottoposte a verifica ufficiale.

Dopo l’incidente sono giunti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale della Sottosezione di Napoli Nord. A chiamare le ambulanze erano stati gli automobilisti che avevano assistito allo schianto. I pompieri sono arrivati a pochi minuti dall’urto, ma per Fabozzi non è stato possibile intervenire con esito positivo. Gli agenti hanno isolato la carreggiata, effettuato i rilievi e raccolto le registrazioni delle telecamere della zona. La circolazione è rimasta interrotta per circa sette ore; il tratto è tornato percorribile poco prima delle nove, terminati gli interventi e i controlli necessari.

La Procura di Napoli Nord, secondo un ulteriore resoconto, ha avviato un fascicolo sull’episodio. Gli accertamenti dovranno ricostruire le modalità della collisione e dell’incendio, perciò le ipotesi sulle cause restano provvisorie. L’articolo colloca i fatti fra la notte di venerdì 27 e quella di sabato 28 novembre. Le versioni pubblicate non concordano sull’identità e sull’età dei due professionisti: il dato di 47 anni riferito a Fabozzi dalla fonte principale è quello riportato qui. Divergono anche le indicazioni sul ferito di Cardito: nel resoconto principale è considerato in pericolo di vita, mentre un’altra testata esclude tale rischio per lui.

Ricci prestava servizio nell’Oncologia dell’Ospedale San Pio, a Benevento; Fabozzi lavorava all’Ospedale del Mare, a Napoli. Secondo gli approfondimenti, i coniugi vivevano a Caserta. Un articolo riferisce che, prima del rientro in Campania, Ricci aveva lavorato a Cuneo e Fabozzi al San Raffaele di Milano. La notizia della loro morte ha raggiunto anche la comunità oncologica regionale. Il coordinamento campano dell’Associazione italiana di oncologia medica li ha ricordati per le competenze professionali e l’attenzione ai pazienti. Si tratta di un ricordo attribuito all’organizzazione, non di una Valutazione indipendente sulle cause dell’incidente.

Bruno Daniele, direttore dell’Oncologia dell’Ospedale del Mare, ha ricordato l’attenzione di Fabozzi per i pazienti e per le difficoltà psicologiche legate alla malattia. Maria Morgante, direttrice generale del San Pio, ha espresso il cordoglio dell’azienda e ha descritto Ricci come un riferimento per colleghi e pazienti. Un ulteriore approfondimento indica che Fabozzi partecipava al Gruppo Oncologico Multidisciplinare dell’ASL Napoli 3 Sud e dell’Ospedale del Mare, impegnato nella gestione del percorso per i tumori polmonari. L’informazione riguarda la sua attività professionale e non modifica quanto si sa sull’incidente. Le indagini restano affidate agli organi competenti.



