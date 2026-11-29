



Il risultato deciso dagli spettatori consegna ai vincitori un bonus di 20 punti in vista della semifinale





La trasmissione di Rai1 del 28 novembre ha portato in scena il nono appuntamento di Ballando con le Stelle, terminato con l’affermazione di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. Dopo le performance, la preferenza degli spettatori collegati da casa ha riscritto l’ordine provvisorio e ha collocato i due al primo posto. Il loro punteggio è stato di 69, comprensivo dei 20 punti del tesoretto conferito da Francesca Fialdini. Per la prossima serata, che aprirà la semifinale, la coppia avrà inoltre 20 punti aggiuntivi da unire alle valutazioni della giuria. Il programma ha proposto le sfide dei quarti e vari confronti in studio.

I giudici avevano collocato Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti al primo posto, con 64 punti, prima dell’assegnazione dei tesoretti. La cifra includeva i 20 punti ottenuti grazie al successo della settimana precedente. Seguivano Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, con 59, e Anna Safroncik con Leonardo Lini, a quota 58. Nelle ultime posizioni comparivano Manuela Moreno con 42 punti e Andy Diaz con 41. Le scelte dei custodi hanno poi rimescolato la classifica: Simona Ventura ha fatto salire Monica Guerritore e Luca Urso a 70 punti; Rossella Erra ha invece premiato Alessandro Matri e Giada Lini, portandoli a 68.

La consultazione da casa ha fatto salire sul gradino più alto Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. Monica Guerritore con Luca Urso si sono classificati secondi nella graduatoria; Alessandro Matri e Giada Lini hanno occupato la terza posizione. RaiNews riferisce che queste coppie, insieme a Anna Safroncik e Leonardo Lini, nonché Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, hanno conquistato direttamente un posto nella prima parte della semifinale. L’esito a Bocchi e Pernice è stato preceduto da un confronto in studio sul giudizio di Guillermo Mariotto: il giurato aveva assegnato 9 punti e avevano messo in discussione il voto.

Durante la puntata, il voto di Mariotto per Bocchi e Pernice ha acceso il confronto: il giurato ha dato 9, nonostante gli apprezzamenti per la loro prova. Fialdini, partner di ballo di Pernice, ha illustrato al concorrente cosa cercasse Mariotto; Erra ha definito ingiusta la valutazione. Pernice ha chiesto come conquistare un 10, mentre il giurato ha ribadito il punto di vista. Addino si è chiesto perché le obiezioni riguardassero soprattutto Giovanni; Bocchi ha risposto. Matano ha ricordato che ciascuno esprime un giudizio personale. Inoltre, D’Urso e Ventura non si sono riconciliate. Roberta Bruzzone, criminologa, ha ballato per una notte in studio.

Andy Díaz e Gioia Giovanatti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli si sono contesi la permanenza nella gara allo spareggio. Nel resoconto di RaiNews, il passaggio decisivo è andato a Ravagnani e Martinelli, che al televoto hanno raccolto il 50% delle preferenze. Moreno-Aloia e Díaz-Giovanatti sono state eliminate, ma potranno puntare al ripescaggio della settimana successiva. RaiNews segnala inoltre che Ornella Muti non ha preso parte alle danze perché colpita da broncopolmonite. Il regolamento specifica che tale assenza non costituisce un ritiro volontario: l’attrice potrà provare a rientrare durante il ripescaggio, purché i medici autorizzino il ritorno in pista.

La serata ha premiato Bocchi e Pernice con una posizione favorevole per la semifinale, ma l’ordine definitivo è emerso solo dopo il voto da casa. La prima classifica, costruita sui giudizi, vedeva Ramazzotti e Perotti in testa. Le attribuzioni dei tesoretti avevano in seguito portato Guerritore e Urso al vertice, mentre Matri e Lini occupavano provvisoriamente il terzo gradino. A chiudere il quadro è intervenuto il pubblico: il primo posto e i punti bonus sono andati a Bocchi e Pernice. Sotto la guida di Milly Carlucci, l’appuntamento ha alternato balli, valutazioni della giuria e momenti tesi riportati dalle cronache disponibili.



