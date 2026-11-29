



Alberto Matano invita le due conduttrici a chiarirsi, ma d’Urso nega di aver litigato e la trasmissione torna alla gara





La puntata di Ballando con le stelle ha lasciato senza chiarimento pubblico la tensione tra Barbara d’Urso e Simona Ventura. Poco prima della conclusione, Alberto Matano ha proposto alle due conduttrici di superare le incomprensioni emerse durante la settimana. L’intervento è arrivato dopo giorni segnati da polemiche e frecciatine sui social, ma non ha prodotto il confronto atteso. In studio, Ventura è apparsa disponibile a parlarne, mentre d’Urso ha contestato subito il presupposto della proposta. La scena si è chiusa senza un dibattito sulle divergenze e senza che le protagoniste spiegassero in trasmissione che cosa fosse accaduto nei giorni precedenti.

Verso la chiusura della puntata Alberto Matano ha rivolto a Barbara d’Urso e Simona Ventura una richiesta di distendere i rapporti. Ha ricordato che durante la settimana erano emersi problemi e ha proposto alle due ospiti di sfruttare la loro compresenza in studio per chiarirsi. Ventura è parsa disponibile a parlarne; d’Urso, invece, ha sostenuto di non aver avuto discussioni con nessuno. Così la possibilità di un confronto si è arrestata prima che fossero affrontate le controversie. In diretta non sono stati aggiunti particolari sulle divergenze, né le presentatrici hanno approfondito la questione davanti al pubblico presente in studio.

Una volta replicato, d’Urso ha spostato il discorso sulle performance in gara. L’iniziativa di Matano si è esaurita senza che le ragioni della tensione diventassero oggetto di un dibattito pubblico. Nella puntata non è stato dedicato un chiarimento al rapporto tra le due conduttrici; l’attenzione è tornata invece alla competizione. Quanto visto in diretta documenta l’assenza di un confronto, ma non consente di ricostruire per intero le incomprensioni menzionate da Matano. Le informazioni disponibili non precisano le singole controversie né le frecciatine apparse sui social durante la settimana. La questione è stata citata, ma contenuti e circostanze non sono stati specificati nel corso della trasmissione.

Tra gli episodi associati alle tensioni di d’Urso a Ballando con le stelle figura anche quello in cui Guillermo Mariotto le ha spruzzato del profumo. In seguito, la conduttrice aveva dichiarato in pubblico di essersi sentita isolata. Questo fatto riguarda il suo legame con il programma, ma durante la puntata non è stato messo in relazione con l’assenza di un confronto con Ventura. La risposta data a Matano non contiene elementi che consentano di collegare le due vicende. È quindi opportuno distinguerle: da un lato la sensazione di isolamento riferita dopo l’episodio con Mariotto; dall’altro la proposta di chiarimento rivolta alle conduttrici, che non ha avuto seguito.

La questione della permanenza di d’Urso nel programma condotto da Milly Carlucci rimane aperta. Finora non sono arrivati annunci ufficiali che parlino di un addio. Quanto accaduto con Simona Ventura riguarda un confronto personale non avvenuto e non conferma una partenza; la puntata, inoltre, non ha dato notizie su eventuali decisioni per il futuro della conduttrice. La partecipazione allo show va dunque distinta dalla vicenda in diretta. In assenza di comunicazioni ufficiali non si può affermare che Barbara d’Urso abbia lasciato Ballando con le stelle, né che sia stata decisa la sua uscita.

La chiusura della puntata ha mostrato una successione circoscritta di eventi. Alberto Matano ha ricordato che la settimana era stata difficile e ha invitato Barbara d’Urso e Simona Ventura a fare pace. Ventura ha accolto l’ipotesi di un confronto, ma d’Urso ha risposto di non avere litigato con nessuno. Subito dopo, la conduttrice ha riportato il discorso sulle prove in gara. In studio non sono emersi dettagli sulle cause delle incomprensioni né chiarimenti sulle rispettive posizioni. L’episodio legato a Guillermo Mariotto riguarda un’altra circostanza. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato l’uscita di d’Urso.



