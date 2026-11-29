La scossa, di magnitudo 5.0, ha costretto un velivolo a interrompere l’avvicinamento all’aeroporto. Il primo resoconto non indica feriti o gravi danni strutturali; le repliche sono state almeno 40.





La scossa, di magnitudo 5.0, ha costretto un velivolo a interrompere l’avvicinamento all’aeroporto. Il primo resoconto non indica feriti o gravi danni strutturali; le repliche sono state almeno 40.





Nella mattinata di sabato 28 novembre, la California ha registrato un sisma di magnitudo 5.0 presso Los Angeles: erano le 9.30 locali, le 18.30 in Italia. Per ragioni di sicurezza, ai piloti di un aereo diretto a Los Angeles International Airport (LAX) è stato richiesto di sospendere l’avvicinamento. La pista doveva essere ispezionata prima di consentire altri atterraggi. In base alle prime notizie ufficiali, non c’erano feriti né danni strutturali significativi. L’aeroporto è rimasto in funzione, perché i controlli non hanno rilevato condizioni che imponessero di bloccare il traffico aereo.

Secondo le coordinate diffuse dallo United States Geological Survey (USGS), il sisma è partito da un punto a circa 3,7 miglia a ovest-sudovest di Manhattan Beach, con ipocentro a circa 7,6 miglia sotto terra. Molte località dell’area metropolitana hanno avvertito il tremore. L’agenzia ha registrato almeno quattro scosse successive nei primi 45 minuti; le loro magnitudo variavano da 2.5 a 3.7. Le informazioni della CNN hanno poi portato il totale ad almeno 40. Gli esperti hanno fissato al 30% la probabilità di un nuovo evento sismico con magnitudo non inferiore a 4.0.

All’aeroporto di Los Angeles, alcune finestre sono andate in frantumi; una replica ha fatto precipitare una lastra dal soffitto di un terminal. La sindaca Karen Bass ha comunicato che erano stati notati anche elementi del controsoffitto instabili, senza però rilevare conseguenze importanti per le infrastrutture essenziali. I vigili del fuoco hanno avviato le procedure antisismiche e coinvolto gli addetti di tutte le 106 caserme. Le verifiche hanno interessato terra, cielo e mare. Alcuni abitanti hanno riferito vetri rotti e cose cadute dai ripiani nelle case. Il centro nazionale tsunami ha dichiarato che non vi era pericolo.

Alle 11.41 del Pacifico, una scossa successiva, di magnitudo 4.5, ha riportato i vigili del fuoco in assetto di risposta sismica. Una seconda ricognizione municipale, ha riferito Bass, non ha individuato danni importanti alle infrastrutture critiche. Un altro evento di magnitudo 4.0 è stato localizzato al largo di Hermosa Beach poco dopo le 20. Di fronte alla possibilità di nuovi tremori, le autorità hanno invitato gli abitanti a farsi trovare preparati. La sindaca ha rassicurato che le normali attività potevano continuare, pur sottolineando la maggiore intensità del sisma e la sua vicinanza alla città.

La scossa principale è stata la più forte nell’area di Los Angeles dal 2014, quando un terremoto di magnitudo 5.1 colpì La Habra, nella vicina Orange County. Gli specialisti hanno osservato che l’evento del 28 novembre era più profondo. La sismologa Lucy Jones, del California Institute of Technology, ha definito consistente il numero delle repliche, ma entro un intervallo normale. Nei giorni precedenti, ha aggiunto, si erano verificati tre terremoti di circa magnitudo 3 al largo della costa. Uno, vicino a Manhattan Beach, potrebbe essere considerato un foreshock: si tratta di una possibilità, non di una conclusione certa.

Santa Monica e Pasadena, 27 miglia a nord-est dell’epicentro, avvertirono scosse. Manhattan Beach chiuse il molo precauzionalmente, vietando accesso a residenti e visitatori. Redondo Beach: una replica fece scattare allarmi auto nel parcheggio d’un supermercato. Raffinerie El Segundo e Torrance: sistemi di sicurezza; Chevron avviò torce, senza pericolo; Torrance segnalò combustione imprevista, senza effetti esterni.

La sismologa Lucy Jones ha citato anche la scossa di magnitudo 3.9 che raggiunse Commerce, a sud-est del centro di Los Angeles, nelle prime ore del 20 novembre. Non fu seguita da repliche, ha precisato. Il bacino di Los Angeles, ha ricordato Jones, era stato relativamente tranquillo dal terremoto di Northridge del 1994, di magnitudo 6.7. Gli esperti consideravano possibili altre scosse nei giorni seguenti, ma non davano per certo un nuovo evento. La probabilità stimata del 30% si riferiva a una replica di magnitudo almeno 4.0. Le autorità, conclusi i controlli, non riportavano feriti o danni strutturali importanti.



