



Repubblica riferisce che nel centrodestra si teme un intervento della Corte sull’obbligo di riportare sulla scheda il nome del candidato premier. La Consulta deve ancora pronunciarsi.





La discussione sulle norme elettorali torna d’attualità mentre si valutano i rapporti di Forza fra le forze politiche. Repubblica riferisce che nel centrodestra circola il timore di una pronuncia della Corte costituzionale capace di eliminare dalla scheda l’obbligo di riportare il nome di chi aspira alla presidenza del Consiglio. Non risulta però che i giudici abbiano già deciso: per ora è soltanto uno scenario attribuito dal giornale a fonti non precisate. La stessa ricostruzione sostiene che la notizia sia arrivata anche a Palazzo Chigi e che Ignazio La Russa, presidente del Senato, l’abbia resa pubblica per primo.

Il possibile stop all’obbligo di riportare sulla scheda il nome del candidato premier avrebbe effetti anche sulle scelte del centrosinistra. Elly Schlein e Giuseppe Conte si confrontano sulla leadership comune, ma restano distanti sul sostegno all’Ucraina e sull’eventuale patrimoniale, temi indicati dalla fonte come motivi di dissenso. Tra le opzioni sul tavolo figurano le primarie; tuttavia la sfida potrebbe lasciare una parte degli elettori senza una guida condivisa se il candidato scelto prevalesse sull’altro. La difficoltà di ricomporre il campo dopo il voto resta quindi un nodo. Se la norma fosse eliminata, Partito democratico e Movimento 5 Stelle potrebbero decidere di individuare il riferimento soltanto dopo le elezioni. Questa eventualità non equivale a un accordo già concluso tra i partiti.

Il modello evocato sarebbe quello seguito dal centrodestra nel 2022: affidare al partito più votato della coalizione il compito di indicare chi guiderà il Governo. La fonte riferisce che, fino a pochi giorni prima, nel centrodestra la norma sul candidato premier era ritenuta abbastanza solida. Le maggiori perplessità riguardavano invece il premio di maggioranza al Senato. Il disegno della riforma sarebbe stato illustrato agli uffici del Quirinale e avrebbe incluso correttivi, tra cui l’innalzamento dal 40 al 42 per cento della soglia necessaria per ottenere il premio. Anche su questi elementi, tuttavia, il testo descrive valutazioni e ipotesi.

La leader del Pd vorrebbe conoscere prima il pronunciamento della Consulta e solo dopo organizzare eventuali primarie. Francesco Viganò, presidente della Corte, ha promesso che i giudici decideranno «con la necessaria sollecitudine». Repubblica ipotizza che la sentenza possa arrivare dall’inizio di febbraio in poi. A quel punto occorrerebbero gli interventi tecnici e il tempo per sciogliere le Camere. Seguendo questa sequenza, le elezioni anticipate potrebbero svolgersi nella seconda metà di aprile. Non è tuttavia una data stabilita ufficialmente: il voto resta eventuale e dipende ancora da passaggi non conclusi.

Il tema si inserisce in una vicenda giudiziaria già avviata. Il 26 ottobre, riferisce ANSA, sono stati depositati ricorsi contro la legge elettorale in 25 tribunali, promossi dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazioni, comitati, costituzionalisti, giornalisti, avvocati e cittadini. La prima udienza, davanti al giudice di Trento, è stata fissata per il 16 dicembre. I ricorsi contestano diversi aspetti della riforma, fra i quali il premio di maggioranza, il premio nazionale al Senato e l’indicazione del candidato premier. L’eventuale approdo delle questioni alla Corte dipenderà dalle valutazioni dei giudici.

Il 27 novembre, all’incontro organizzato dalla Fondazione Versiliana, La Russa ha detto che la sinistra trarrebbe vantaggio da un eventuale stop all’obbligo di indicare il premier. Ha giudicato probabile una modifica limitata, senza stravolgere l’architettura della legge. Le critiche sono arrivate da oppositori come Francesco Boccia, Riccardo Magi ed Elly Schlein, mentre Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia, ne ha preso le difese. Antonio Tajani ha invitato ad aspettare i giudici. Queste reazioni non costituiscono un’indicazione dell’esito: al 29 novembre la Corte costituzionale non si era ancora espressa sulla disposizione.



