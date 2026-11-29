



La piccola è in condizioni gravi al Salesi di Ancona. La madre è in carcere, accusata di tentato omicidio; i carabinieri ricostruiscono l’accaduto.





Nel comune anconetano di Montemarciano, una minore di otto anni versa in condizioni serie ed è assistita al Salesi, ospedale pediatrico. I soccorsi l’hanno raggiunta sabato 28 novembre nell’abitazione della famiglia, dove era stata rinvenuta incosciente. Per gli inquirenti, potrebbe essere stata stretta al collo con una collana in caucciù. La madre, trentanove anni, è finita in arresto: le viene contestato il tentato omicidio aggravato ed è stata trasferita al penitenziario Villa Fastiggi di Pesaro. I carabinieri stanno ancora verificando responsabilità e modalità dell’accaduto con precisione.

In base alle prime ipotesi, l’uomo era rimasto in macchina aspettando che moglie e figlia uscissero. Il ritardo lo ha indotto a tornare nell’appartamento; lì ha visto la bambina stesa a terra. Poco distante c’era la madre, visibilmente sconvolta. Il padre ha lanciato l’allarme e tolto dal collo della piccola la collanina, prima che giungessero gli operatori del soccorso. La ricostruzione principale aggiunge che in seguito ha affidato il reperto alle forze dell’ordine. Non avendo assistito all’episodio, l’uomo non è in grado di raccontare in prima persona cosa sia successo.

Sul luogo dell’intervento, il personale sanitario ha eseguito la rianimazione; poi la bambina è partita d’urgenza per il Salesi di Ancona. La prognosi resta riservata. Dopo l’arrivo dei soccorritori anche la madre è stata accompagnata in ospedale: le notizie disponibili dicono che, in un primo momento, fu ricoverata a Senigallia. La fonte principale non fornisce ulteriori dettagli sulle condizioni della piccola, indicate come gravi. Le verifiche dovranno ricostruire gli interventi e gli eventi precedenti al ritrovamento da parte del padre. Al momento non ci sono elementi per individuare una ragione del gesto.

Gli elementi al vaglio

Gli investigatori stanno valutando anche una collana in caucciù: secondo quanto riferito, il padre l’avrebbe recuperata dal pavimento e poi affidata ai carabinieri. Le tracce sul collo della bambina potrebbero corrispondere a quelle prodotte dall’oggetto, ma si tratta di un’ipotesi investigativa, non di una conclusione. La fonte principale riporta inizialmente ammissioni solo parziali da parte della madre. Un Aggiornamento del 29 novembre dà una versione diversa: la donna avrebbe detto ai militari di aver provato a uccidere la figlia. Il fermo è stato disposto nell’indagine per tentato omicidio aggravato.

Le diverse notizie concordano sul fatto che la bambina sia ricoverata al Salesi, che le sue condizioni siano gravi e che la madre sia coinvolta nell’inchiesta. Altri particolari provengono però da ricostruzioni iniziali e non costituiscono verifiche definitive. La collanina è considerata compatibile con i segni sul collo, ma resta da chiarire cosa sia accaduto. Anche il resoconto sulle parole della donna non è uniforme: la fonte principale menziona ammissioni parziali, un Aggiornamento successivo parla invece di confessione. La madre è detenuta a Villa Fastiggi, a Pesaro, con l’accusa che le è stata contestata.

Indagine ancora aperta

I militari dell’Arma lavorano per ricomporre gli avvenimenti nell’abitazione e controllare quanto raccolto finora. La fonte principale precisa che non è stato individuato un movente. Fino alla conclusione delle verifiche e del procedimento non si possono formulare attribuzioni definitive di responsabilità. Le notizie diffuse il 29 novembre collegano l’arresto alle dichiarazioni della madre ai carabinieri, ma non chiariscono in modo accertato perché sia avvenuto il gesto. Restano da determinare l’origine dei segni sul collo della bambina e l’ordine preciso degli eventi prima che arrivassero il padre e i soccorritori. La piccola è tuttora ricoverata e la prognosi rimane riservata.



