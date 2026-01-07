Giovane di 25 anni muore all’improvviso in vacanza con amici, l’autopsia conferma il malore





Un tragico evento ha colpito la comunità di Povegliano Veronese, dove un giovane di 25 anni, Enrico Fratton, è deceduto mentre si trovava in vacanza a Budapest. Fratton, partito per l’Ungheria il 2 gennaio insieme ad alcuni amici, avrebbe dovuto rientrare il 4 gennaio. Tuttavia, nella notte tra sabato e domenica, il giovane ha manifestato un malore improvviso mentre si trovava nel suo hotel.





Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, un amico presente nella stessa camera ha notato che Enrico aveva difficoltà a respirare e ha immediatamente contattato il personale dell’hotel per chiedere aiuto. I soccorsi sono stati attivati rapidamente, ma nonostante gli sforzi dei sanitari, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le prime ipotesi indicano un possibile arresto cardiaco, ma sarà l’autopsia, già disposta nei giorni scorsi, a chiarire definitivamente le cause del decesso.

Enrico Fratton era molto legato alla sua famiglia e lavorava insieme al padre, Giovanni, nella gastronomia-macelleria di famiglia, un’attività che avrebbe dovuto continuare a gestire. Oltre al punto vendita di Povegliano, Fratton lavorava anche in un negozio a Villafranca. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità, dove il giovane era conosciuto e ben voluto.

Il Comune di Povegliano Veronese ha espresso il suo cordoglio attraverso un post sui social media, sottolineando il dolore collettivo per la perdita di Enrico. “La nostra comunità in queste ore è colpita da un dolore profondo e improvviso, per la prematura scomparsa di Enrico Fratton. Se ne va un ragazzo giovane e stimato, cresciuto tra le mura della storica gastronomia-macelleria di famiglia, presidio per tutte e tutti noi poveglianesi di relazioni, lavoro quotidiano e identità collettiva”.

Il messaggio prosegue con una nota di vicinanza alla famiglia: “È un vuoto che va ben oltre l’ambito familiare. L’Amministrazione comunale, a nome della cittadinanza, esprime la più sincera vicinanza alla famiglia Fratton, condividendone il dolore e stringendosi in un abbraccio forte e silenzioso, nel ricordo di Enrico”.

La notizia della sua morte ha sconvolto la piccola comunità di Povegliano, dove molti hanno iniziato a condividere messaggi di cordoglio sui social media. Anche il parroco del paese, Giorgio Costa, ha fatto visita alla famiglia per unirsi al loro dolore e partecipare al silenzio e alla preghiera in onore di Enrico.

L’episodio ha messo in evidenza la fragilità della vita e il forte legame che il giovane aveva con la sua comunità. La sua scomparsa prematura ha suscitato un’ondata di emozioni e ricordi tra coloro che lo conoscevano, evidenziando quanto fosse amato e rispettato. La comunità si sta unendo per sostenere la famiglia in questo momento difficile, offrendo supporto e solidarietà.



