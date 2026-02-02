“Giulia Honegger incinta”: rispunta il gossip su Fedez che potrebbe diventare padre per la terza volta





Fedez e Giulia Honegger sono al centro di un gossip che suggerisce che la stilista milanese sia in attesa del loro primo bambino insieme. Le indiscrezioni sono emerse nelle ultime settimane, con l’influencer esperta di pettegolezzi online, Deianira Marzano, che ha rivelato che Honegger sarebbe “in dolce attesa”. Questo rumor è stato lanciato circa dieci giorni fa dal settimanale Oggi, che ha pubblicato foto della coppia in vacanza a St. Moritz.





Il settimanale ha notato che Giulia Honegger durante la loro vacanza tendeva a coprire la pancia con una coperta. “Si stringe in vita una coperta, un gesto rivelatorio? Tra gli amici si sussurra che sia incinta,” scriveva la rivista. Tuttavia, il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, ha successivamente affermato in un video di aver ricevuto una smentita dalla diretta interessata, che ha commentato l’indiscrezione negandola “categoricamente”. “Manteniamola come un’indiscrezione, a meno che non ci sia una normale ritrosia nel comunicare la notizia per scaramanzia,” ha dichiarato Biavardi. Nonostante ciò, il gossip è tornato a circolare, lasciando in attesa di nuove conferme o smentite.

La relazione tra Fedez e Giulia Honegger è stata ufficializzata a luglio 2025. Da allora, la coppia ha mantenuto una certa riservatezza, con Honegger, stilista e imprenditrice, lontana dal mondo dello spettacolo. La sua presenza sui social è molto limitata, e raramente rilascia interviste. La coppia sembra godere di una relazione intensa lontano dai riflettori, eccetto per alcune apparizioni pubbliche, come quelle condivise da Fedez sui suoi profili social.

Recentemente, il settimanale Oggi ha dedicato un servizio alla coppia, paparazzandoli durante una vacanza a St. Moritz insieme ai figli di Fedez, Leone e Vittoria. Questo viaggio ha catturato l’attenzione dei paparazzi, documentando la loro vita familiare allargata.

Il gossip sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger ha suscitato un notevole interesse tra i fan della coppia e nel panorama del gossip italiano. Se confermata, questa notizia rappresenterebbe il terzo figlio per Fedez, che già ha due bambini con la sua ex moglie, Chiara Ferragni. La possibilità di un nuovo arrivo in famiglia ha generato entusiasmo tra i sostenitori della coppia, che seguono attentamente ogni sviluppo della loro vita personale.



