Grande Fratello Vip, choc per Andreas Muller: rapinato il negozio, bottino da migliaia di euro

I soci riferiscono che un dipendente è stato minacciato e che sono state rubate carte Pokémon. Avviata una raccolta fondi con obiettivo di 24mila euro.





I soci riferiscono che un dipendente è stato minacciato e che sono state rubate carte Pokémon. Avviata una raccolta fondi con obiettivo di 24mila euro.





Durante la permanenza di Andreas Muller nella Casa del Grande Fratello Vip, il suo punto vendita è stato assaltato a Roma da persone armate. I soci riferiscono che il fatto è avvenuto verso le 20, venerdì 13 novembre. Secondo quanto ricostruito, gli aggressori hanno intimorito il lavoratore che si trovava lì, infranto le vetrine e sottratto carte Pokémon, per migliaia di euro. Il ballerino non sarebbe stato avvisato dell’accaduto: restando nel reality, è isolato dagli eventi che si svolgono all’esterno della Casa.

Vetrine distrutte e un dipendente minacciato

A informare del furto sono stati i soci di Andreas Muller, che condividono con lui la proprietà del negozio, aperto circa un anno fa. Le fotografie rese pubbliche documentano le condizioni del locale dopo l’irruzione. Secondo i gestori, l’addetto al negozio è stato affrontato con due pistole e i rapinatori cercavano il denaro dell’incasso. Le telecamere presenti all’interno avrebbero registrato la scena: le riprese potrebbero risultare d’aiuto agli investigatori per chiarire la dinamica e risalire a chi ha agito.

Le carte Pokémon scomparse sono state valutate dai soci soltanto in termini generali, come merce per migliaia di euro: non è stata precisata una cifra esatta. Il bilancio comprende inoltre la rottura delle vetrine e quanto servirà per sistemarle. I titolari hanno riferito che l’episodio vanifica mesi di impegno e sacrifici. Per un’attività avviata da poco, le conseguenze materiali ed economiche arrivano quando il negozio è ancora agli inizi. Non risultano, tra i dati resi noti, informazioni su eventuali arresti o ulteriori sviluppi investigativi.

La raccolta fondi dei soci

La raccolta fondi organizzata dai proprietari ha come traguardo 24mila euro e punta a fornire risorse per riprendere l’attività e attenuare le perdite. Il totale stabilito non va inteso come una stima verificata dei danni o del valore degli oggetti sottratti. I gestori non hanno specificato attraverso quale piattaforma si possa contribuire, quale somma sia stata raccolta fino a questo momento o in quali tempi il negozio riaprirà. I soci stanno intanto facendo fronte alle riparazioni necessarie e alla mancanza della merce.

La rapina è avvenuta Mentre Muller partecipava al reality, ma non è noto se la produzione gli comunicherà la notizia. Secondo il resoconto, il ballerino non sa che cosa sia successo al negozio. Non ci sono conferme che abbia ricevuto aggiornamenti durante la puntata o in seguito. È quindi distinta la notizia del colpo, riferita dai soci, dalla possibilità che il concorrente venga informato: quest’ultima resta incerta.

Il precedente raccontato da Veronica Peparini

Qualche settimana prima, Veronica Peparini aveva reso noto di essere incappata in una frode avvenuta per telefono. La donna aveva raccontato che un interlocutore, spacciatosi per addetto della banca, l’aveva indotta a fornire le credenziali dell’internet banking. Per convincerla, aveva richiamato la restituzione di una carta dopo un trasloco recente. Peparini aveva poi detto che il conto era stato svuotato e che le erano rimasti appena quattro euro. Non è stato indicato alcun legame con la rapina: i due episodi riguardano persone e modalità differenti.

Peparini aveva scelto di non parlare della truffa a Muller quando era entrata nella Casa per fargli una sorpresa. Anche sul nuovo episodio non si sa se la produzione deciderà di avvertirlo. Per ora, i soci riferiscono che uomini armati hanno minacciato un dipendente, danneggiato le vetrine e rubato carte Pokémon. Le immagini delle telecamere potrebbero aiutare a ricostruire l’accaduto, Mentre la raccolta fondi punta a sostenere l’attività. Nei materiali disponibili non ci sono comunicazioni ufficiali delle forze dell’ordine né conferme indipendenti dei dettagli riportati dai proprietari.



