“L’hanno ucciso davanti a lei”. Muore a 44 anni per 20 euro, la fidanzata assiste alla tragedia

La vittima, di nazionalità marocchina, è stata colpita con forbici da cucina. Il possibile debito di 20 euro è ancora da verificare.





La vittima, di nazionalità marocchina, è stata colpita con forbici da cucina. Il possibile debito di 20 euro è ancora da verificare.





Un uomo di 44 anni è morto nella tarda serata di venerdì 13 novembre a Torpignattara, quartiere di Roma, dopo essere stato colpito con un paio di forbici durante una lite in strada. La discussione potrebbe essere legata a un presunto debito di 20 euro, ma gli accertamenti non hanno ancora confermato questa ricostruzione. La vittima, di nazionalità marocchina, è stata raggiunta da due colpi, uno al torace. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarla, senza riuscire a salvarla.

L’allarme è scattato intorno alle 22.50 nella zona tra via di Torpignattara e via Francesco Baracca. Secondo le prime informazioni, alla discussione avrebbero preso parte più persone e il diverbio sarebbe rapidamente degenerato. La compagna della vittima, una donna italiana di 31 anni, si trovava sul posto. Le circostanze che hanno preceduto l’aggressione e l’eventuale ruolo del debito restano oggetto delle verifiche investigative.

Alcuni cittadini hanno richiamato una pattuglia del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, informandola che un uomo giaceva ferito in condizioni gravissime. Gli agenti stavano svolgendo i servizi di vigilanza previsti dal Piano Roma Notte. Una volta raggiunto il punto indicato, hanno isolato la zona e interdetto il transito dei veicoli, mentre gli operatori sanitari assistevano il quarantaquattrenne. Le manovre di rianimazione non hanno avuto esito e l’uomo è morto per le lesioni subite.

Dopo aver colpito l’uomo, il presunto aggressore si è allontanato e non è stato rintracciato nelle prime fasi delle indagini. Gli investigatori della Squadra Mobile di Roma lavorano per identificarlo e ricostruire l’accaduto. Secondo le informazioni diffuse, sono stati ascoltati la compagna della vittima e alcuni testimoni. Le loro testimonianze, insieme agli altri elementi raccolti, sono al vaglio degli investigatori. Al momento il responsabile non risulta identificato.

Fra gli elementi recuperati durante i rilievi figurano alcuni vestiti lasciati sul posto, con tracce ematiche, e delle forbici da cucina rinvenute in un’aiuola nelle vicinanze. La lama è lunga all’incirca 20 centimetri e l’utensile è ritenuto l’arma impiegata. Il ritrovamento è stato acquisito dagli investigatori, ma non permette, da solo, di definire l’intera sequenza dei fatti. La Polizia Locale ha prima reso sicura l’area e svolto gli accertamenti iniziali; poi la Squadra Mobile ha preso in carico la conduzione dell’inchiesta.

Secondo il resoconto iniziale, l’uomo fu raggiunto da due colpi, uno al torace, ma non sono descritti ulteriori dettagli sulle ferite. Altre pubblicazioni del 14 novembre parlano di più colpi e riportano anch’esse una lesione al petto. L’ipotesi di una ferita alla gola, presente in alcune versioni, diverge dal dato della fonte principale: non è dunque presentata come confermata. Neppure il numero dei partecipanti alla discussione è precisato; le prime notizie parlano genericamente di più persone.

Il possibile movente economico va mantenuto sul Piano dell’ipotesi. La cifra di 20 euro compare nelle prime ricostruzioni, ma non è stata confermata dagli investigatori nelle informazioni disponibili. Un resoconto riferisce che la lite potrebbe essere nata da un debito; un altro precisa che questa pista deve essere verificata. Non è quindi possibile affermare che la vittima sia stata uccisa per quella somma. Gli accertamenti mirano a chiarire che cosa sia successo prima dell’aggressione e quale sia stato il motivo del diverbio.

Le segnalazioni, secondo le notizie disponibili, furono lanciate da passanti che avevano notato l’uomo ferito. Una pattuglia della Polizia Locale, impegnata nel turno notturno, venne fermata e indirizzata verso di lui. Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, la circolazione fu interrotta. Gli agenti acquisirono testimonianze ed elementi; in seguito la Squadra Mobile continuò il lavoro per chiarire la dinamica e individuare il presunto aggressore. Le informazioni diffuse entro il 14 novembre non riferiscono né arresti né identificazioni del sospettato.

Tra i dati confermati nelle notizie disponibili figurano l’età e la nazionalità della vittima, il luogo e la data dell’aggressione, l’intervento del 118, il ritrovamento delle forbici e degli indumenti macchiati di sangue e l’apertura delle indagini. La donna di 31 anni è indicata come compagna della vittima e testimone; le fonti riferiscono che è stata ascoltata dagli investigatori. Non sono forniti particolari sul contenuto della sua testimonianza. Anche gli altri testimoni sentiti non sono identificati nei resoconti.

Gli investigatori devono stabilire chi abbia sferrato i colpi e chiarire la sequenza dei fatti. Per ora le informazioni disponibili riferiscono che l’aggressore è fuggito e che la ricerca è in corso. Il possibile debito resta una pista, non una conclusione. Le forbici recuperate nell’aiuola e gli indumenti con tracce di sangue sono stati acquisiti durante i sopralluoghi, mentre le testimonianze vengono esaminate nell’ambito dell’inchiesta. Non sono riportati, alla data del 14 novembre, esiti conclusivi sugli accertamenti o sull’identità del responsabile.

La fonte principale contiene anche un lungo testo promozionale relativo a un libro e a temi estranei all’omicidio. Quel materiale non offre elementi pertinenti per ricostruire il caso e non è stato inserito nell’articolo. Gli approfondimenti consultati riguardano invece lo stesso episodio a Torpignattara; sono stati utilizzati soltanto per precisare l’intervento della pattuglia, l’ascolto di testimoni e il lavoro degli investigatori. Dove le ricostruzioni divergono, il testo mantiene i dati concordanti o segnala l’incertezza, senza trasformare in fatti le ipotesi sul movente o sulla dinamica.



