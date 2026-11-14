92enne ucciso a Milano durante una truffa del falso carabiniere: la risorsa ha colpito

Il novantaduenne morì il 28 ottobre dopo essere stato trovato ferito nella sua casa di Porta Romana. I due sospettati sono accusati di omicidio e rapina aggravata.





Il novantaduenne morì il 28 ottobre dopo essere stato trovato ferito nella sua casa di Porta Romana. I due sospettati sono accusati di omicidio e rapina aggravata.





Due persone sono state fermate nell’indagine sulla morte di Nicola Re, il novantaduenne aggredito il 27 ottobre nella sua abitazione a Milano. Il provvedimento, disposto dalla Procura, è stato eseguito dalla Polizia di Stato nei confronti di due cittadini egiziani, indagati per omicidio e rapina aggravata. Secondo gli accertamenti, l’aggressione sarebbe avvenuta durante un tentativo di truffa con la tecnica del falso carabiniere.

Nicola Re abitava senza conviventi in via Muratori, nel quartiere milanese di Porta Romana. Il giorno dell’aggressione venne rinvenuto sul pavimento della propria casa; i soccorritori lo portarono, in condizioni critiche, al Policlinico di Milano. La morte arrivò l’indomani. All’inizio si valutò che potesse essere caduto per un malore; gli accertamenti svolti in seguito hanno invece indirizzato gli investigatori verso l’ipotesi di un’aggressione mortale.

Dagli esiti dell’autopsia, resi noti nell’ambito dell’inchiesta, sono emerse fratture al cranio che non si conciliano con una caduta provocata da un malore. Per gli investigatori, i traumi sarebbero legati alla violenza esercitata durante il raggiro. Ai due fermati vengono contestati l’omicidio e la rapina aggravata, ma l’eventuale responsabilità sarà valutata nelle sedi giudiziarie competenti.

La ricostruzione degli investigatori

La ricostruzione degli inquirenti attribuisce ai sospettati compiti diversi: uno avrebbe atteso fuori dallo stabile e il complice sarebbe salito nell’abitazione. A quest’ultimo viene attribuito l’ingresso in casa, l’aggressione a Re e la sottrazione di gioielli e altri beni preziosi. Si tratta di circostanze ipotizzate nell’indagine, non di una pronuncia definitiva sulla colpevolezza dei due fermati.

Il raggiro, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato avviato presentando alla vittima una presunta necessità di verificare una truffa. Le ricostruzioni pubblicate riferiscono di una telefonata che avrebbe fatto apparire l’intervento come un’operazione delle forze dell’ordine, così da entrare in casa. In questo schema il truffatore si finge carabiniere; per gli inquirenti, a casa di Re il tentativo sarebbe sfociato in violenza e nel furto di beni.

Per ricostruire i fatti, la Squadra Mobile ha esaminato le immagini delle telecamere e i dati relativi alle comunicazioni telefoniche. Gli accertamenti avrebbero permesso di individuare persone presenti nella zona in un orario compatibile con l’aggressione e di ricostruire contatti precedenti all’ingresso nell’abitazione. L’analisi dei dati telefonici e delle celle ha inoltre fornito riscontri sulla presenza dei sospettati nell’area di via Muratori. Gli investigatori hanno quindi raccolto elementi indiziari a carico dei due.

La Procura di Milano ha disposto il fermo dopo gli accertamenti della Squadra Mobile. Le fonti disponibili riferiscono che i due indagati sono stati portati nel carcere di San Vittore, in attesa degli sviluppi giudiziari sul provvedimento. Il fermo non equivale a una condanna: le accuse contestate dovranno essere esaminate nel procedimento e le responsabilità individuali restano da accertare.

Il precedente di Varese

Nei giorni successivi alla vicenda milanese, i due giovani erano stati arrestati a Varese per un altro episodio ai danni di una persona anziana. Secondo le ricostruzioni pubblicate, in quel caso una donna di 81 anni sarebbe stata contattata con la falsa notizia di possibili sanzioni a carico del marito defunto. Un uomo si sarebbe poi presentato a casa sua fingendosi incaricato di una verifica e avrebbe preso gioielli. La refurtiva, composta da monili e altri oggetti preziosi, sarebbe stata recuperata e restituita alla proprietaria.

Per il caso di Varese, i presunti responsabili si sarebbero spacciati per appartenenti alla Guardia di Finanza, non per carabinieri. Le segnalazioni di residenti e le verifiche degli investigatori avrebbero condotto al rintraccio di uno dei giovani su un autobus diretto alla stazione; le indagini avrebbero poi consentito di identificare anche il presunto complice. Dopo l’arresto, entrambi erano stati rimessi in libertà al termine dell’udienza di convalida. In seguito, l’indagine sulla morte di Re ha portato a contestare loro anche i reati relativi all’episodio milanese.

Le due vicende sono distinte: a Milano si indaga sulla morte di un uomo di 92 anni dopo un’aggressione in casa; a Varese sull’appropriazione di gioielli ai danni di una donna di 81 anni. In entrambi i casi, secondo gli investigatori, i sospettati avrebbero preso di mira persone anziane utilizzando falsi pretesti collegati a controlli o verifiche. Gli elementi del caso varesino costituiscono un precedente investigativo, ma non sostituiscono gli accertamenti necessari sul delitto di Milano.

Il quadro ricostruito dalla Polizia si basa dunque su più passaggi: il ritrovamento di Re, gli accertamenti medico-legali, l’analisi delle immagini e dei dati telefonici e gli elementi raccolti dopo il caso di Varese. La prima ipotesi di una caduta non ha trovato conferma negli esami autoptici descritti dalle fonti. Gli investigatori hanno invece collegato le lesioni a una violenta aggressione avvenuta nel corso del tentativo di truffa. Restano da chiarire in sede giudiziaria i ruoli e le responsabilità dei due fermati.

La vicenda è avvenuta il 27 ottobre in via Muratori, a Porta Romana. Re, che abitava da solo, fu soccorso e portato al Policlinico, ma morì il 28 ottobre. Il fermo dei due cittadini egiziani è stato eseguito dalla Polizia di Stato su disposizione della Procura di Milano. A loro vengono contestati omicidio e rapina aggravata; l’indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile. Le ricostruzioni sui ruoli dei sospettati e sui beni sottratti restano attribuite agli inquirenti.



