Un’accoglienza tutt’altro che calorosa: bersagliata da uova e verdure, esplode la contestazione





A Varna i manifestanti hanno contestato la visita della presidente della Commissione europea con slogan, cartelli e un lancio diretto anche contro i veicoli della delegazione.





A Varna, durante il viaggio di lavoro in Bulgaria, Ursula von der Leyen era attesa all’Accademia navale Nikola Vaptsarov. All’esterno, sostenitori del partito Vazrazhdane hanno manifestato contro la sua presenza e lanciato uova, frutta e verdura contro i veicoli del convoglio. Tra le auto prese di mira c’erano quelle della presidente della Commissione europea e del primo ministro bulgaro Rumen Radev.

Secondo quanto riferito dalla fonte principale, i manifestanti hanno gridato alla presidente che non era la benvenuta e le hanno chiesto di lasciare la città. Alcuni cartelli, scritti in bulgaro, inglese e tedesco, sollecitavano inoltre von der Leyen ad abbandonare la Bulgaria. La protesta era accompagnata dallo slogan «Varna vuole la pace, non la guerra!». La cronaca di BNT precisa che il corteo dei manifestanti contestava la visita e che tra i bersagli del lancio vi erano i veicoli della delegazione.

I partecipanti hanno indicato come richiesta principale che la Bulgaria non venga trascinata in un conflitto militare e che la presidente della Commissione lasci subito il Paese. Alcuni interventi raccolti da BNT hanno descritto la manifestazione come pacifica e hanno chiesto neutralità e pace. Altri hanno espresso contrarietà a un coinvolgimento bulgaro in una guerra altrui e hanno menzionato anche l’opposizione all’euro, dichiarando di preferire il lev bulgaro. Si tratta delle posizioni espresse dai manifestanti, non di decisioni o impegni annunciati dalle autorità.

La contestazione si è svolta mentre von der Leyen era in Bulgaria per una tappa del viaggio nella regione del Mar Nero. Il programma comprendeva un incontro con Radev e una visita all’Accademia navale. La visita rientrava nelle iniziative dedicate alla sicurezza marittima e alla protezione delle rotte di navigazione, in un contesto segnato da incidenti che hanno coinvolto navi commerciali e da preoccupazioni per le minacce nella regione.

Nel resoconto di BNT, Radev ha ringraziato la presidente della Commissione per la visita e per il messaggio di solidarietà rivolto alla Bulgaria. Durante gli incontri all’Accademia, il primo ministro ha parlato dei rischi per i marinai e ha sostenuto che le navi mercantili non dovrebbero essere colpite. Ha chiesto un cessate il fuoco e un’intensa attività diplomatica come condizioni per arrivare alla pace. Ha inoltre riferito che la Bulgaria stava impiegando mezzi attivi, fra cui aerei, navi, polizia di frontiera e droni, e che gli alleati statunitensi e francesi avevano dato assicurazioni riguardo ad aerei per il pattugliamento marittimo.

Radev ha ringraziato anche gli equipaggi bulgari impegnati nel soccorso e ha richiamato il sostegno della Commissione europea. Secondo il resoconto di BNT, ha ricordato che nel 2023 von der Leyen aveva risposto alla richiesta bulgara di un maggiore aiuto per la protezione dei confini terrestri e marittimi. Da quella decisione, ha affermato, era derivato un pacchetto finanziario di 600 milioni di euro destinato in via prioritaria alla Bulgaria. Il primo ministro ha inoltre citato la proposta, presentata insieme al presidente della Romania, di una moratoria sugli attacchi alle navi civili nel Mar Nero.

Von der Leyen ha dichiarato che l’Unione europea avrebbe rafforzato il sostegno al monitoraggio del Mar Nero. Fra le possibilità discusse ha indicato l’utilizzo dei satelliti del programma Copernicus. Secondo quanto riportato da BNT, la presidente ha riferito che da settembre il numero di immagini scaricate era raddoppiato, a dimostrazione del contributo del programma alla sorveglianza. Ha parlato anche della sicurezza dello spazio informativo e degli sforzi per contrastare la manipolazione delle informazioni, menzionando il Centro europeo per la resilienza democratica e l’impegno delle autorità bulgare a partecipare alle attività.

La visita a Varna si collocava in un viaggio più ampio nella regione del Mar Nero, compiuto il 9 e 10 novembre. Il servizio audiovisivo della Commissione europea documenta tappe in Romania e Bulgaria. In Romania, von der Leyen aveva parlato di solidarietà europea dopo gli attacchi con droni nel Mar Nero e della necessità di tutelare la libertà di navigazione. Il materiale istituzionale menziona inoltre sorveglianza marittima, contrasto alla disinformazione e investimenti nella difesa fra i temi trattati in quel Paese. Questi elementi riguardano la tappa romena e non vanno confusi con le dichiarazioni rese in Bulgaria.

Per la tappa bulgara, il servizio della Commissione riferisce che la presidente ha espresso cordoglio per le vittime di recenti incidenti mortali nel Paese e apprezzamento per le squadre di soccorso. Ha collegato la sicurezza del Mar Nero a quella europea e ha richiamato i rischi per navigazione, commercio, sicurezza alimentare e civili. Il resoconto di BNT riporta inoltre che Radev aveva proposto di accogliere nuovamente von der Leyen a Varna per un vertice sulla connettività, descritto come il primo del suo genere.

Le fonti disponibili collocano dunque la protesta nello stesso luogo della visita istituzionale, ma non forniscono un bilancio di eventuali feriti o danni né dettagli su arresti o provvedimenti. Non è possibile ricavare dai resoconti consultati ulteriori informazioni sull’esito della manifestazione. La cronaca della contestazione attribuisce il lancio di prodotti alimentari ad alcuni cittadini presenti e riferisce le richieste dei partecipanti; i resoconti istituzionali descrivono invece gli incontri e i temi di sicurezza discussi dalla presidente della Commissione e dal primo ministro bulgaro.



