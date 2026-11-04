Sorpresa choc al Grande Fratello Vip: l’arrivo del robot ospite spiazza i concorrenti





Un misterioso rifornimento alimentare e l’arrivo di un robot assistente movimentano le ore degli inquilini nel reality show





La giornata all’interno della residenza del Grande Fratello Vip si è aperta con il passaggio di alcuni messaggi aerei destinati agli abitanti, accompagnati da alcune tensioni sorte tra Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi e Giancarlo Danto. Successivamente, la produzione ha convocato l’intero gruppo nel salone principale, dove Alex Belli ha fatto ritorno dal Confessionale portando con sé un pacco misterioso insieme a un biglietto di accompagnamento.

All’interno della scatola si trovavano generi alimentari di prima necessità, nello specifico pasta, passata di pomodoro, basilico e farina, recapitati come rifornimento extra per sostenere i concorrenti in un momento di particolare difficoltà domestica. Questo dono è stato accolto con Grande favore dai partecipanti, poiché il budget settimanale per gli acquisti alimentari aveva subito un drastico dimezzamento in seguito al fallimento della prova stabilita dalla produzione televisiva nei giorni precedenti. Poco dopo la scoperta del cibo, le note di un brano di musica elettronica hanno risuonato negli ambienti dell’abitazione, richiamando l’attenzione e segnalando l’ingresso di un ospite inatteso che ha subito catalizzato la curiosità generale.

Si trattava di Robocchio, un robot che ha immediatamente rivendicato la paternità del pacco alimentare recapitato poco prima agli inquilini, spiegando la provenienza di quei beni così preziosi. Nel corso della sua presentazione all’interno delle mura domestiche, la macchina ha comunicato che avrebbe assunto il ruolo di assistente personale di Valeria Marini per un certo periodo di tempo. Subito dopo questa comunicazione ufficiale, il robot ha invitato la nota showgirl e gli altri coinquilini presenti a scatenarsi in alcuni balli di gruppo, per poi spostarsi insieme alla stessa Marini verso la Zona Beauty della casa.

L’atmosfera si è arricchita di momenti di puro intrattenimento e scenette comiche, durante le quali Guendalina Tavassi ha colto l’occasione per domandare al robot di rivolgere un saluto affettuoso ai suoi figli, chiamati Chloe, Sasy e Gaia, ricevendo una pronta risposta dall’insolito coinquilino meccanico.

Anche Valeria Marini ha avanzato una richiesta simile, chiedendo a Robocchio di mandare un messaggio vocale alla propria madre. A quel punto la macchina ha replicato con una battuta ironica, pretendendo la cifra di dieci euro per ogni singolo saluto richiesto dai presenti in quel momento. Dopo una serie di attività e momenti di svago condivisi con tutti gli abitanti del reality show, Robocchio ha pronunciato le sue frasi di commiato e ha lasciato definitivamente l’area comune, avviandosi lentamente verso la Zona del magazzino della casa televisiva.

Questa comparsa inattesa ha pertanto interrotto la consueta monotonia quotidiana, garantendo agli abitanti momenti di puro divertimento e un supporto materiale indispensabile per gestire la carenza di provviste dovuta alla prova settimanale non superata. Il prezioso carico giunto in precedenza ha trovato così una perfetta giustificazione grazie alla simpatica irruzione del robot, capace di risollevare il morale dell intero gruppo dopo le recenti discussioni. La parentesi spensierata ha coinvolto attivamente i concorrenti del programma, impegnati in balli e scenette comiche che hanno animato gli ambienti della casa più spiata d Italia.

Oltre al beneficio pratico legato ai generi alimentari di prima necessità, i partecipanti hanno potuto beneficiare di una salutare boccata d aria fresca e di svago collettivo. L interazione con la macchina ha generato situazioni esilaranti, stemperando ogni precedente attrito e regalando sorrisi a tutti i coinquilini. La conclusione della visita ha lasciato il segno nella memoria degli inquilini, i quali hanno salutato l ospite elettronico prima del suo ritorno verso l area di stoccaggio, grati per il sostegno e per la piacevole compagnia offerta durante questa insolita e movimentata mattinata televisiva.



