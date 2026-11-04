Scontro tra Pierluigi Diaco e Milly Carlucci dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani





Intervista discussa su Rai Due tra domande personali e reazioni polemiche del pubblico





Alberto Ravagnani, noto per essere un ex sacerdote e un attuale concorrente del talent show Ballando con le Stelle, ha preso parte come ospite alla trasmissione BellaMa’ condotta da Pierluigi Diaco su Rai Due. Nel corso della conversazione nello studio televisivo, il conduttore ha indirizzato la discussione verso la sfera privata e l’orientamento sessuale dell’ospite. Tale linea di intervista ha immediatamente sollevato un’ondata di polemiche e critiche aspre da parte del pubblico e degli utenti attivi sui social media.

Negando qualsiasi intento di sponsorizzare il celebre show festivo di Rai Uno, il conduttore ha motivato la selezione degli argomenti spiegando che la trasmissione vanta un seguito tale da rendere superflua qualsiasi sponsorizzazione extra. In seguito, il padrone di casa ha introdotto presunti commenti e riferimenti pubblici concernenti la sfera privata del partecipante, i quali sarebbero stati pronunciati direttamente sul palcoscenico della competizione coreografica.

Stando alle ricostruzioni diffuse da Andrea Parrella per Fanpage, questa conversazione televisiva avrebbe provocato una forte irritazione da parte di Milly Carlucci e di Tutto il gruppo di lavoro impegnato nella produzione dello show del sabato sera. Il motivo principale del disappunto risiederebbe nell’eccessiva invasività dei quesiti posti e nei ripetuti riferimenti alla trasmissione principale della rete ammiraglia. Le indiscrezioni raccolte indicano che la produzione dello show di Rai Uno starebbe valutando concretamente l’applicazione di un veto totale per impedire a tutti i concorrenti dell’edizione in corso di partecipare come ospiti al programma pomeridiano condotto da Diaco.

Inoltre, il profilo social CinguetteRai ha diffuso la notizia secondo cui la conduttrice insieme agli autori avrebbe avanzato una contestazione ufficiale direttamente ai piani alti dell’azienda televisiva di Stato.

Nonostante le numerose voci circolate con insistenza negli ambienti televisivi, la situazione resta caratterizzata da diversi elementi di incertezza e da una sostanziale assenza di comunicazioni ufficiali. Non è stato possibile chiarire con precisione a quali episodi particolari o battute alludesse il presentatore del programma pomeridiano quando ha tirato in ballo le dinamiche del talent show. Allo stesso modo, non esiste alcuna conferma ufficiale circa l’effettiva entrata in vigore del blocco sulle ospitate dei concorrenti, così come le proteste formali inoltrate ai piani alti dell’azienda restano confinate nel perimetro delle indiscrezioni giornalistiche.

Dal canto loro, i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione pubblica per confermare o smentire le notizie relative ai presunti attriti dietro le quinte. All’interno delle puntate del programma condotto da Milly Carlucci non risultano inoltre formulate domande esplicite o pressioni nei confronti del partecipante riguardo al suo orientamento sessuale.



