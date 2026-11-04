Colpo di scena a Tale e Quale show con Carlo Conti e la nuova classifica





La competizione su Rai 1 si accende tra esibizioni, valutazioni della giuria e risultati inattesi per i concorrenti in gara





Nel corso della trasmissione televisiva Tale e Quale Show guidata dal noto presentatore toscano Carlo Conti all interno dei famosi studi Fabrizio Frizzi della capitale italiana si sono registrati momenti di intensa partecipazione da parte del numeroso pubblico presente in sala dove la competizione tra i cantanti in gara ha riservato esiti completamente imprevedibili e ribaltamenti definitivi nella graduatoria conclusiva della serata.

Il programma televisivo trasmesso su Rai 1 e guidato dal famoso presentatore toscano ha visto alternarsi sulla scena numerose performance musicali famose, accompagnate dai giudizi mirati degli opinionisti presenti in studio e dai voti espressi dalla giuria ufficiale confermata per questa edizione, la quale include figure di spicco del mondo dello spettacolo e della canzone italiana, chiamate a esprimere le proprie valutazioni tecniche e artistiche nel corso della lunga serata dedicata alle imitazioni e alla musica leggera all’interno della nota struttura televisiva della capitale.

Durante la puntata non sono mancate valutazioni severe e confronti diretti tra i protagonisti dello show televisivo. Cristiano Malgioglio ha mosso una critica specifica nei confronti di Selma Ezzine, sostenendo che la sua esibizione sia risultata meno travolgente del solito e priva del necessario trasporto emotivo che il brano richiedeva. La prova della concorrente, pur tecnicamente ineccepibile, ha generato discussioni animate e ha inciso in modo determinante sul posizionamento finale all’interno della graduatoria generale della competizione, modificando le aspettative della vigilia e aprendo la strada a una serie di verdetti inattesi per tutti gli artisti in gara negli studi televisivi romani.

La sequenza delle performance ha visto alternarsi sul palcoscenico diversi artisti noti al grande pubblico con trasformazioni curate nei minimi dettagli. Andrea Perroni ha totalizzato sessantuno punti interpretando un grande classico della musica leggera, mentre Roberta Morise ha raggiunto quota settantasette punti grazie a una prova particolarmente convincente che ha conquistato i giurati. Max Paiella si è fermato a sessantotto punti, Anna Pettinelli ha ottenuto trentotto punti e Jasmine Carrisi ha chiuso la sua prova con trentasette punti complessivi. Altri concorrenti come Vladimir Randazzo con cinquantuno punti, Maddalena Corvaglia con quarantasei punti, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli a quota quarantasei, e Paola Perego con quarantacinque punti hanno completato il quadro della competizione settimanale.

A ribaltare ogni pronostico della vigilia è stato Stefano Meloccaro, il quale ha conquistato la vittoria della puntata grazie a novantadue punti totali, frutto di un’interpretazione intensa e rispettosa di Bruno Lauzi che ha generato il consenso unanime della giuria e l’approvazione calorosa del pubblico in studio. Questo trionfo inaspettato ha spinto Selma Ezzine al quinto posto con cinquantatré punti. Il ciclo di conduzione di Carlo Conti si inserisce in un contesto più ampio che comprende anche il futuro del Festival di Sanremo, guidato per le edizioni future da Stefano De Martino, mentre nei corridoi della televisione di Stato si discute delle prospettive artistiche del presentatore toscano all’interno dei futuri palinsesti della rete televisiva nazionale.



