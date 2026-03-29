Grande Fratello Vip, polemica sulla concorrente top dopo quelle immagini: “Mandatela fuori”





È scoppiato il primo vero putiferio nella villa del Grande Fratello Vip. Una scena finita online ha infiammato tutto in poche ore. Le frasi pronunciate da un’inquilina hanno lasciato senza fiato i compagni di gioco. Anche fuori, tra chi guarda, l’effetto è stato immediato. Il video, rimbalzato su TikTok e X, ha fatto discutere a non finire. In tanti ora esigono risposte: “Buttatela fuori”, scrivono in moltissimi commenti.





Nel bel mezzo del caos finisce sotto torchio una battuta sparata in un dialogo tra gareggianti. A essere presa di mira è proprio lei, una dei volti più noti del gruppo. Ha ammesso: “Stavo molto legata a Mefisto. Per cui ogni cosa brutta… ne ho combinate parecchie.”. Le ho fatte dato che non sapevo più cosa pensare. Apri il cielo, certo. Solo che manco a dirlo, spunta pure un seguito.

In giro si parla di un nuovo caso a “Canzonissima”, con Milly Carlucci nel mezzo del caos. Dopo l’ultima serata, tensione alle stelle. Il pubblico ha reagito subito, molti commentano in modo duro. A scatenare tutto è stata una frase definita sconsiderata da alcuni spettatori. La conduzione ora sotto osservazione

ah rega però dire che chi è gay è il male anche no eh. Queste non sono opinioni, che il grande fratello prenda provvedimenti. Fuori st’omofoba #GFVIP https://t.co/HG6q5i91EC — franz (@franzzzzzzzzz97) March 28, 2026

In mezzo alla tempesta, Francesca Manzini finisce sotto accusa dopo aver detto qualcosa di molto personale ad Ibiza Altea. A scatenare tutto non è solo quanto confessato dentro la Casa, ma le reazioni che arrivano da fuori. Parte della platea parla apertamente di omofobia nei confronti dell’imitatrice. Per alcuni, quella frase sul diavolo nasce da una richiesta diretta: «Hai mai provato relazioni con persone dello stesso sesso?». Proprio lì comincia il dibattito acceso. Già menzionato prima, quel filmato si è sparso in fretta online. La reazione della gente? Divisa a metà.

Tantissimi i commenti contro Manzini. Come questo: “Ragazzi, però dire che chi è gay è il male anche no eh. Queste non sono opinioni, che il Grande Fratello prenda provvedimenti. Fuori questa omofoba”. E ancora: “Lei e Ibiza fanno una bella accoppiata, una fa discorsi misogini e l’altra omofobi. Forse Antonella se ne è andata proprio per quello. Altrimenti sarebbe tornata la solita discussione. C’è chi ha risposto con un tono quasi stupito, tipo: davvero ha parlato del diavolo così? Una persona ha aggiunto qualcosa come amica delle lesbiche che non dicono mai niente.

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