Grande Fratello Vip, Valeria Marini vince la prova budget e scoppia la gaffe di Megan Ria





La showgirl supera le sfide e conquista la spesa settimanale, ma sul web esplode la polemica per il clamoroso errore geografico





La convivenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha vissuto ore di forte apprensione a causa di una sfida cruciale per la gestione quotidiana del gruppo. Dopo i recenti attriti emersi durante la diretta in prima serata, la produzione ha deciso di mettere alla prova gli inquilini mettendo in palio l’intero budget destinato agli acquisti alimentari dei prossimi giorni. La comunicazione ufficiale è stata affidata ad Andreas Muller e Federica Morello, convocati in Confessionale per ricevere le istruzioni dettagliate da leggere a tutti i concorrenti riuniti in salone.

Il regolamento prevedeva l’estrazione a sorte di un unico rappresentante che avrebbe dovuto affrontare due prove distinte, una di natura fisica e una di carattere mentale. Ogni test superato garantiva il cinquanta percento della somma complessiva, obbligando di fatto il concorrente scelto a non commettere errori per evitare restrizioni economiche alla spesa. Il sorteggio effettuato dai due portavoce ha designato Valeria Marini, chiamata a sostenere la responsabilità dell’intera squadra sotto lo sguardo attento dei compagni di gioco.

La prima fase della sfida richiedeva abilità di equilibrio e concentrazione estrema. La showgirl ha dovuto percorrere un tragitto ben definito tra il led del salotto e il centro del giardino trasportando una piccola sfera sopra un piattino, senza alcuna possibilità di replica in caso di errore. Nonostante la tensione iniziale e le raccomandazioni di mantenere la calma arrivate da Federica Morello, la concorrente ha portato a termine il percorso senza fare cadere l’oggetto, assicurandosi così la prima metà del budget stabilito dalla produzione del reality show.

Superato il primo ostacolo, l’attenzione si è spostata sulla prova mentale, un quiz di geografia composto da cinque domande differenti. Il regolamento imponeva di fornire almeno tre risposte esatte per sbloccare la seconda parte del denaro, vietando in modo assoluto qualsiasi suggerimento esterno da parte degli altri abitanti della Casa. Valeria Marini ha manifestato subito qualche dubbio sulle proprie competenze scolastiche, ricevendo il supporto morale di Piera Meloni, ma ha dovuto affrontare i quesiti contando unicamente sulle proprie forze e sulla propria memoria.

Mado` che ansia, i commenti in sottofondo peggio.

Gli autori: QUANTE STELLE CI SONO SULLA STELLA AMERICANA? La ciliegina.

#GFVIP https://t.co/KS9EVQnkfP — yonni (@yonni725) November 10, 2026

Proprio durante la sessione di domande, tuttavia, si è consumato l’episodio che ha immediatamente catturato l’interesse del pubblico a Casa. Di fronte al quesito relativo alla regione più piccola d’Italia, mentre la showgirl cercava di concentrarsi, si è distinta chiaramente la voce di Megan Ria pronunciare un’affermazione del tutto inaspettata. La ragazza ha esclamato con convinzione che la zona geografica in questione fosse la Toscana, scatenando lo stupore generale e offrendo uno spunto immediato per accese discussioni all’esterno del programma televisivo.

L’uscita della concorrente si è rivelata un errore clamoroso dal punto di vista nozionistico. La Toscana rappresenta infatti la quinta regione italiana per estensione territoriale, superando i ventitré mila chilometri quadrati, mentre il primato di territorio più piccolo spetta alla Valle d’Aosta con poco più di tremila chilometri quadrati. Fortunatamente per la dinamica del gioco, Valeria Marini ha individuato la soluzione corretta senza farsi condizionare, rispondendo in modo esatto e permettendo all’intera Casa di incassare il cento percento del budget settimanale.

L’episodio non ha compromesso il risultato finale della prova grazie al fatto che la frase incriminata non è servita a indirizzare la scelta della showgirl. Ciononostante, il web si è scatenato contro Megan Ria, criticando pesantemente la gaffe geografica e ironizzando sul divario tra la certezza mostrata nell’enunciare l’errore e la realtà dei fatti. Gli utenti dei social network hanno trasformato lo scivolone in un tormentone, oscurando in parte i festeggiamenti per la vittoria del gruppo e ponendo l’attenzione sulle rigide regole della produzione riguardo ai suggerimenti vietati durante i test.



