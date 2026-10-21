“Non alimentate questo teatrino”. Guendalina Tavassi contro Giacomo Gallani e Megan Ria dopo la diretta del Grande Fratello

Dopo l’undicesima puntata del Grande Fratello, Guendalina Tavassi mette in dubbio la genuinità tra Giacomo Gallani e Megan Ria: tensione e sospetti in Casa.





Dalla battuta in confessionale allo sfogo del post-diretta: la concorrente mette in dubbio l’avvicinamento tra Giacomo Gallani e Megan Ria e accende una nuova linea di tensione.





La diretta è finita, le luci si abbassano e la Casa torna a quel brusio che spesso dice più della puntata. È lì, nel dopo, che secondo la ricostruzione pubblicata da Isa e Chia, Guendalina Tavassi avrebbe deciso di non lasciar correre: l’avvicinamento tra Giacomo Gallani e Megan Ria non le torna. Non perché “una coppia in più” cambi davvero gli equilibri, ma per un motivo più sottile e pericoloso nel linguaggio del Grande Fratello: il sospetto che la narrazione sia costruita.

Va chiarito subito il punto più delicato: l’idea che tra Giacomo e Megan ci sia una “storiella” funzionale al gioco, e soprattutto che si conoscessero già fuori, nella pagina consultata non è presentata come un fatto verificato dal programma o da prove esterne. È un’accusa e una lettura attribuite a Guendalina, riportate testualmente dalla testata. Al momento, sempre stando alla stessa fonte, non risulta una smentita immediata da parte dei diretti interessati.

Guendalina Tavassi: La frase che sposta l’asse: il dubbio sulla “genuinità”

Secondo Isa e Chia, l’episodio esplode dopo la diretta dell’undicesima puntata (indicata come andata in onda il 19 ottobre 2026). Non durante un blocco in studio, non in una clip confezionata: nel retroscena che di solito resta un mormorio tra concorrenti e diventa notizia solo quando qualcuno lo pronuncia in modo netto.

La frase riportata, e che fa da detonatore, è diretta: “Non alimentate questo teatrino, non fatelo, perché questa storia non esiste”. La parola “teatrino” è quella che cambia il peso dell’osservazione: non è un giudizio su tempi e modi di un flirt, ma un attacco all’idea stessa che quella dinamica sia autentica.

Qui la crepa non passa tra “tifoserie” o tra chi difende una coppia e chi la attacca: passa tra due modi di stare nel gioco. Da una parte, chi si lascia vivere una vicinanza; dall’altra, chi legge ogni avvicinamento come mossa, come copione utile a blindarsi, a spostare l’attenzione, a costruire una posizione. Ed è una frattura che, quando viene detta ad alta voce, tende a contagiare tutta la Casa: perché se un legame diventa sospetto, a cascata diventano sospette anche le amicizie, le confidenze, i “ti credo”.

Prima il confessionale, poi lo sfogo: il tema della strategia

Nel racconto della testata, lo sfogo del post-diretta non nasce dal nulla. C’è un “prima” collocato durante la puntata, in confessionale, dove Guendalina aveva già commentato l’avvicinamento con un taglio ironico e un consiglio che suona come manuale di reality. La citazione riportata è: “Gli ho detto che deve dare e poi togliere, invece lui si butta e dà tutto insieme”.

Il sottotesto è chiarissimo: anche quando lo dice scherzando (o facendola passare per ironia), Guendalina ragiona in termini di ritmo, di dosaggio, di percezione esterna. Non parla di sentimenti; parla di come un avvicinamento “rende” in puntata, di come viene letto dal pubblico e dai compagni. E quando poi, dopo la diretta, sempre secondo Isa e Chia, arriva ad attaccare la presunta “storiella”, il passaggio è coerente: se tu stai già interpretando una dinamica come strategica, il passo successivo è sospettare che sia nata prima, fuori, e che dentro sia solo la messa in scena.

La ricostruzione aggiunge anche un elemento di contesto: per Guendalina, l’operazione avrebbe una convenienza immediata legata al gioco e alle nomination, con l’idea che la vicinanza possa essere “utile” anche perché, a suo dire, entrambi sarebbero in nomination. Anche qui, però, il punto resta lo stesso: è una lettura attribuita alla concorrente, non una certificazione oggettiva della produzione.

Giacomo e Megan: perché l’accusa pesa (anche senza “prove”)

Nel Grande Fratello c’è una regola non scritta: non serve dimostrare una cosa perché quella cosa faccia danni. Basta che venga creduta da qualcuno nel momento giusto. E l’uscita di Guendalina, così come viene riportata, è una di quelle frasi che lavorano per sottrazione: non aggiunge dettagli, non costruisce un dossier, ma toglie legittimità a ciò che gli altri stanno osservando.

Il tema della presunta conoscenza pregressa, poi, è un’accusa particolarmente delicata perché sposta la discussione su un piano che i concorrenti non possono facilmente “provare” o “disprovare” in diretta. Se i due negano, resta un “loro contro la sua parola”. Se evitano di rispondere, rischiano che il silenzio venga letto come ammissione. Se reagiscono con troppa forza, passano per colpevoli che si difendono. È una trappola narrativa classica, e infatti diventa subito materiale da convivenza: sguardi, mezze frasi, sospetti che corrono più veloci dei fatti.

In assenza, nella pagina consultata, di una replica immediata di Giacomo Gallani o Megan Ria, resta un vuoto che può diventare rumoroso: la Casa tende a riempire i vuoti con ipotesi. E un’ipotesi, quando entra nel circuito delle nomination e delle alleanze, diventa una moneta di scambio.

Il retroscena vero: quando il “gioco” diventa accusa personale

La parte più interessante di questa vicenda non è stabilire chi abbia ragione (la fonte, del resto, non porta prove esterne della conoscenza fuori): è osservare cosa succede quando una concorrente mette in discussione la genuinità di un rapporto. Perché non è più solo gossip: è un modo per ridisegnare i ruoli.

Se passa l’idea del “teatrino”, Giacomo e Megan rischiano di diventare “quelli che recitano”. Se non passa, Guendalina rischia di essere vista come “quella che rosica” o “quella che provoca”, a seconda delle simpatie. In mezzo, c’è un nodo che i reality conoscono benissimo: la linea tra strategia e sentimento è sempre grigia, e spesso dipende da chi racconta la storia e da quando lo fa.

Da qui in avanti, la domanda non è solo se Giacomo e Megan continueranno ad avvicinarsi, ma se lo faranno con addosso l’etichetta del sospetto. Perché una coppia può anche nascere davvero, ma se nasce nel momento in cui la Casa è convinta che serva a salvarsi, ogni gesto diventa ambiguo. Ed è lì che la narrazione smette di essere romance e diventa processo.

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