Guida alla prima serata TV di mercoledì 30 settembre 2026: tutti i programmi e le novità in streaming





Mercoledì 30 settembre 2026 si preannuncia come una serata televisiva particolarmente ricca di appuntamenti per gli spettatori italiani, con Rai e Mediaset schierate su due grandi fronti di intrattenimento: su Rai 1 torna l’atteso spettacolo Tale e Quale Show, mentre Canale 5 propone una puntata speciale de La Ruota dei Campioni e delle Stelle. Accanto a questi appuntamenti, numerosi film, inchieste di cronaca, thriller e nuove stagioni di serie TV sulle principali piattaforme di streaming arricchiscono l’offerta.





Palinsesto Rai: intrattenimento, cinema e informazione

La serata Rai inizia su Rai 1 alle 20:30 con Affari tuoi, seguito alle 21:40 dalla nuova stagione di Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti, uno dei programmi di punta del palinsesto autunnale. Il talk Porta a Porta conclude la notte, a partire dalla mezzanotte.

Su Rai 2, alle 21:20, va in onda Doppia Colpa, un thriller psicologico che vede protagonista Evan Birch, stimato docente di filosofia la cui vita viene sconvolta quando una sua allieva scompare. Le prove contro di lui sembrano schiaccianti, alimentando dubbi anche nella sua famiglia.

Per quanto riguarda la cronaca e gli approfondimenti, Rai 3 trasmette alle 21:15 Chi l’ha visto?, il celebre format di Federica Sciarelli dedicato ai casi di persone scomparse e ai misteri irrisolti. L’appuntamento è preceduto alle 20:50 dalla soap italiana Un Posto al Sole.

Le proposte Mediaset: evento, azione e attualità

Anche Canale 5 punta in alto con l’evento La Ruota dei Campioni e delle Stelle, in onda dalle 20:30. La versione speciale dello storico game show di Gerry Scotti ospita concorrenti vip inediti e campioni di vecchia data.

Per gli amanti del brivido e dei film d’azione, Italia 1 alle 21:30 programma Shark 2 – L’abisso, dove una squadra si ritrova intrappolata a 7.620 metri di profondità con sole due ore per salvarsi. A seguire, spazio all’approfondimento con Come ti leggo – Page a Vu condotto da Sonia Bruganelli.

Su Rete 4, alle 21:30, torna invece È sempre Cartabianca, il talk show di attualità e politica presentato da Bianca Berlinguer, appuntamento fisso per chi desidera rimanere aggiornato sui temi caldi della settimana.

Altre reti: cultura, intrattenimento e food

Sul fronte delle altre emittenti, La7 alle 21:15 propone Una giornata particolare – 8 settembre con Aldo Cazzullo, seguito più tardi da Barbero Risponde, spazio dedicato alla divulgazione storica con Alessandro Barbero.

TV8 sceglie, dalle 21:40, la gara culinaria 4 Ristoranti tra le mete di Gran Sasso e Pisa, mentre Nove alle 21:30 offre lo spettacolo comico Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo, seguito in seconda serata da Osteria Giacobazzi.

Gli appassionati di reality ritrovano su Real Time il format Matrimonio a prima vista.

Streaming: nuove stagioni e anteprime da non perdere

Le piattaforme di streaming propongono prime visioni molto attese: su Apple TV arrivano nuovi episodi di Ted Lasso 4, Slow Horses 6, Brothers, Dark Matter 2, Last Seen e il finale di stagione di Las Azules 2. Disney+ lancia la seconda stagione della serie Adults, mentre su Netflix debutta la stagione 2 di Medusa.

Da segnalare anche, su Paramount+, il finale di Average Joe 2 e l’uscita dell’intera prima stagione di Sacrifice. In ambito satellitare, Sky Atlantic alle 21:15 trasmette Apples Never Fall, mentre Sky Serie punta su Station 19.

Film in prima serata: i titoli da vedere

Iris alle 21:15 ripropone il classico L’uomo che sussurrava ai cavalli

alle 21:15 ripropone il classico L’uomo che sussurrava ai cavalli Rai Movie alle 21:10 manda in onda Machine Gun Preacher

alle 21:10 manda in onda Machine Gun Preacher TwentySeven dalle 21:20 offre The Nice Guys

Sul canale Rai 4 alle 21:20 spazio all’horror Ultima fermata – Rocafort St., ambientato nella metropolitana di Barcellona, mentre su 20 alle 21:10 va in onda Kingsman – Il cerchio d’oro.

Uno sguardo generale

Questa ampia scelta riflette la crescente competizione tra la TV tradizionale e le piattaforme digitali, che continuano a investire in produzioni originali per il pubblico italiano ed europeo. Per chi segue le serie in contemporanea con gli USA o cerca storie coinvolgenti dai grandi show di intrattenimento, la serata propone davvero qualcosa per tutti i gusti.

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