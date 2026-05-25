Ha chiesto a uno sconosciuto di baciarla per far ingelosire il suo fidanzato… ma quell’uomo di 63 anni conosceva il segreto che avrebbe distrutto tutto

“Riccardo aveva ventisei anni. Lavorava nel reparto sviluppo del Marchetti Group da due anni. Aveva trovato un’irregolarità contabile — una serie di movimenti che non tornava. Invece di sistemare la cosa internamente, tuo padre ha preferito licenziarlo con una lettera in cui lo accusava di avere tentato di sottrarre fondi aziendali. Quella lettera è finita ai tre principali fondi di investimento con cui Riccardo stava cercando di lavorare. In sei mesi non aveva più un lavoro, non aveva più un futuro nel settore, e aveva una causa civile aperta contro di lui che gli è costata quattro anni di vita e tutti i soldi che aveva.”