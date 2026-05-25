Ha chiesto a uno sconosciuto di baciarla per far ingelosire il suo fidanzato… ma quell’uomo di 63 anni conosceva il segreto che avrebbe distrutto tutto

La sala trattenne il fiato come un unico organismo. I camerieri si bloccarono con i vassoi a mezz’aria. Qualcuno vicino alla porta d’ingresso smise di parlare al telefono. Anche la musica, quasi per istinto, si abbassò — come se persino il pianista avesse sentito che stava per succedere qualcosa che non si poteva accompagnare con le note.
Sofia Marchetti aveva trentatré anni, un dottorato in economia, un’azienda che gestiva da sola da quando suo padre si era ammalato, e una capacità innata di apparire composta anche quando tutto stava andando in pezzi. Quella sera, però, non stava recitando la parte della donna composta. Stava solo dicendo la verità, forse per la prima volta da anni.
“Ho organizzato questo gala,” cominciò, con una voce che non tremava, “perché credo che la beneficenza abbia senso solo quando è onesta. Quando chi dà, dà davvero. E chi riceve, sa da chi viene l’aiuto e perché.” Fece una pausa. “Stasera ho imparato che l’onestà è una cosa rara. Molto più rara di quanto pensassi.” Abbassò il microfono. “Il matrimonio di sabato è annullato. Grazie per essere stati qui.”
Lo rimise sul podio. Liscio, pulito, definitivo.
Per due secondi nessuno si mosse.
Poi scoppiò un mormorio basso, continuo, come un mare che comincia ad agitarsi prima che arrivi la tempesta vera. Marco fece un passo verso di lei — lei gli girò le spalle. Elena aprì la bocca — Sofia non si voltò nemmeno. Enzo Ferrante rimase dov’era, con le mani in tasca, e sul suo viso c’era qualcosa che assomigliava, vagamente, al rispetto.
Sofia attraversò la sala senza guardare nessuno. Prese il soprabito dal guardaroba. Uscì dalla porta laterale che dava sul cortile interno del palazzo, dove c’era una fontana di pietra e l’odore di glicine che non c’entrava niente con il resto di quella serata.
Si sedette su un gradino di marmo e rimase in silenzio per un minuto intero. Non pianse. Guardò le sue mani — le unghie dipinte di color perla, le stesse che aveva scelto tre settimane prima pensando alle foto del matrimonio — e aspettò che la realtà finisse di assestarsi intorno a lei come una casa dopo un terremoto.
Il rumore dei passi sul selciato la fece alzare la testa.
Era Ferrante. Si era tolto la giacca e la teneva sul braccio. Gli stava benissimo anche così, il che era fastidioso in un modo difficile da spiegare.
“Se n’è andata prima del dessert,” disse lui.
“Non avevo fame.”
Lui si sedette sull’altro gradino senza essere invitato. Non era il tipo che aspettava di essere invitato.
“Suo padre sa già quello che ho portato stasera,” disse. “Ho inviato copia allo studio legale Marchetti questa mattina. Sa anche che ho tre testimoni pronti a confermare i termini di quell’accordo in sede giudiziaria.”
Sofia lo guardò di traverso. “Quindi stasera non era per me. Era per colpire lui.”
“Era per entrambe le cose.”
“Almeno è onesto.”
“Le ho detto chi ero dal principio.”
Aveva ragione. Glielo aveva detto. E lei aveva scelto comunque di stare al suo fianco in quella sala, il che diceva qualcosa su entrambi.
“Suo figlio,” disse Sofia dopo un momento. “Come si chiama?”
“Riccardo.”
“Cosa gli ha fatto mio padre esattamente?”
Ferrante rimase in silenzio qualche secondo. Non era il silenzio di chi non vuole rispondere. Era il silenzio di chi sceglie le parole perché sa che pesano.
“Riccardo aveva ventisei anni. Lavorava nel reparto sviluppo del Marchetti Group da due anni. Aveva trovato un’irregolarità contabile — una serie di movimenti che non tornava. Invece di sistemare la cosa internamente, tuo padre ha preferito licenziarlo con una lettera in cui lo accusava di avere tentato di sottrarre fondi aziendali. Quella lettera è finita ai tre principali fondi di investimento con cui Riccardo stava cercando di lavorare. In sei mesi non aveva più un lavoro, non aveva più un futuro nel settore, e aveva una causa civile aperta contro di lui che gli è costata quattro anni di vita e tutti i soldi che aveva.”
Sofia chiuse gli occhi.
“La causa?”
“Archiviata due anni fa per mancanza totale di prove. Perché non ce n’erano. Perché non aveva fatto nulla.”
“E adesso?”
“Adesso Riccardo sta bene. Ha una sua società a Berlino. Sta costruendo da capo.” Una pausa. “Ma quei quattro anni non glieli ridà nessuno.”
Sofia aprì gli occhi. Guardò la fontana. L’acqua continuava a scorrere con la sua indifferenza perfetta.
“Mio padre è malato,” disse. “Da quasi due anni. Il cuore. Non lavora più, ha lasciato tutto a me.”
“Lo so.”
“Lo sa e ha aspettato comunque.”
“Volevo che fosse lei a sapere per prima. Prima ancora di lui.”
Sofia non rispose subito. Stava elaborando qualcosa che andava oltre la tradizione del fidanzato e il cinismo del padre — stava elaborando l’idea che la sua vita intera, le scelte fatte, le persone fidate, i piani costruiti, fossero stati su un terreno che non era mai stato solido. Che qualcuno avesse deciso per lei, intorno a lei, senza di lei, da prima che lei fosse abbastanza grande da difendersi.
“Cosa vuole da me, signor Ferrante?”
“Ferrante basta.”
“Cosa vuole da me?”
“Niente,” disse lui, e non sembrava una risposta diplomatica. Sembrava vera. “Le ho dato quei documenti perché era giusto che li avesse. Quello che ci fa è affar suo.”
“Se porto quella documentazione a un legale, può danneggiare gravemente mio padre.”
“Sì.”
“È questo che vuole.”
“Era quello che volevo un anno fa. Adesso…” Si fermò. “Non sono più sicuro di cosa voglio.”
Sofia lo studiò. Aveva un’età che ai venticinque anni le avrebbe sembraro impossibile da trovare interessante. Adesso, seduta su un gradino di marmo con il trucco che cominciava a cedere agli angoli degli occhi, trovava che quell’uomo fosse l’unica persona onesta che aveva incontrato in tutta la serata, e forse da molto più tempo.
“Perché era qui stasera?” chiese. “Davvero.”
Ferrante girò il bicchiere vuoto tra le dita.
“Perché Giorgio Sereni mi aveva chiamato tre settimane fa per dirmi che il matrimonio si faceva e che ormai non c’era più niente che potessi fare. Era compiaciuto. Era il tipo di telefonata che le persone fanno solo per il gusto di vincere.” Si alzò, si rimise la giacca. “Non sopporto chi chiama solo per il gusto di vincere.”
Sofia rise. Non se lo aspettava, e nemmeno lui sembrava aspettarselo, perché si girò verso di lei con un’espressione quasi sorpresa.
Era una risata strana — corta, un po’ amara, ma reale. Forse la prima cosa reale di tutta la serata.
Nelle settimane successive, la storia si disintegrò nei modi prevedibili e in quelli no.
Marco Sereni chiamò sette volte nei primi tre giorni. Sofia rispose una volta sola, al secondo giorno, e gli disse con calma assoluta che non aveva nulla da spiegarle e lei non aveva nulla da perdonare — semplicemente, non voleva più averlo nella sua vita. Riattaccò prima che lui finisse la frase.
Elena le mandò un messaggio lungo diciassette righe in cui spiegava, scusava, contestualizzava e alla fine chiedeva se potevano parlarsi di persona. Sofia lesse tutto, due volte. Non rispose. Alcune porte, una volta chiuse, non meritano di essere riaperte.
Suo padre la chiamò il giorno dopo il gala. Aveva già saputo dei documenti — Ferrante aveva detto la verità, lo studio legale li aveva ricevuti. La voce di Renato Marchetti era quella di un uomo che sa di essere stato preso, e che sta cercando di capire da dove ricominciare la difesa. Sofia lo lasciò parlare per quattro minuti. Poi disse: “Papà, adesso ho bisogno di qualche giorno. Poi ne parliamo. Ma sappi che ne parleremo davvero.”
Non era una minaccia. Era una promessa.
La conversazione vera con suo padre avvenne undici giorni dopo, nel salotto della casa di famiglia a Varese, con la pioggia di novembre che batteva sui vetri e un avvocato seduto in un angolo che nessuno dei due guardava davvero.
Renato Marchetti era invecchiato. Non solo per la malattia — era invecchiato nel modo in cui invecchiano le persone quando si rendono conto che il controllo che credevano di avere era solo un’illusione ben costruita.
“Pensavo di proteggerti,” disse.
“Legandomi a un uomo senza dirmelo.”
“La famiglia Sereni era una garanzia. Marco era—”
“Marco stava baciando Elena nel deposito catering della serata che avevo organizzato io. E tu lo avresti saputo anche se non fossi stata lì, perché queste cose si sanno sempre. L’unica a non saperlo ero io.”
Suo padre non rispose.
“L’accordo viene ritirato,” disse Sofia. “Lo studio legale ha già preparato la documentazione. Le quote restano dove sono. Non ci sarà nessuna causa, non perché tu lo meriti, ma perché non è quello che voglio fare della mia energia adesso.” Si alzò. “Quello che voglio fare è andare avanti.”
Uscì di casa con la pioggia che continuava a battere, e per la prima volta da settimane sentì che i polmoni le funzionavano bene.
Rivide Enzo Ferrante per caso — o almeno così sembrò — in un hotel a Roma tre mesi dopo, durante una fiera di settore. Era in piedi vicino all’ingresso della sala conferenze, con lo stesso tipo di compostezza silenziosa che aveva la notte del gala.
Si guardarono.
“Coincidenza?” chiese lei.
“Ho una quota nell’hotel,” disse lui. “Ho il vizio di controllare che tutto funzioni.”
“E funziona?”
“Meglio da quando è arrivata lei.”
Sofia rise di nuovo — quella risata corta e un po’ amara che sembrava essere diventata la sua preferita.
Presero un caffè. Poi due. Parlarono di Riccardo, che stava davvero bene a Berlino e aveva lanciato una piattaforma logistica che stava crescendo bene. Parlarono dell’azienda di lei, che dopo l’uscita di scena di suo padre stava attraversando una ristrutturazione complicata ma necessaria. Parlarono di altre cose, cose che non avevano niente a che fare con la notte del gala — libri, città, il modo in cui certe persone portano il silenzio come se fosse una scelta e non una mancanza.
Quando si alzarono per andare, Ferrante disse: “Ha fatto la cosa giusta, quella sera.”
Sofia lo guardò. “Quale? Chiederle di baciarmi o prendere quei documenti?”
“Entrambe.”
“Non mi ha baciata.”
“No.” Una pausa. “Non era il momento.”
Sofia rimase ferma per un secondo. Poi annuì, come chi archivia un’informazione importante senza mostrarlo.
“Buonasera, Ferrante.”
“Buonasera, Sofia.”
Uscì nella luce di febbraio che entrava dai vetri alti dell’hotel, con la borsa sotto il braccio e un futuro che, per la prima volta, era davvero solo suo.
Non sapeva ancora cosa ci avrebbe fatto.
Ma per la prima volta, ne era curiosa.
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