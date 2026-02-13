​​


Ha finto di essere incosciente per scoprire chi stava complottando contro di lei, ma le parole sussurrate dal suo assistente al suo capezzale, convinto che non potesse sentirlo, quasi le tolsero l’aria dai polmoni.

Emanuela B.
13/02/2026
