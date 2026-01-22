Herbert Ballerina sparisce da Affari Tuoi, tour rimandato: De Martino si affida a Chi l’ha visto





Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 21 gennaio, il comico Herbert Ballerina non era presente, suscitando l’attenzione del conduttore Stefano De Martino. Con un tocco di ironia, De Martino ha deciso di inserire una scheda di Ballerina nel programma, presentandolo come un caso di scomparsa, simile a quelli trattati da Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli. Durante la trasmissione, la scheda è stata accompagnata dalla sigla del programma di Rai3, creando un momento di comicità che ha catturato l’attenzione del pubblico.





Nella scheda, Herbert Ballerina è descritto in modo divertente: “Età: giovane vecchio. Altezza: mezza bellezza. Capelli: sì. Occhi: due. Scomparso: alla mensa Rai. Luogo: Campobasso.” Il comico è stato presentato come se fosse uno dei tanti scomparsi, con l’aggiunta che al momento della sua “scomparsa” indossava un cappotto di cashmere triplo petto. De Martino ha anche lanciato un appello per il suo ritorno, chiedendo se ci fossero novità sulla sua ricerca e invitando chiunque lo avesse visto a contattare il programma.

Nel frattempo, Herbert Ballerina ha comunicato sui social che alcune date del suo tour “Come una catapulta” sono state rimandate. Ha scritto: “Scusatemi”, informando i fan che gli spettacoli previsti il 22 gennaio a Rutigliano, il 23 gennaio a Taranto, il 24 gennaio a Lecce e il 25 gennaio ad Altamura si terranno tra marzo e maggio. La Produzione ha ufficializzato l’impossibilità di andare in scena nei giorni programmati, causando dispiacere tra i suoi sostenitori.

Per chi desiderasse rivedere Herbert Ballerina, sarà possibile farlo venerdì 23 gennaio alle ore 20:30 su Real Time, dove sarà protagonista del programma Cortesie per gli ospiti. Questo darà ai fan l’opportunità di vedere il comico, anche se non potrà esibirsi dal vivo per il momento.

L’assenza di Ballerina da Affari tuoi ha suscitato curiosità e preoccupazione tra i suoi fan e il pubblico. La scelta di Stefano De Martino di utilizzare un approccio umoristico per affrontare la situazione ha contribuito a mantenere un’atmosfera leggera, nonostante il contesto della sua assenza. La combinazione di ironia e affetto per il comico ha reso il segmento memorabile, evidenziando l’importanza della figura di Herbert Ballerina nel panorama televisivo italiano.



