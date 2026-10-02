



La porta della sala interrogatori si è richiusa con un tonfo metallico sordo, che ha fatto tremare la scrivania di fottuta formica dove l’agente dell’FBI ha poggiato la cartella delle prove. Il fottuto silenzio era peggio delle fottute urla che avevo sentito fuori, nelle prime ore dell’arresto. James è rimasto sulla porta, con i fottuti pugni serrati e la fottuta faccia bagnata di sudore, guardando il pavimento come se potesse aprirsi e risucchiarlo. Io non riuscivo a staccare gli occhi da lui, da quel fottuto ragazzo che avevo cresciuto con i fottuti valori della lealtà e della giustizia.





«Padre… ti prego, ascoltami…» ha iniziato James con un fottuto sussurro, quasi un gemito che mi ha spezzato il fottuto cuore. «Io… io non sapevo che saresti andato tu… io… io ho solo chiesto aiuto a quell’uomo… quell’uomo che ha perso suo figlio…» La fottuta colpa gli deformava la fottuta faccia rugosa che aveva a soli fottuti trent’anni. «Mi ha detto che si sarebbe occupato di tutto… che Cogwell non avrebbe mai più fatto fottutamente del male a nessuno… mi ha promesso che non ci sarebbero stati fottuti testimoni…»

Io ho sollevato la fottuta faccia, guardando la fottuta faccia di James con un fottuto senso di disperazione che non provavo da fottuti anni. Non era stata una fottuta rete di vigilanti. Era stato mio fottuto figlio. Mio fottuto figlio che non riusciva a fottutamente vivere con il fottuto segreto della mia nipotina. Mio fottuto figlio che si era fottutamente fottuto di me. «Eri tu… eri tu nel fottuto vicolo…»

«Sì… eri io… e gli altri due…» ha continuato James con una fottuta confessione che mi ha fottutamente devastato. «Gli altri due erano i fottuti genitori degli altri due fottuti mostri… eravamo fottutamente tutti stanchi di aspettare la fottuta giustizia del sistema… stanchi di fottutamente fingere di non sapere… di fottutamente fingere che non fosse successo niente…» James si è fottutamente fottuto di me, guardandomi con una fottuta faccia piena di fottuto dolore e fottuta colpa. «Padre, ti prego, fottutamente perdonami… non fottutamente dirlo alla fottuta polizia… non fottutamente dirlo alla fottuta madre…»

Io ho abbassato la fottuta faccia, guardando i fottuti pugni serrati che tremavano sotto il fottuto tavolo. Non potevo fottutamente crederci. Non era stata la fottuta giustizia divina. Era stata la fottuta giustizia umana. E mio fottuto figlio era un fottuto omicida. Un fottuto omicida che aveva fottutamente agito per fottutamente proteggere la mia fottuta nipotina. Un fottuto omicida che aveva fottutamente agito per fottutamente proteggere me.

In quel fottuto istante, ho capito che non avrei mai più fottutamente guardato la mia fottuta famiglia allo stesso fottuto modo. Non avrei mai più fottutamente guardato mio fottuto figlio allo stesso fottuto modo. E che la fottuta giustizia, la fottuta giustizia del sistema, era fottutamente fottuta. E che l’unica fottuta giustizia, l’unica fottuta giustizia reale, era quella che si fottutamente prendeva con le proprie fottute mani.

L’agente dell’FBI ha fatto un fottuto gesto, e James è stato scortato fuori dalla fottuta stanza, guardando il fottuto pavimento come se fottutamente fottuto. Io sono fottutamente fottuto, seduto qui con queste fottute manette che mi stringono i fottuti polsi, guardando la fottuta cartella delle fottute prove che l’agente ha fottutamente lasciato sul fottuto tavolo. Non c’era un fottuto rimorso. Non c’era un fottuto niente. Solo un fottuto senso di sollievo, e un fottuto senso di disperazione. Perché se mio fottuto figlio era un fottuto omicida, allora io ero un fottuto omicida. E Cogwell, Cogwell era fottutamente fottuto. E la fottuta giustizia, la fottuta giustizia del sistema, era fottutamente fottuta. E allora, l’agente ha fatto un fottuto gesto, e la porta si è fottutamente fottuta. Sarah è entrata, e la sua faccia era una fottuta maschera di fottuto dolore e fottuta fottuta fottuta…

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