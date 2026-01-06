



Ho involontariamente rivelato a mia madre la mancanza di intimità tra me e mio marito. Non facciamo sesso da circa otto mesi. Poco dopo il nostro matrimonio l’anno scorso, mio marito ha affrontato una serie di eventi difficili che hanno completamente ridotto il suo desiderio sessuale.





Questo è stato molto frustrante per me, ma ho cercato di dargli spazio affinché non si sentisse sotto pressione mentre cerca di riprendersi emotivamente. Tuttavia, non posso negare che la situazione sia frustrante.

L’altro giorno, mentre ero a casa dei miei genitori, mia madre mi ha preso in giro in modo scherzoso riguardo a quando avremmo avuto un bambino e quando sarebbe arrivato un nipote. Ho tentato di dirle che in questo momento non stiamo cercando di avere figli e ho provato a cambiare argomento, ma lei ha continuato.

Alla fine, ha fatto un commento su come le coppie possano rimanere incinte anche prima di iniziare a provarci seriamente. A quel punto, ho perso la calma e le ho risposto che bisogna fare sesso per avere un bambino, “ops”.

Entrambe eravamo imbarazzate. Lei si è scusata per aver insistito e io mi sono scusata per la mia reazione, ma poco dopo me ne sono andata e non ho ancora parlato con mio marito di quanto accaduto. Mi sento davvero male.

Anche i miei amici non sono a conoscenza della nostra astinenza; di solito siamo molto riservati, soprattutto su questo argomento. Mia madre mi ha mandato messaggi comportandosi in modo molto gentile e scusandosi, e ho intenzione di dire a mio marito cosa ho detto. Mi sento in colpa e temo la sua reazione.

