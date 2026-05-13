Ho pagato una escort per fingere di essere la mia fidanzata agli incontri di coppia.





Quando sentii la voce di Miles dall’altra parte del telefono, il mio stomaco si chiuse immediatamente. Non parlava come l’uomo rilassato che ricordavo da quella sera. La sua voce era tesa, stanca.





“Possiamo vederci?” chiese.

Istintivamente pensai che avesse scoperto qualcosa.

Per qualche secondo valutai persino di negare tutto, cambiare numero, sparire. Era incredibile quanto fossi diventato bravo a evitare le conseguenze. Ma ormai ero esausto. Esausto dalle bugie, dai personaggi, dalla sensazione costante di vivere dentro una stanza piena di specchi.

Accettai.

Ci incontrammo in un diner aperto ventiquattr’ore vicino Tempe. Miles sembrava invecchiato di dieci anni in pochi mesi. Aveva occhiaie profonde e continuava a girare il cucchiaino nel caffè senza bere.

“Rebecca mi ha lasciato,” disse subito.

Quelle parole mi colpirono come un pugno.

Rimasi zitto.

Miles rise amaramente. “Non è colpa tua. O forse sì. Non lo so più.” Si passò una mano sul viso. “Dopo quella serata con voi, lei ha iniziato a dire che voleva sentirsi più viva. Più desiderata. Abbiamo provato a cambiare le cose, ma credo che ci siamo solo resi conto di quanto fossimo distanti.”

Sentivo il cuore battermi nelle tempie.

Poi arrivò il colpo vero.

“Ho scoperto chi è davvero Camila.”

Il mondo sembrò rallentare.

Miles tirò fuori il telefono e lo spinse verso di me. Sullo schermo c’era il profilo di un sito di escort. Una foto vecchia di Camila. Un nome diverso.

“Un mio amico l’ha riconosciuta,” disse.

Io non riuscivo nemmeno a respirare bene.

“Rebecca non sembra arrabbiata,” continuò. “Io invece sì. Non per il sesso. Non per quello che abbiamo fatto. Ma perché ci avete mentito. Noi vi abbiamo aperto casa nostra pensando di incontrare una coppia vera.”

Avrei voluto difendermi. Dire che tutti erano adulti, che nessuno era stato obbligato a nulla, che avevamo sempre usato protezioni, che non c’era pericolo.

Ma la verità era più semplice.

Aveva ragione.

“Mi dispiace,” dissi.

Ed era la prima volta che quelle parole uscivano davvero sincere.

Miles mi guardò a lungo. “Sai la cosa peggiore?” chiese piano. “Io vi invidiavo.”

Sentii un nodo salirmi in gola.

Perché lui stava invidiando una relazione che non esisteva.

Restammo seduti in silenzio per un po’. Alla fine Miles sospirò e disse: “Non ti denuncerò o cose del genere. Non credo nemmeno che tu abbia commesso qualcosa di illegale. Ma volevo guardarti in faccia mentre ti dicevo che avete giocato con persone vere.”

Quelle parole mi rimasero dentro per anni.

Quando tornai a casa quella notte, trovai un messaggio di Camila.

“È successo anche a me. Una coppia ha scoperto tutto.”

La chiamai immediatamente.

Lei sembrava calma, ma la conoscevo abbastanza da capire quando stava fingendo.

“Che hanno detto?” chiesi.

“Più o meno quello che hanno detto a te.” Fece una pausa. “Penso che dovremmo smettere.”

E basta.

Niente scena drammatica. Nessun litigio.

Solo due persone improvvisamente stanche di interpretare ruoli.

Quella fu l’ultima volta che partecipammo a uno di quegli incontri.

Nei mesi successivi cercai di tornare a una vita normale, ma qualcosa dentro di me era cambiato. Continuavo a ripensare a tutte le coppie incontrate. Alle conversazioni sincere avute davanti a bicchieri di vino. Ai racconti sui figli, sulle paure, sui matrimoni quasi finiti.

E noi lì, perfetti e falsi.

La parte peggiore era rendermi conto del motivo reale per cui l’avevo fatto.

Non era solo sesso.

Era ego.

Mi piaceva essere guardato come un uomo desiderabile. Mi piaceva vedere le persone credere alla nostra storia. Mi piaceva interpretare una versione di me stesso più affascinante, più amata, più sicura.

Camila una volta mi disse una cosa che all’epoca non capii davvero.

“Tu non volevi una relazione,” disse. “Volevi la sensazione di essere scelto.”

Aveva ragione.

Per anni avevo riempito vuoti personali con conferme temporanee. Ogni sorriso, ogni flirt, ogni attenzione era un cerotto sopra qualcosa di molto più profondo.

Il problema è che, quando vivi abbastanza a lungo dentro una bugia, inizi quasi a dimenticare dove finisce il personaggio e dove inizi tu.

Circa un anno dopo aver smesso, ricevetti un’ultima notizia su Camila tramite un amico comune. Aveva comprato casa con il suo fidanzato. Una piccola villetta a Mesa con un giardino davanti.

La cosa che mi colpì di più fu un dettaglio.

Lui non sapeva nulla del lavoro che aveva fatto.

Per giorni pensai a quella ironia assurda. La donna che aveva aiutato me a costruire relazioni finte stava iniziando la propria relazione su un segreto enorme.

Una parte di me voleva chiamarla. Chiederle se si sentiva in colpa. Se aveva paura che tutto potesse crollare.

Ma non lo feci.

Perché capii una cosa importante.

Non ero il protagonista della sua vita.

E forse non lo ero mai stato.

Camila era sempre stata più lucida di me. Lei vedeva quel mondo per quello che era: uno scambio. Tempo, compagnia, denaro, desiderio. Io invece ci avevo infilato il mio bisogno disperato di validazione.

Per molto tempo mi odiai.

Pensavo continuamente alle coppie che avevamo incontrato. Mi chiedevo se qualcuno avesse divorziato. Se qualcuno avesse litigato. Se qualcuno si fosse sentito tradito una volta scoperta la verità.

Poi iniziai terapia.

E lì arrivò la parte più difficile.

Il mio terapeuta mi chiese: “Qual è la cosa che ti fa stare peggio davvero?”

Io risposi subito: “Le bugie.”

Lui scosse lentamente la testa.

“No. Quella è la superficie.”

Restai zitto.

“Allora cosa?”

Lui mi guardò per qualche secondo prima di parlare.

“Ti fa stare male il fatto che, per sentirti desiderato, hai dovuto inventarti completamente.”

Quella frase mi colpì più di tutto il resto.

Perché era vera.

Non credevo che qualcuno avrebbe scelto il vero me.

Così costruii un uomo falso.

Un uomo sicuro, seducente, spontaneo, coinvolgente. Un uomo che sembrava avere una relazione perfetta.

E la cosa più triste è che la gente si innamorava di quella versione.

Non di me.

Oggi sono passati quasi cinque anni.

Non partecipo più a quel mondo. Ho smesso di bere troppo, ho cambiato lavoro e sto cercando di costruire relazioni normali, senza personaggi e senza sceneggiature.

Ma ancora adesso, a volte, ripenso a quei salotti illuminati male, ai bicchieri di vino, ai sorrisi gentili di coppie che volevano solo sentirsi vive.

E penso a quanto sia facile manipolare persone quando dai loro esattamente ciò che sperano di vedere.

La verità è che non mi sento un mostro.

Ma nemmeno una vittima.

Ero un uomo vuoto che usava bugie eleganti per sentirsi importante.

Questo non cancella il male fatto.

Ma almeno oggi riesco a guardarlo in faccia.

Forse crescere significa proprio questo: smettere di raccontarti che certe cose “non fanno male a nessuno” solo perché il danno non è immediato.

Le persone non si rompono sempre in modo rumoroso.

A volte si rompono lentamente, dentro conversazioni apparentemente innocenti, dentro illusioni costruite bene, dentro bugie che sembrano quasi romantiche.

E io, per un anno intero, sono stato una di quelle bugie.

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