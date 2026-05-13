Il mio gruppo di amici mi ha cancellato dopo quello che ho fatto in mania





Quando aprii la porta e vidi Chloe in piedi davanti a me, per un secondo pensai di stare allucinando. Aveva il cappuccio tirato sulla testa, il mascara rovinato dalla pioggia e quell’espressione tesa di chi ha guidato troppo in fretta per arrivare da qualche parte prima che succedesse qualcosa di brutto.





Io ero ancora mezzo ubriaco.

Avevo il telefono in mano con quel messaggio mai inviato aperto sullo schermo.

Chloe mi guardò per alcuni secondi senza parlare. Poi abbassò gli occhi sulla bottiglia vuota sul tavolo dietro di me e capì immediatamente tutto.

“Mason…” disse piano.

Ed è strano come basti qualcuno che pronunci il tuo nome con gentilezza per farti crollare completamente.

Iniziai a piangere davanti alla porta come un bambino. Non un pianto elegante o silenzioso. Uno di quelli brutti, spezzati, pieni di vergogna. Chloe entrò senza chiedere permesso e chiuse la porta dietro di sé. Mi fece sedere sul divano mentre io continuavo a ripetere sempre la stessa frase.

“Ho rovinato tutto.”

Lei non disse subito che non era vero. E forse fu proprio questo a salvarmi.

Perché odio quando le persone cercano di cancellare il dolore con frasi vuote. Chloe invece si sedette accanto a me e dopo un lungo silenzio disse: “Hai fatto casino, sì. Ma stai anche male davvero. E queste due cose possono esistere insieme.”

Rimasi zitto.

Nessuno me l’aveva mai detto in quel modo.

Negli ultimi giorni mi ero sentito costretto a scegliere tra due versioni di me stesso: il mostro manipolatore oppure la vittima della bipolarità. Ma la realtà era molto più complicata. Avevo preso decisioni sbagliate mentre il mio cervello stava esplodendo. Avevo oltrepassato limiti. Avevo ignorato conseguenze. Ma ero anche una persona malata che stava annegando senza capire quanto fosse profonda l’acqua.

Chloe prese il mio telefono dal tavolo. Lesse il messaggio che stavo per inviare al gruppo e sospirò lentamente.

“Non mandarlo.”

“Perché?” chiesi con la voce rotta.

“Perché non stanno ascoltando adesso. E tu stai cercando di spiegare il tuo dolore a persone che in questo momento vogliono solo un colpevole.”

Quella frase mi colpì forte.

Perché era vero.

Una parte del gruppo non voleva davvero capire cosa fosse successo. Volevano semplificare tutto. Era più facile trasformarmi nel cattivo della situazione piuttosto che accettare che la salute mentale possa distruggere lentamente il modo in cui una persona percepisce sé stessa, il rischio, il desiderio e i limiti.

Rimanemmo seduti in silenzio per quasi un’ora. Poi Chloe mi guardò e disse qualcosa che non dimenticherò mai.

“Hai bisogno di aiuto serio, Mason. Non di punirti fino a sparire.”

Quella notte dormì sul mio divano perché aveva paura di lasciarmi solo.

La mattina dopo mi accompagnò personalmente dal mio psichiatra.

Ricordo ancora la vergogna mentre sedevo nella sala d’attesa con gli occhi gonfi e il mal di testa devastante. Continuavo a pensare che tutti mi stessero guardando. Che tutti sapessero che tipo di persona ero diventato.

Il mio psichiatra, il dottor Bennett, mi ascoltò parlare per quasi quaranta minuti senza interrompermi. Gli raccontai tutto. Le foto. L’alcol. La mania. La paranoia. I blackout emotivi. La sensazione costante di non riconoscermi più.

Quando finii, aspettavo una ramanzina.

Invece lui mi disse una frase che mi fece piangere di nuovo.

“Tu stai confondendo la responsabilità con la condanna.”

Lo fissai senza capire.

“Essere responsabili delle proprie azioni,” continuò, “non significa meritare di odiarsi per sempre.”

Per mesi avevo vissuto credendo che la vergogna fosse l’unica punizione giusta. Ogni volta che qualcuno mi bloccava, una parte di me pensava: te lo meriti. Ogni screenshot, ogni insulto, ogni silenzio sembravano confermare che fossi diventato tossico.

Ma il problema era che avevo iniziato a vedere me stesso solo attraverso il momento peggiore della mia vita.

Il dottor Bennett cambiò parte della mia terapia e insistette perché smettessi completamente di bere. Mi spiegò che l’alcol durante gli episodi maniacali stava amplificando tutto: impulsività, desiderio sessuale, paranoia, aggressività emotiva.

I primi mesi furono orribili.

Sobrio, dovevo finalmente convivere con tutto ciò che avevo fatto.

Non potevo più anestetizzarmi.

Continuavo a sognare il gruppo di amici quasi ogni notte. Sognavo le chiamate Discord fino all’alba, i viaggi, le battute stupide, Vanessa che rideva così forte da soffocare, Tyler che mandava meme orribili alle tre del mattino. Poi mi svegliavo e ricordavo che nessuno di loro faceva più parte della mia vita.

Il dolore fisico dell’abbandono è una cosa reale.

Ti entra nelle ossa.

Un pomeriggio, circa due mesi dopo il disastro, Chloe mi confessò una cosa mentre prendevamo caffè in un diner quasi vuoto.

“Non tutti ti odiano.”

La guardai confuso.

Lei sospirò. “Molti sono solo feriti. E confusi. Ma nessuno sa davvero cosa fare con una situazione del genere.”

“Mi hanno cancellato dalla loro vita.”

“Perché hanno paura di dire la cosa sbagliata. O di sembrare dalla parte sbagliata.”

Volevo arrabbiarmi.

Ma capivo anche quello.

Internet aveva trasformato ogni conflitto in un processo pubblico. Non esistevano più conversazioni difficili. Solo schieramenti.

O eri innocente.

O eri imperdonabile.

E io ero troppo complicato per stare comodamente in una delle due categorie.

Passò quasi un anno prima che sentissi di nuovo parlare direttamente di Vanessa.

Mi scrisse un messaggio improvviso una sera di ottobre.

“Possiamo parlare?”

Il mio stomaco si chiuse immediatamente.

Accettai comunque.

Ci incontrammo in un piccolo bar tranquillo fuori città. Quando arrivò, sembrava stanca. Più adulta. Sedette davanti a me senza sorridere.

Per alcuni minuti nessuno parlò.

Poi lei disse: “Non penso che tu sia una persona cattiva.”

Quelle parole mi colpirono più di qualsiasi insulto ricevuto nei mesi precedenti.

Vanessa guardava il bicchiere tra le mani mentre continuava. “Ma quello che è successo mi ha fatto stare male davvero. E credo che tu non abbia capito quanto.”

Abbassai immediatamente gli occhi. “Lo so.”

“No,” disse lei piano. “Penso che adesso lo sai. Ma allora no.”

Aveva ragione.

Durante la mania tutto sembrava distante dalle conseguenze reali. I sentimenti degli altri diventavano quasi astratti. Non perché non provassi empatia, ma perché il mio cervello era completamente scollegato dalla percezione del rischio emotivo.

Le raccontai finalmente tutta la verità. L’alcolismo nascosto. Le notti senza dormire. La diagnosi appena ricevuta. Gli episodi dissociativi. La terapia.

Vanessa ascoltò senza interrompermi.

Quando finii, sospirò lentamente. “Avrei voluto che me lo avessi detto allora.”

“Io stesso non capivo cosa mi stesse succedendo.”

Lei annuì.

Non tornammo amici dopo quella sera.

E credo sia importante dirlo.

Perché a volte le persone possono comprendere il tuo dolore senza essere obbligate a rientrare nella tua vita.

Quella conversazione però mi diede qualcosa che non avevo da mesi.

Umanità.

Non ero più solo “lo screenshot”.

Non ero più solo il casino.

Ero una persona.

Una persona che aveva ferito altri esseri umani mentre stava crollando psicologicamente.

Entrambe le cose erano vere.

Oggi sono passati quasi due anni da quel periodo. Ho ancora pochi contatti del vecchio gruppo. Chloe è rimasta la mia amica più stretta. Tyler invece non l’ho mai più rivisto. Una parte di me è ancora arrabbiata con lui. Un’altra parte sa che probabilmente anche lui si vergognava troppo per affrontare tutto ciò che aveva causato.

La bipolarità non è sparita magicamente. Ci sono ancora giorni difficili. Giorni in cui sento l’energia salire troppo velocemente o il vuoto aprirsi sotto di me. Ma adesso riconosco i segnali. Adesso chiedo aiuto prima di esplodere.

E soprattutto non sto più cercando di punirmi fino a scomparire.

Questa è probabilmente la lezione più difficile che ho imparato.

La vergogna convince che il dolore debba essere eterno per essere “giusto”. Ti fa credere che soffrire abbastanza possa cancellare ciò che hai fatto. Ma non funziona così. L’autodistruzione non ripara le persone che hai ferito. Distrugge solo anche ciò che resta di te.

Per molto tempo pensavo che perdere quei sei anni di amicizie significasse che la mia vita fosse finita.

Ora so che era solo la fine di una versione di me.

Quella che nascondeva tutto.

Quella che beveva invece di chiedere aiuto.

Quella che pensava di meritare amore solo quando stava bene.

La verità è che la salute mentale può spiegare comportamenti terribili senza cancellarne l’impatto. E imparare a convivere con entrambe le cose è devastante. Ma è anche l’unico modo per crescere davvero.

Sto ancora imparando.

Forse lo farò per tutta la vita.

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