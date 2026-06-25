Ho rubato 2000 ore al mio capo: pensavo di aver vinto, poi ho visto chi mi osservava





Ho inserito l’hard disk nel mio computer privato, quello che tenevo separato dalla rete aziendale per sicurezza. I file erano protetti da una crittografia leggera, come se chi me li avesse dati volesse che io arrivassi alla verità, ma con un briciolo di fatica. Dopo dieci minuti di attesa, la cartella si è aperta. Erano filmati di sorveglianza della notte di tre settimane prima.





Sullo schermo, in un bianco e nero granuloso, ho visto la porta del laboratorio biogenetico aprirsi. Un uomo è entrato usando un badge magnetico. Il sistema ha registrato l’accesso: “Julian Thorne – Ore 02:14”. Ma l’uomo nel video non ero io. Era alto, più giovane, con un passo rapido e nervoso che avrei riconosciuto tra mille. Era Marcus, il fratello minore di mia moglie Elena. Il ragazzo che avevo aiutato a entrare in azienda tre anni prima, garantendo per lui quando nessuno voleva assumerlo a causa dei suoi precedenti per debiti di gioco.

Ma la rivelazione agghiacciante è stata un’altra. Marcus non stava solo rubando dati. Nel video lo si vedeva chiaramente parlare con qualcuno che era già all’interno del laboratorio. Una sagoma elegante, vestita con un completo scuro. Quando la figura si è voltata verso la telecamera, il mio respiro si è fermato. Era Sterling Vance, il figlio del CEO, il mio diretto superiore.

Stavano collaborando. Sterling stava vendendo i segreti della sua stessa azienda a una società concorrente asiatica per creare un fondo nero e Marcus era il suo braccio destro. Usavano il mio sistema manipolato perché sapevano che, se qualcuno avesse mai indagato su quegli accessi notturni, le tracce avrebbero portato dritte al mio “bug” informatico. Avrebbero detto che avevo creato una porta sul retro per vendere informazioni e che usavo i miei pomeriggi liberi per incontrare gli acquirenti. La mia truffa delle 2000 ore era la loro assicurazione sulla vita.

Il Doppio Colpo di Scena

Mentre cercavo di capire come muovermi, la porta del mio ufficio si è aperta. Era Elena, mia moglie. Non l’aspettavo. Aveva gli occhi gonfi di pianto e teneva in mano una busta.

«Julian, dobbiamo parlare», ha detto con una voce che sembrava un soffio.

«Elena, non è il momento, sono in un mare di guai…»

«Lo so che sei in un mare di guai. Ma non sono quelli che pensi tu».

Ha posato la busta sulla scrivania. All’interno c’erano delle foto. Non erano foto mie sul ponte. Erano foto di Elena insieme a Sterling Vance in un ristorante fuori città.

«Marcus mi ha trascinata in questa cosa, Julian», ha confessato lei, crollando sulla sedia. «Sterling ha scoperto della tua manipolazione del sistema mesi fa. Mi ha contattata. Mi ha detto che se non avessi convinto Marcus a fare dei “lavoretti” per lui, ti avrebbe denunciato e saresti finito in prigione per anni. Mi ha ricattata, Julian. All’inizio era solo per proteggerti, ma poi…»

«Ma poi cosa, Elena?» ho chiesto, sentendo il mondo sgretolarsi sotto i piedi.

«Poi ho capito che Sterling non voleva solo i brevetti. Voleva distruggerti perché sa che tu hai le prove di quello che è successo otto anni fa. La notte in cui suo padre ha preso il comando dell’azienda ed è sparito il vecchio socio fondatore, il signor Miller».

Mi sono sentito gelare. Il signor Miller era mio zio. Era l’uomo che mi aveva lasciato i soldi per studiare informatica. Tutti pensavano che si fosse ritirato in Florida, ma non avevamo mai più avuto sue notizie reali.

«Mio zio non è in Florida, vero?»

Elena ha scosso la testa. «Sterling ha ammesso che è sepolto sotto le fondamenta del nuovo magazzino a Croydon. Tu eri l’unico che stava scavando nei vecchi log dei server per trovarlo, Julian. La tua app presenze… Sterling pensava che l’avessi creata per monitorare i suoi spostamenti, non per scappare prima dal lavoro».

Il mio piano per stare più tempo con Maya mi aveva accidentalmente messo sulla strada di un assassino. Sterling credeva che io fossi un investigatore silenzioso, mentre ero solo un padre stanco. Ma ora che sapevo, non potevo più tornare indietro.

La Resa dei Conti

Non sono andato alla polizia. Sapevo che Sterling aveva informatori ovunque. Ho usato le mie 2000 ore di “furto” per giustificare un’ultima, grandiosa operazione informatica. Ho passato l’intera notte in ufficio — stavolta per davvero — e ho programmato un invio massivo.

Venerdì mattina, alle 09:00, mentre la Vance Global teneva la sua assemblea annuale degli azionisti, ogni singolo monitor dell’edificio, ogni tablet e ogni smartphone aziendale ha iniziato a riprodurre il video del laboratorio. Ma non solo. Ho allegato le registrazioni delle conversazioni tra Sterling e Marcus che ero riuscito a recuperare dal cloud privato di Sterling, usando la stessa porta sul retro che io stesso avevo creato.

In quelle registrazioni, Sterling si vantava dell’omicidio di mio zio e descriveva come avrebbe usato me come “l’idiota utile” per coprire il furto dei brevetti.

Mentre il video scorreva, ho visto dalla vetrata dell’ufficio le facce dei colleghi cambiare. Lo shock si è trasformato in terrore. Sterling è uscito dalla sala riunioni urlando di spegnere tutto, ma io avevo bloccato i terminali. Ero il padrone del sistema, per l’ultima volta.

Le Conseguenze

La polizia è arrivata dieci minuti dopo. Sterling Vance è stato arrestato per omicidio, spionaggio industriale e associazione a delinquere. Marcus è finito in manette per furto e complicità.

L’azienda è stata travolta dallo scandalo e le azioni sono crollate. Il vecchio Vance, il padre, è stato rimosso dal consiglio d’amministrazione e indagato per favoreggiamento.

Io? Io mi sono presentato al commissariato lo stesso pomeriggio. Ho confessato tutto. Le 2000 ore, il codice truccato, i soldi percepiti indebitamente.

Il giudice è stato stranamente clemente. Considerato il mio ruolo determinante nello smascherare un omicidio e una frode internazionale, e vista la motivazione familiare (le cure di Maya), sono stato condannato a due anni con la condizionale e alla restituzione integrale delle somme sottratte.

Il Finale

Ho venduto tutto quello che avevo per pagare il debito con l’azienda. Ci siamo trasferiti in una piccola città sulla costa. Non lavoro più nel settore IT aziendale. Ora riparo computer per la gente del posto e gestisco una piccola rete per la scuola locale.

Ogni pomeriggio, alle 15:30, vado a prendere Maya a scuola. Non devo truccare nessun codice. Non devo guardarmi alle spalle. Il pallino del mio sistema ora è sempre spento, perché ho capito che il tempo non è qualcosa che si può rubare e conservare. Il tempo è prezioso solo se lo vivi alla luce del sole.

L’altro giorno ho ricevuto una lettera da Marcus dal carcere. Mi chiedeva scusa, diceva che Sterling lo aveva manipolato fin da quando era un ragazzino con i debiti. Non gli ho risposto. Ho bruciato la lettera nel camino mentre Elena preparava il tè.

A volte, la notte, mi sveglio e penso a mio zio Miller. Mi chiedo se, se non avessi mai iniziato a rubare quelle ore, lui sarebbe mai stato trovato. Forse la mia disonestà è stata l’unico modo che il destino ha trovato per fare giustizia.

Mi siedo in cucina, guardo l’orologio. Sono le 16:00. Sorrido, prendo un libro e mi godo il silenzio. Non sono più un fantasma. Sono finalmente un uomo libero.

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