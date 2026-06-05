Ho scoperto che la mia vicina entrava in casa mia mentre ero al lavoro – si provava i miei vestiti





Il processo fu rapido. Le prove erano schiaccianti. I video. Le testimonianze. Le impronte digitali sui miei vestiti, sul mio comodino, sul mio diario. Mia non oppose resistenza. Si dichiarò colpevole. Forse sperava in una pena lieve. Forse pensava che il giudice avrebbe avuto pietà. Il giudice non ebbe pietà. “L’imputata ha violato la privacy della vittima per mesi” disse. “Ha rubato oggetti di valore sentimentale. Ha letto il suo diario. Ha indossato il suo abito da sposa. Non c’è scusa per questo comportamento.” Mia fu condannata a due anni. Non molti. Ma abbastanza per farle capire che le azioni hanno conseguenze.





Dopo la condanna, cambiai le serrature. Installa un sistema di allarme. Comprai una telecamera aggiuntiva. Non perché avessi paura che tornasse. Perché avevo bisogno di sentirmi al sicuro di nuovo. La mia casa non era più un rifugio. Era stata violata. E anche se l’avevo ripulita, ridipinta, riorganizzata, la sensazione di essere stata osservata, spiata, sostituita, non se ne andava.

Mia non mi ha mai chiesto scusa. Non una volta. Non in tribunale. Non attraverso un avvocato. Non con una lettera. Niente. Forse pensava di non aver fatto nulla di male. Forse pensava che fosse un gioco. Forse pensava che fossi io quella esagerata. Non lo so. Non mi interessa.

Oggi, a distanza di un anno, vivo nella stessa casa. Ma è diversa. Ho dipinto le pareti. Ho cambiato i mobili. Ho comprato nuovi vestiti. Non indosso più quelli che lei ha toccato. Sono in una scatola nel garage. Non riesco a buttarli via. Non riesco a indossarli. Sono intrappolati in un limbo, come i miei sentimenti dopo quella scoperta.

Qualche volta, quando sento rumori in casa, il cuore mi salta in gola. So che è solo il vento. So che è solo il riscaldamento. Ma il terrore rimane. Come un’ombra. Come un promemoria. Come una cicatrice invisibile.

Ho imparato che la fiducia è fragile. Che le persone che ti sorridono possono essere quelle che ti tradiscono. Che le chiavi di casa non si danno a nessuno. Nemmeno a chi sembra gentile. Nemmeno a chi sembra innocuo. Nemmeno a chi sembra un’amica.

Mia non era mia amica. Era una ladra. Era una bugiarda. Era una violatrice. Ma alla fine, la giustizia ha fatto il suo corso. E io ho riavuto la mia casa. Non del tutto. Non come prima. Ma abbastanza.

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