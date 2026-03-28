Ho sposato la figlia del mio capo per soldi… ma quella notte ho scoperto tutto

Quando Esteban entrò nella stanza, Isabella si irrigidì.
Io rimasi seduto sul letto, ancora confuso da quello che avevo visto.
Non era il corpo di una donna fragile o incapace.
Era il corpo di qualcuno che aveva passato anni ad allenarsi duramente.
Esteban chiuse la porta dietro di sé.
“Adesso lo sa?” chiese guardando Isabella.
Lei annuì lentamente.
Io lo fissai.
“Qualcuno vuole spiegarmi cosa sta succedendo?”
L’uomo sospirò e si avvicinò alla finestra.
“Per tutta la vita mia figlia è stata presa in giro,” disse.
“Ma non perché fosse debole.”
Si voltò verso di me.
“Perché era diversa.”
Poi guardò Isabella.
“Diglielo.”
Lei si alzò lentamente dal letto.
“Per anni ho allenato arti marziali,” disse piano. “Combattimento professionale.”
Rimasi senza parole.
“Papà voleva che smettessi,” continuò. “Diceva che una donna ricca non poteva vivere così.”
Esteban incrociò le braccia.
“Non volevo che la mia famiglia diventasse uno spettacolo.”
Isabella scosse la testa.
“Quindi mi hai nascosta.”
La verità era semplice e crudele.
La città pensava che Isabella fosse solo una donna ricca e sola.
In realtà era una delle combattenti clandestine più forti del circuito illegale della regione.
Aveva cicatrici perché combatteva.
Aveva muscoli perché si allenava ogni giorno.
E suo padre voleva fermarla.
“Il matrimonio,” disse Esteban guardandomi, “era un modo per darle una vita diversa.”
Io lo fissai incredulo.
“Mi ha comprato.”
“Ti ho dato un’opportunità,” rispose freddamente.
Isabella fece un passo avanti.
“E se non voglio cambiare?”
Il padre non rispose.
Io guardai Isabella.
Poi dissi una cosa che non avevo previsto nemmeno io.
“Se vuoi combattere… combatti.”
Entrambi mi guardarono sorpresi.
“Non ho sposato una prigioniera,” continuai. “Ho sposato una persona.”
Per la prima volta da quando l’avevo incontrata, Isabella sorrise davvero.
Quella notte non iniziò un matrimonio perfetto.
Ma iniziò qualcosa di molto più raro.
Rispetto.
E la cosa più strana?
Avevo accettato quel matrimonio pensando di vendere la mia vita per una casa e un camion.
Invece avevo appena sposato la donna più coraggiosa che avessi mai conosciuto.
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