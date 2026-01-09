Ho sprecato 6 anni fallendo in tutto ciò che ho cercato di costruire. Oggi mi sono sfogato con mio padre, e le sue parole hanno cambiato tutto.





Negli ultimi sei anni ho provato a costruirmi qualcosa di mio.

Mentre i miei amici venivano promossi, compravano macchine e viaggiavano, io ero chiuso nella mia stanza a fissare codice che non funzionava e idee che venivano rifiutate.





Ero distrutto.

Mi sentivo un fallito.

Mi sentivo un peso per la mia famiglia.

Oggi mi sono seduto con mio padre e, per la prima volta, mi sono davvero aperto. Gli ho detto:

“Papà, non ce la faccio più. Forse dovrei mollare tutto e cercare un lavoro normale. Ho sprecato sei anni importanti della mia vita.”

Mio padre non è uno che parla spesso di emozioni. Mi ha guardato in silenzio, poi ha detto qualcosa che mi ha colpito più di qualsiasi video motivazionale.

Mi ha detto:

“Figlio, quei sei anni non sono stati sprecati. Sono stati investiti. Dopo ogni errore hai imparato qualcosa, giusto?”

Ho annuito.

Poi ha continuato:

“Ascoltami bene. Niente in questo mondo è più forte di te. Ciò che è destinato a te arriverà, non andrà da nessuna parte. Devi solo continuare a lavorare sodo. Ci hai messo sei anni ad arrivare fin qui… se ti tiri indietro adesso, quello sarebbe il vero fallimento. Hai superato la fase di apprendimento. Ora è il momento di crescere.”

Quella frase — “Se ti tiri indietro adesso, quello sarebbe il vero fallimento” — mi ha svegliato.

Ho capito che non stavo ricominciando da zero.

Stavo ricominciando dall’esperienza.

Così mi sono asciugato le lacrime e sono tornato al lavoro.

Ci riprovo. Non per dimostrare qualcosa al mondo, ma per onorare la fiducia che mio padre ha in me.

Volevo condividere questo con chiunque si senta sul punto di arrendersi:

il tuo duro lavoro non è stato sprecato.

Sta solo aspettando il momento giusto per dare i suoi frutti.



