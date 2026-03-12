Scappa dal creditore per un debito e precipita dal terrazzo: morto, arrestato l’uomo che lo rincorreva





La vicenda che ha sconvolto la zona di Grotta Celoni, a Roma, ha avuto origine da un prestito mai saldato e si è conclusa con la morte di Adriano Gneo, 54 anni, precipitato dal terrazzo della sua abitazione il 2 luglio 2025. Dopo mesi di indagini, il presunto responsabile, Pierpaolo Russo, 49 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe aggredito la vittima per ottenere la restituzione di una somma di denaro.





Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma e condotte dalla Squadra Mobile, hanno portato all’arresto di Russo, che ora si trova agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. Gli inquirenti ritengono che il tragico epilogo sia stato il risultato di una serie di minacce e violenze che hanno spinto Gneo a tentare una fuga disperata, finendo per cadere nel vuoto.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il rapporto tra i due uomini era nato su base fiduciaria. Pierpaolo Russo avrebbe prestato circa 80mila euro a Adriano Gneo, descritto dagli investigatori come una persona con problemi legati al gioco d’azzardo. Tuttavia, il piano di restituzione del debito non avrebbe funzionato. Alcuni bonifici effettuati da Gneo per rimborsare il prestito, per un valore di circa 5mila euro ciascuno, sarebbero stati successivamente annullati, lasciando un debito residuo di circa 60mila euro.

Il 2 luglio 2025, Russo si sarebbe recato presso l’abitazione della vittima per esigere il pagamento. La situazione sarebbe rapidamente degenerata: secondo le testimonianze e i rilievi effettuati, il quarantanovenne avrebbe minacciato Gneo, colpendolo fisicamente e utilizzando una pistola softair per sparare diversi colpi contro di lui. Gli investigatori della Polizia Scientifica hanno analizzato i pallini sparati, confermando che questi sarebbero stati esplosi mentre la vittima cercava di fuggire verso il terrazzo.

La fuga di Adriano Gneo si è purtroppo conclusa in tragedia: l’uomo si sarebbe lanciato dal terrazzo della palazzina in cui abitava nel tentativo di sfuggire al suo aggressore, morendo a causa dell’impatto al suolo. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita grazie alle testimonianze raccolte e agli accertamenti tecnici condotti sul luogo dai periti forensi.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto per Pierpaolo Russo la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’accusa principale è quella di omicidio preterintenzionale, un reato che si configura quando una persona causa la morte di un’altra durante un’aggressione senza avere l’intenzione diretta di uccidere. A questa si aggiunge il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, legato al tentativo illecito di recuperare il denaro prestato.

Gli investigatori hanno sottolineato come il rapporto tra i due uomini fosse progressivamente peggiorato nel tempo, fino a culminare nei tragici eventi di luglio. La vicenda mette in luce i rischi legati ai prestiti informali e alle tensioni che possono sorgere in situazioni di difficoltà finanziaria.

La comunità locale è rimasta profondamente scossa dall’accaduto. Il caso continua a essere monitorato dalle autorità competenti, mentre si attendono ulteriori sviluppi giudiziari per chiarire ogni dettaglio della vicenda e accertare le responsabilità del presunto colpevole.



