Ho trovato il padre del mio ex abbandonato in una casa di cura con i vestiti bagnati di urina. L’ho portato a casa mia. Il mio ex arrivò furioso ad accusarmi di manipolare un senile — poi il “fragile vecchio” si alzò dalla sedia a rotelle.

— Ho settantanove anni, — disse Walter. — Non sono senile. Non sono stato manipolato. Ho lasciato entrare Giada in questa casa perché è l’unica persona che mi ha trattato come un essere umano negli ultimi sette mesi. — Si fermò. — Tu mi hai lasciato in una stanza con le pareti che colavano e non sei venuto nemmeno quando mi sono rotto il femore.