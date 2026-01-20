I funerali del papà di Stefano De Martino, Enrico: a Torre Annunziata il lutto al Bar Stella

La comunità di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è in lutto per la scomparsa di Enrico De Martino, padre del celebre conduttore di “Affari Tuoi”, Stefano De Martino. Enrico, che aveva 61 anni, è deceduto a causa di una lunga malattia, e la notizia ha colpito profondamente i cittadini, molti dei quali lo conoscevano bene. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15:30 nella Chiesa di San Michele sul Colle Sant’Alfonso, a Torre del Greco, una località vicina a Torre Annunziata.





La famiglia De Martino ha radici profonde nella comunità locale. Il nonno materno di Stefano, il padre di Rosaria, moglie di Enrico e madre di Stefano, era il titolare del famoso Bar Stella, un locale storico che non esiste più, sostituito da un deposito in piazza Ernesto Cesaro. La scomparsa di Enrico ha risvegliato ricordi e affetto tra gli abitanti, che si sono uniti nel cordoglio per la perdita.

Nonostante il grave lutto, la trasmissione “Affari Tuoi” è andata in onda regolarmente ieri, 19 gennaio, poiché le puntate sono registrate in anticipo. La Rai ha espresso le sue condoglianze in una nota ufficiale, affermando: “La Rai partecipa commossa al lutto di Stefano De Martino per la morte prematura del papà Enrico, ex ballerino professionista, che con il figlio condivideva la grande passione per la danza”. L’azienda ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia in questo momento difficile.

Enrico De Martino aveva iniziato la sua carriera come ballerino professionista, esibendosi anche al prestigioso Teatro San Carlo di Napoli. Tuttavia, dopo aver appreso della gravidanza della moglie, decise di lasciare la danza per dedicarsi alla sua famiglia. Fino all’età di 40 anni, ha continuato a lavorare sia nel campo della ristorazione che come ballerino.

Stefano De Martino ha raccontato che inizialmente suo padre era contrario alla sua scelta di intraprendere la carriera nella danza, preoccupato per le incertezze economiche che questo comportava. Tuttavia, con il passare del tempo, Enrico è diventato estremamente orgoglioso del successo del figlio, seguendo con interesse la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

La morte di Enrico De Martino rappresenta non solo una perdita personale per la sua famiglia, ma anche un momento di riflessione per la comunità di Torre Annunziata, che ricorda un uomo che ha lasciato un segno tangibile nella vita di molti. La sua figura è stata un punto di riferimento per molti giovani che hanno seguito le sue orme nel mondo della danza e dello spettacolo.

La cerimonia funebre di oggi pomeriggio sarà un momento di grande commozione, durante il quale amici, familiari e conoscenti si riuniranno per rendere omaggio a Enrico e per sostenere Stefano e la sua famiglia in questo difficile momento. La comunità si stringerà attorno a loro, condividendo il dolore e celebrando la vita di un uomo che ha avuto un impatto significativo su chi lo circondava.

In conclusione, la scomparsa di Enrico De Martino segna una triste pagina nella storia della comunità di Torre Annunziata. La sua eredità, sia come padre che come artista, continuerà a vivere attraverso il lavoro e il successo di suo figlio Stefano. La celebrazione della sua vita e il ricordo del suo amore per la danza e per la famiglia saranno al centro dei pensieri di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.