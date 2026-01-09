I Tre Jackson 

C’erano tre uomini di nome Jackson, tutti nel settore dell’abbigliamento.
A causa della scarsità di spazi commerciali nella loro città, aprirono i loro negozi uno accanto all’altro.
Per attirare i clienti nel proprio negozio invece che in quello degli altri due, ciascuno decise di esporre un cartello pubblicitario.
Il Jackson di sinistra mise un’insegna con scritto:
“Negozio di abbigliamento Jackson (I MIGLIORI PREZZI!)”
Non volendo essere da meno, quello di destra appese un cartello che diceva:
“Negozio di abbigliamento Jackson (LA MIGLIORE QUALITÀ!)”
Il Jackson al centro ci pensò su per un po’, poi mise anche lui un’insegna:
“Negozio di abbigliamento Jackson (INGRESSO PRINCIPALE)”
Le tre buste
Un nuovo direttore trascorse una settimana nel suo nuovo ufficio insieme al manager che stava per sostituire.
Il suo ultimo giorno, il direttore uscente gli disse:
«Ho lasciato tre buste numerate nel cassetto della scrivania. Aprine una ogni volta che ti troverai di fronte a una crisi che non riuscirai a risolvere.»
Dopo tre mesi, successe il disastro: caos totale, problemi su ogni fronte, e il nuovo direttore si sentì sopraffatto.
Si ricordò allora delle parole del suo predecessore, aprì la prima busta, e lesse:
“Dai la colpa al tuo predecessore!”
Lo fece, e la tempesta si placò.
Passarono sei mesi e l’azienda affrontò un calo di vendite e gravi problemi di prodotto.
Il direttore, preoccupato, aprì la seconda busta, che diceva:
“Riorganizza!”
Seguì il consiglio e, poco dopo, la situazione migliorò.
Tre mesi dopo, arrivò una nuova crisi.
Senza pensarci troppo, aprì la terza busta.
Dentro c’era scritto:
“Prepara tre buste…”
Le tre tartarughe
C’erano una volta tre tartarughe.
Un giorno decisero di andare a fare un picnic.
Quando arrivarono, si accorsero di aver dimenticato la bibita.
La tartarughina più giovane disse:
«Torno a prenderla, ma promettete di non mangiare i panini finché non torno!»
Le altre due accettarono.
Passò una settimana… poi un mese… infine un anno.
Le due tartarughe, affamate, dissero:
«Dai, mangiamo i panini!»
All’improvviso, la piccola sbucò da dietro una roccia e gridò:
«Se lo fate, non vado più!»
