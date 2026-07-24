Il bambino dell’Iowa nato a 21 settimane è ora il bambino più prematuro del mondo

Sebbene la storia di Nash sia una storia di trionfo, resilienza e molta fortuna, è iniziata con una sconfitta. Meno di un anno prima della sua nascita, i suoi genitori, Mollie e Randall, persero una bambina di nome McKinley.

Perché anche Mollie ha sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), un disturbo che può causare difficoltà a rimanere incinta, non sapeva se il suo sogno di avere una famiglia si sarebbe avverato. Ma sei mesi dopo aver perso McKinley, la coppia scoprì che Mollie era di nuovo incinta.

“Quando siamo andati dal nostro medico locale per l’ecografia della 20a settimana per Nash, avevo solo qualche dubbio su come mi sentivo, così ho chiesto loro di guardarmi più da vicino —cosa che normalmente non fanno a quell’appuntamento— e hanno scoperto che ero già dilatato di due centimetri”, racconta Keen.

La sera dopo quell’appuntamento, Keen avvertì dei lievi crampi e corse al pronto soccorso locale. Fu rimandata a casa a riposo a letto e le fu detto di “tenere il bambino dentro il più a lungo possibile.” Lei e Randall temevano che la storia si sarebbe ripetuta.