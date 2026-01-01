Il caso degli assorbenti scomparsi: risolto nel modo più inaspettato

Per mesi ho pensato seriamente di stare perdendo la testa. Ogni volta che arrivava il ciclo, aprivo il cassetto del bagno… e trovavo metà degli assorbenti spariti.





Non tutti — solo abbastanza da farmi dubitare di me stessa.Ne avevo usati così tanti il mese scorso? Non avevo comprato una confezione nuova?

O peggio ancora… stavo forse camminando nel sonno?

Solo per fini illustrativi

Una volta arrivai persino ad accusare mia sorella, che era venuta a trovarmi per il weekend.

Le chiesi, a metà tra il serio e lo scherzoso, se per caso me ne avesse “presi in prestito”.

Mi guardò come se mi fossero spuntate due teste e disse:

«Perché dovrei? Ho i miei!»

Fine delle indagini.

Passarono le settimane, e il mistero continuava a tormentarmi.

A un certo punto mi ritrovai a cercare per casa eventuali tracce di… non so, un procione con problemi di ciclo?

Ecco quanto era assurda la situazione.

Poi arrivò ieri.

Sono tornata a casa prima dal lavoro: una riunione era stata annullata.

Appena entrata, ho sentito provenire dal bagno un rumore strano — come di qualcuno che frugava in fretta in un cassetto.

Poi, una voce familiare, sottovoce ma agitata:

«Merda, merda, merda…»

Naturalmente, ho pensato che fosse successo qualcosa di grave.

Mi sono precipitata verso il bagno, ho spinto la porta… e mi sono trovata davanti una scena che non dimenticherò mai.

Lui.

Il mio fidanzato.

Seduto per terra, come un bambino colto sul fatto.

In mano aveva uno dei miei assorbenti — aperto con cura, lato adesivo verso l’alto — e lo stava premendo sotto l’ascella.

Ci siamo bloccati entrambi.

Dieci lunghi secondi di silenzio assoluto.

Solo per fini illustrativi

Alla fine, sono riuscita a balbettare:

«Ma… che cosa stai facendo?»

Lui sospirò, come chi sta per confessare un segreto di stato, e rispose con totale serietà:

«Sono perfetti per assorbire il sudore in palestra.»

L’ho fissato.

Cervello in buffering.

E poi lui ha iniziato a spiegare — dettagliatamente.

Come l’adesivo li tenga fermi all’interno della maglietta.

Come assorbano meglio di qualsiasi salvietta o tessuto tecnico.

E che non voleva “sprecarli”, quindi ne prendeva solo uno o due alla volta.

Sembrava stesse tenendo una TED Talk sull’innovazione dei prodotti mestruali.

Ecco. Mistero risolto.

Il mio fidanzato usava i miei assorbenti come assorbenti per il sudore delle ascelle.

Ancora oggi non so se essere inorridita, divertita… o se iniziare a fargli pagare la fornitura.