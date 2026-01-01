Il caso degli assorbenti scomparsi: risolto nel modo più inaspettato

Per mesi ho pensato seriamente di stare perdendo la testa. Ogni volta che arrivava il ciclo, aprivo il cassetto del bagno… e trovavo metà degli assorbenti spariti.
Non tutti — solo abbastanza da farmi dubitare di me stessa.Ne avevo usati così tanti il mese scorso? Non avevo comprato una confezione nuova?
O peggio ancora… stavo forse camminando nel sonno?
Solo per fini illustrativi
Una volta arrivai persino ad accusare mia sorella, che era venuta a trovarmi per il weekend.
Le chiesi, a metà tra il serio e lo scherzoso, se per caso me ne avesse “presi in prestito”.
Mi guardò come se mi fossero spuntate due teste e disse:
«Perché dovrei? Ho i miei!»
Fine delle indagini.
Passarono le settimane, e il mistero continuava a tormentarmi.
A un certo punto mi ritrovai a cercare per casa eventuali tracce di… non so, un procione con problemi di ciclo?
Ecco quanto era assurda la situazione.
Poi arrivò ieri.
Sono tornata a casa prima dal lavoro: una riunione era stata annullata.
Appena entrata, ho sentito provenire dal bagno un rumore strano — come di qualcuno che frugava in fretta in un cassetto.
Poi, una voce familiare, sottovoce ma agitata:
«Merda, merda, merda…»
Naturalmente, ho pensato che fosse successo qualcosa di grave.
Mi sono precipitata verso il bagno, ho spinto la porta… e mi sono trovata davanti una scena che non dimenticherò mai.
Lui.
Il mio fidanzato.
Seduto per terra, come un bambino colto sul fatto.
In mano aveva uno dei miei assorbenti — aperto con cura, lato adesivo verso l’alto — e lo stava premendo sotto l’ascella.
Ci siamo bloccati entrambi.
Dieci lunghi secondi di silenzio assoluto.
Solo per fini illustrativi
Alla fine, sono riuscita a balbettare:
«Ma… che cosa stai facendo?»
Lui sospirò, come chi sta per confessare un segreto di stato, e rispose con totale serietà:
«Sono perfetti per assorbire il sudore in palestra.»
L’ho fissato.
Cervello in buffering.
E poi lui ha iniziato a spiegare — dettagliatamente.
Come l’adesivo li tenga fermi all’interno della maglietta.
Come assorbano meglio di qualsiasi salvietta o tessuto tecnico.
E che non voleva “sprecarli”, quindi ne prendeva solo uno o due alla volta.
Sembrava stesse tenendo una TED Talk sull’innovazione dei prodotti mestruali.
Ecco. Mistero risolto.
Il mio fidanzato usava i miei assorbenti come assorbenti per il sudore delle ascelle.
Ancora oggi non so se essere inorridita, divertita… o se iniziare a fargli pagare la fornitura.
