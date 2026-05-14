Il dentista mi ha fatto pagare interessi su una fattura mai inviata e io l’ho pagato tutto in monetine





Per qualche secondo nessuno parlò. Le due addette alla fatturazione fissavano il mucchio di monetine sul bancone come se stessero cercando di capire dove avessero sbagliato nella vita per ritrovarsi in quella situazione. Io invece rimasi immobile con le mani in tasca, cercando disperatamente di non sorridere troppo apertamente. La receptionist più giovane sospirò piano. “Dobbiamo darle il resto.” Quelle quattro parole mi diedero una soddisfazione completamente sproporzionata rispetto alla situazione.





Aprì lentamente il registratore di cassa, prese quattro centesimi e li fece scivolare verso di me sul bancone. “Ecco il suo resto, signore.” Li raccolsi con estrema calma, come se stessi chiudendo una transazione importantissima. “Perfetto,” risposi. “Grazie mille.” Dietro di me sentii qualcuno nella sala d’attesa trattenere una risata. Un uomo anziano mi fece addirittura un piccolo cenno di approvazione mentre uscivo con la ricevuta in mano e quattro centesimi in tasca.

Appena arrivato in macchina iniziai a ridere da solo come un idiota. Mandai immediatamente un messaggio a mia moglie. “Missione compiuta.” Lei rispose quasi subito. “Dimmi che non l’hai fatto davvero.” Le inviai una foto della ricevuta e dei quattro centesimi sul volante della macchina. Dopo meno di un minuto ricevetti un vocale dove rideva così forte da non riuscire quasi a parlare. “Tu hai seriamente problemi.” Probabilmente aveva ragione. Ma in quel momento mi sentivo incredibilmente soddisfatto.

La parte più assurda è che non ero nemmeno una persona particolarmente vendicativa. Normalmente evito i conflitti inutili. Ma c’era qualcosa nel modo in cui quella clinica aveva gestito la situazione che mi aveva davvero irritato. Non l’errore iniziale. Gli errori capitano a tutti. Era l’atteggiamento. Quel tono aziendale condiscendente. Quel modo di dire “capiamo la sua frustrazione” mentre contemporaneamente si rifiutavano di togliere cinque stupidi dollari di interessi causati esclusivamente da loro.

Qualche giorno dopo tornai nello studio per un controllo già programmato mesi prima. Appena entrai, la receptionist più giovane mi vide e scoppiò immediatamente a ridere. “Lei è quello delle monetine.” Io alzai le mani. “Temo di sì.” Scosse la testa ancora divertita. “La sua storia è girata in tutto l’ufficio.” Mi sentii quasi in imbarazzo. “Mi dispiace.” Lei abbassò la voce e sorrise. “Onestamente? Molti qui dentro erano dalla sua parte.”

Quella frase mi colpì più di quanto pensassi. Perché improvvisamente ricordai che quelle donne non avevano deciso la politica degli interessi. Stavano solo facendo il loro lavoro e probabilmente prendendosi la rabbia di decine di persone ogni giorno per decisioni prese da qualcuno molto più in alto. La mia piccola vendetta iniziò improvvisamente a sembrarmi un po’ meno gloriosa.

Durante la pulizia dentale il mio dentista entrò nella stanza sorridendo. “Ho sentito che ci ha fatto una visita memorabile la settimana scorsa.” Io sospirai. “Suppongo che la voce si sia sparsa.” Lui rise davvero. “Abbastanza.” Rimasi qualche secondo in silenzio prima di dire: “Onestamente non era per gli ottanta dollari. Erano i cinque dollari di interessi.” Lui annuì lentamente. “Lo so. E sinceramente? Probabilmente ce lo siamo meritato.”

Quella risposta mi spiazzò completamente. Poi aggiunse: “Dopo diversi reclami simili abbiamo cambiato politica. Niente più interessi sulle fatture inviate in ritardo per errori interni.” Lo guardai senza sapere cosa dire. Tutta quella storia assurda aveva effettivamente portato a un cambiamento reale.

Quando tornai a casa raccontai tutto a mia moglie. Lei rise ancora più forte della prima volta. “Quindi la tua stupida vendetta ha davvero funzionato?” Io alzai le spalle. “A quanto pare sì.” Ancora oggi quei quattro centesimi sono da qualche parte nel cassetto della cucina. Ogni tanto li vedo e mi viene da sorridere.

So perfettamente che tutta la situazione è stata ridicola. Due adulti che trasformano cinque dollari di interessi in una battaglia psicologica fatta di monetine e ricevute. Ma onestamente? Vedere due addetti alla fatturazione costretti a contare ottantatré dollari in monete per colpa di una politica stupida rimane una delle soddisfazioni più inutilmente divertenti della mia vita.

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