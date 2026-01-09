La maestra ci ha chiesto quale fosse il mio animale preferito, e io ho risposto:

«Il pollo fritto.»





Lei ha detto che non era divertente, ma non poteva avere ragione, perché tutti gli altri hanno riso.

I miei genitori mi hanno sempre insegnato a dire la verità.

E io l’ho detta: il pollo fritto è il mio animale preferito.

Ho raccontato a mio padre cos’era successo, e lui ha detto che probabilmente la mia insegnante era una di quelle persone del PETA.

Ha aggiunto che loro amano molto gli animali.

Anch’io li amo.

Soprattutto il pollo, il maiale e il manzo.

Comunque, la maestra mi ha mandato dal preside.

Gli ho raccontato tutto e anche lui si è messo a ridere.

Poi mi ha detto di non rifarlo.

Il giorno dopo, in classe, la maestra mi ha chiesto quale fosse il mio animale vivo preferito.

Ho risposto che era il pollo.

Lei mi ha chiesto il perché, e io ho detto che era perché si può cucinare e farne del pollo fritto.

Mi ha rimandato dal preside.

Anche lui ha riso, e poi mi ha detto di non rifarlo.

Non capisco.

I miei genitori mi hanno insegnato a dire sempre la verità, ma alla mia insegnante non piace quando lo faccio.

Oggi la maestra ci ha chiesto di dire quale personaggio famoso ammiriamo di più.

Io ho risposto:

«Il Colonnello Sanders.»

Indovina un po’ dove sono adesso…

Mia sorella capisce tutto!

Una bambina e suo fratello maggiore stavano visitando la fattoria del nonno.

Il fratello decise di farle uno scherzo e le disse di aver scoperto un pollo mangia-uomini.

La bambina, terrorizzata, corse in casa.

Poco dopo, il fratello sentì la sorellina urlare e accorse subito dentro.

La trovò che gridava di fronte al nonno, che stava tranquillamente gustando un piatto di pollo fritto.

«Che succede?» chiese il nonno.

La bambina lo indicò con gli occhi spalancati e disse, tremando:

«È… è… È UN POLLO MANGIA-UOMINI!»