«Il parcheggio è di chi arriva prima, non di chi pensa di avere più diritti»: il vicino lasciò la sua automobile davanti al mio cancello per tutta la notte.





Le parole di Zoe-Hannah mi caddero addosso con la violenza di un pugno nello stomaco. Restai immobile sotto l’ombrello, mentre la pioggia rimbalzava sulla tela nera con un fruscio cupo. Guardai di nuovo verso il portellone socchiuso del fuoristrada, poi verso la villetta di Yannick. Le luci del primo piano erano spente, ma al pianterreno, dietro le tende spesse della cucina, si muoveva una sagoma inquieta.





Non stava dormendo; era lì in piedi, a controllare la strada dal buio. «Mio cognato Caleb-Colin non c’entra niente con le bonifiche abusive», dissi, stringendo i pugni nelle tasche della giacca. «Caleb-Colin è solo un caposquadra per il movimento terra. Non firma i collaudi, non gestisce i permessi ambientali. Non ha il potere di autorizzare un grammo di scarto chimico.»

«Caleb-Colin non ha firmato i collaudi, ma ha firmato i registri di carico delle terre di scavo per gli ultimi sei mesi», replicò Zoe-Hannah, abbassando la voce fino a renderla un filo roco. «Yannick è il responsabile della logistica per la società appaltatrice principale. Da tre mesi falsificano le bolle di trasporto. Dicevano a Caleb-Colin che si trattava di ghiaia certificata proveniente dalle cave di Zelzate, mentre in realtà caricavano fanghi industriali pesanti prelevati illegalmente dai bacini di

decantazione a sud della ferrovia. Hanno usato la sua firma per coprire le discrepanze di peso nei registri di transito.» «E tu come fai a sapere queste cose?», chiesi, fissandola negli occhi. La luce debole del telefono illuminava i solchi profondi attorno alla sua bocca, tracce di un’angoscia che non poteva essere improvvisata. «Tu lavori al catasto, non all’ispettorato ambientale.»

«Perché i faldoni che vedi lì dentro sono usciti dal mio ufficio questa sera alle sette», ammise lei, deglutendo a fatica. «Yannick è venuto a cercarmi con una cartella di sfratto esecutivo per la casa di mia madre a nome della finanziaria per cui lavora suo fratello. Mi ha detto che se non gli avessi consegnato i registri originali del demanio prima dell’arrivo degli ispettori ministeriali, avrebbe depositato la richiesta di pignoramento entro venerdì.

Ero disperata, Graham-Spencer. Gli ho aperto la sala archivio e gli ho permesso di prendere i faldoni di Caleb-Colin. Ma non sapevo che avrebbe portato via anche i campioni di carotaggio.» Allungai di nuovo la mano verso il telo di plastica blu e scostai uno dei bordi legati con il nastro adesivo. Sotto la copertura non c’erano solo documenti.

C’erano quattro cilindri metallici di precisione, sigillati con ceralacca verde e numerati progressivamente, con sopra le etichette del laboratorio geologico provinciale. Erano i campioni di carotaggio del terreno della zona industriale, la prova fisica inconfutabile che il suolo destinato al nuovo parco residenziale era saturo di idrocarburi e metalli pesanti. «Se Yannick fa sparire questi cilindri durante la notte», continuò Zoe-Hannah, «domani mattina gli ispettori troveranno solo i registri manipolati con le firme di Caleb-Colin.

L’azienda scaricherà l’intera responsabilità penale sulla squadra di movimento terra. Diranno che Caleb-Colin ha venduto i carotaggi puliti a terzi e ha sversato i fanghi all’insaputa di tutti per intascare la differenza sui costi di smaltimento. Caleb-Colin rischia fino a otto anni di reclusione e la confisca immediata di tutti i suoi beni, compresa la casa in cui vive con tua sorella.»

Un brivido freddo mi attraversò la schiena. La rabbia per la macchina parcheggiata davanti al mio cancello si trasformò all’istante in una lucidità affilata come una lama. Quella messa in scena volgare, le battute arroganti sui diritti del parcheggio e l’indifferenza ostentata erano solo una recita calcolata per tenermi a distanza, per farmi infuriare su una banale lite di vicinato mentre lui completava il trasferimento delle prove.

«Perché ha lasciato l’auto proprio qui davanti?», chiesi, cercando di rimettere insieme i pezzi del piano. «Perché il complice che deve ritirare il carico viaggia con un furgone frigo e non può farsi vedere davanti a casa di Yannick», spiegò Zoe-Hannah, indicando con un cenno del capo l’inizio della via. «Se un furgone si ferma davanti al tuo cancello in piena notte per caricare del materiale, tutti nel quartiere pensano che siano i tuoi profilati o i tuoi

attrezzi da carpentiere. Yannick sapeva che tu eri a casa e che avevi il furgone carico. Voleva creare confusione. E soprattutto, sapeva che la telecamera del tuo studio inquadra esattamente l’ingresso del tuo garage, ma lascia in ombra questo angolo cieco sotto la quercia.» Guardai in alto verso la mia facciata. La luce rossa di funzionamento della telecamera a circuito chiuso brillava debolmente sotto la grondaia.

Aveva ragione: il cono visivo copriva il vialetto, ma il fuoristrada era posizionato esattamente a ridosso del muro perimetrale, coperto dalla chioma spoglia dell’albero e dall’angolo dei mattoni. «Dobbiamo chiamare la polizia federale», dissi subito. «Niente commissariato locale. Vado dritto alla procura di turno.» «Non possiamo», mi interruppe lei, afferrandomi la manica del cappotto. La sua presa era rigida, le dita le tremavano.

«Se chiami la polizia adesso, Yannick dirà semplicemente che ha trovato quei faldoni abbandonati o che non sa cosa ci sia nel bagagliaio dell’auto che ha preso in prestito dal deposito. Senza una flagranza di reato nel momento del passaggio di denaro o della consegna, l’avvocato della sua società farà sparire tutto in una settimana.

E io perderò il lavoro e la casa di mia madre prima che il processo abbia inizio.» «E allora cosa proponi di fare? Rimanere qui a guardare mentre incastrano la mia famiglia?» «Il furgone del recupero arriverà alle due di notte», disse Zoe-Hannah, estraendo dalla tasca un foglio piegato in quattro con un numero di telefono scritto a matita.

«Il contatto non è un professionista, è solo un autista pagato cinquecento euro per portare il materiale oltre il confine con la Francia, in una discarica privata a Roubaix. Ho sentito la telefonata mentre Yannick usciva dall’archivio catastale. Se spostiamo i campioni adesso e li mettiamo al sicuro, Yannick consegnerà un carico vuoto o non potrà consegnare nulla.

Ma c’è un problema.» «Quale problema?» «I cilindri hanno un sistema di tracciamento passivo a radiofrequenza inserito nei sigilli», rispose lei, indicando le ghiere di metallo sui bordi dei campioni. «Se li allontaniamo dal perimetro del veicolo prima dell’ispezione, scatta un segnale al server della società di bonifica. Yannick saprà all’istante che il carico è stato manomesso.»

Mi chinai di nuovo sul bagagliaio, osservando con attenzione le ghiere dei cilindri. Non erano semplici sigilli di ceralacca; sotto la cera si intravedeva una fascetta di rame sottile collegata a un piccolo ricevitore a batteria delle dimensioni di una moneta. L’ingranaggio era studiato nei minimi dettagli per garantire ai committenti corrotti che nessuno aprisse i reperti prima della distruzione concordata.

«Non dobbiamo allontanarli», dissi, prendendo una decisione improvvisa. «Dobbiamo solo fare in modo che la polizia trovi il carico dove Yannick non potrà mai giustificarne la presenza.» «Cosa intendi dire?», chiese lei, confusa. «Yannick ha detto che il parcheggio è pubblico e che la macchina resta qui fino alle otto del mattino. Bene. Allora resterà qui, ma non nel modo in cui ha pianificato lui.»

Senza aspettare la sua risposta, tornai a passo svelto verso il mio furgone, che continuava a tenere il motore al minimo in mezzo alla strada. Salii al posto di guida, innestai la retromarcia e manovrai con precisione millimetrica. Invece di tentare di entrare nel mio cortile, posizionai il retro del furgone a meno di venti centimetri dal paraurti anteriore del fuoristrada di Yannick, chiudendolo a tenaglia contro il palo della luce retrostante.

Poi tirai il freno a mano con tutta la forza, inserii il bloccasterzo meccanico e spensi il motore. Scesi dal veicolo, presi dalla cassetta degli attrezzi due cunei fermaruota in acciaio pesante e li martellai sotto i pneumatici del fuoristrada, bloccandolo definitivamente. Anche se Yannick avesse avuto la chiave e l’intenzione di fuggire, non avrebbe potuto spostare la macchina di un solo millimetro senza un camion con verricello.

«Che cosa stai facendo?», mormorò Zoe-Hannah, guardando verso la finestra di Yannick con evidente terrore. «Lo sveglierai con tutto questo rumore!» «Non mi interessa se si sveglia», risposi, estraendo il mio taccuino da cantiere. «Ora chiamiamo Caleb-Colin. Deve venire qui immediatamente con il registro delle presenze del cantiere e il suo superiore diretto, quello onesto, l’ingegner De Smet.»

«De Smet non verrà mai a quest’ora della notte», obiettò lei. «Verrà se gli diciamo che la sua firma è stata contraffatta sui verbali di campionamento che stanno per finire in Francia», replicai duramente. «E tu, Zoe-Hannah, adesso entri in casa mia, ti siedi in cucina e scrivi una dichiarazione formale di quello che è successo al catasto stasera.

Con date, ore e la minaccia di sfratto che hai ricevuto da suo fratello. Non ti lascerò usare questa storia per salvarti la pelle se le cose vanno male per Caleb-Colin.» Lei mi fissò per alcuni lunghi secondi. La pioggia le colava lungo le guance, confondendosi con il sudore freddo. Annuì lentamente, abbassando la testa in segno di resa.

«D’accordo. Ma dobbiamo fare in fretta. Il furgone di Roubaix arriverà tra meno di tre ore.» Entrammo nel mio corridoio. Feci accomodare Zoe-Hannah al tavolo da pranzo con carta e penna, poi composi il numero di Caleb-Colin. Quando rispose, la sua voce era impastata dal sonno, ma appena pronunciai i nomi di Yannick e dei carotaggi di Gand-Nord, la sua lucidità tornò istantanea.

Mi confermò che il giorno precedente Yannick gli aveva chiesto con insistenza di firmare due fogli bianchi per la registrazione provvisoria dei camion, sostenendo che il sistema informatico era fuori uso per manutenzione. «Vieni qui subito», gli dissi. «Porta il timbro aziendale e tutti i duplicati delle schede di sicurezza che hai conservato. E chiama De Smet sul numero di reperibilità delle emergenze ambientali.

Digli che il materiale è bloccato sulla nostra strada.» Quaranta minuti dopo, Caleb-Colin arrivò a piedi dall’angolo opposto della via, con gli occhi cerchiati e il giubbotto da lavoro infilato alla rinfusa. Poco dopo, un’auto scura si accostò dietro il mio furgone: era l’ingegner De Smet, un uomo sui sessant’anni, capelli radi e una reputazione di rigore che nel settore delle bonifiche era temuta da tutti i subappaltatori disonesti.

Uscimmo di nuovo sul marciapiede, dove la pioggia cominciava a trasformarsi in nevischio. Spiegai rapidamente la situazione a De Smet, mentre Caleb-Colin riconosceva immediatamente i numeri di matricola impressi sulle ghiere metalliche dei cilindri nel bagagliaio. «Questi sono i campioni dell’area 4B», disse De Smet, passando un dito guantato sul sigillo intatto. «Quelli che avrebbero dovuto certificare la presenza di arsenico oltre i limiti di legge.

Yannick mi aveva detto ieri pomeriggio che il laboratorio universitario non li aveva ancora rilasciati per un problema di taratura degli spettrometri. Era una menzogna totale.» Proprio in quel momento, la porta della villetta di Yannick si aprì di colpo. Yannick uscì sul marciapiede a passi pesanti, senza ombrello, con addosso un giaccone sportivo e una torcia pesante nella mano destra.

Il suo viso era congestionato dalla furia, gli occhi sbarrati nel vedere quattro persone riunite attorno alla sua vettura. «Cosa diavolo sta succedendo qui?», urlò, avanzando verso di noi. «Graham-Spencer, togli subito quel furgone di merda da davanti alla mia auto! Vi denuncio tutti per violazione di proprietà privata e tentato furto! State toccando la mia roba!»

«La tua roba, Yannick?», disse l’ingegner De Smet, facendosi avanti e illuminandogli il viso con la torcia del telefono. «Da quando i campioni giudiziari del distretto provinciale sono di tua proprietà?» Yannick si bloccò a metà marciapiede. Lo sguardo gli cadde su De Smet, poi su Zoe-Hannah, che era rimasta indietro vicino al cancello, e infine su Caleb-Colin, che stringeva tra le mani le copie cartacee dei registri contraffatti.

La sicurezza sfacciata che aveva mostrato poche ore prima crollò all’istante, sostituita da un pallore cereo. «Ingegnere… io non so cosa ci sia in quel bagagliaio», balbettò, cercando disperatamente di riprendere il controllo. «Qualcuno deve aver forzato la macchina mentre ero in casa. Io ho solo parcheggiato qui perché non c’era posto altrove. Ho avuto una discussione con Graham-Spencer, ma non c’entro nulla con quei cilindri!»

«La serratura non è stata forzata dall’esterno», dissi io, facendo un passo verso di lui. «La maniglia era bloccata dall’interno con un cuneo di plastica per permettere un’apertura rapida senza usare la chiave. E dentro ci sono i faldoni sottratti all’ufficio catastale meno di tre ore fa, con le tue impronte digitali ovunque.» «È una trappola», ringhiò Yannick, indietreggiando verso la sua cancellata.

«Zoe-Hannah è una pazza fallita, sta inventando tutto per coprire i debiti di sua madre!» «Non sta inventando nulla, Yannick», disse De Smet con una calma glaciale. «Mentre voi parlavate qui fuori, ho inoltrato il numero seriale del transponder al server centrale della polizia regionale per la protezione dell’ambiente. Il segnale risulta attivo da questa vettura da quarantotto ore.

La procura federale ha aperto un fascicolo ieri mattina su segnalazione interna. Stavano solo aspettando di capire dove avreste portato i reperti per eseguire i mandati di arresto per l’intera catena di comando.» Un rumore di sirene lontane cominciò a farsi largo nel silenzio della notte, provenendo dai viali di circonvallazione. Yannick si voltò di scatto verso la sua porta, ma prima che potesse toccare la maniglia, una volante della polizia federale a fari spenti svoltò l’angolo della

via a velocità ridotta, seguita immediatamente da una seconda pattuglia che bloccò l’uscita verso la piazza principale. Due agenti in divisa scesero rapidamente con le armi nella fondina ma le mani pronte, ordinando a tutti di rimanere fermi sul posto con le mani in vista. Yannick rimase immobile contro il muro di mattoni della sua casa, con le braccia sollevate e lo sguardo perso nel vuoto, mentre la pioggia continuava a inzuppargli i capelli.

Nei successivi quaranta minuti, la via si riempì di furgoni della scientifica e funzionari giudiziari. De Smet consegnò i cilindri direttamente al perito della procura, mentre Zoe-Hannah rilasciò la sua dichiarazione preliminare all’interno di una delle auto civetta. Caleb-Colin mostrò le firme contraffatte, che furono subito acquisite come prova materiale del tentativo di depistaggio. Verso le quattro del mattino, mentre caricavano Yannick sul sedile posteriore della volante dopo avergli notificato il fermo per sottrazione di prove giudiziarie, truffa

ai danni dello Stato e associazione a delinquere finalizzata all’inquinamento doloso, l’ufficiale di polizia responsabile si avvicinò a me per la firma del verbale di sequestro dell’area. «Ha fatto bene a bloccare il veicolo», mi disse l’ufficiale, restituendomi la carta d’identità. «Se quel fuoristrada fosse partito prima delle sei, i fusti tossici nel cantiere sarebbero stati cementati sotto una colata di calcestruzzo rapido entro mezzogiorno, e non avremmo mai più potuto dimostrare la contaminazione della falda acquifera.»

Guardai Yannick attraverso il finestrino oscurato della volante. Teneva la testa bassa, le spalle incurvate, completamente distrutto dall’evidenza dei fatti. Non c’era più traccia del sorrisetto arrogante con cui mi aveva intimato di stare zitto poche ore prima. Quando le pattuglie se ne andarono finalmente, portando via con un carro attrezzi municipale il fuoristrada grigio, la strada tornò deserta.

Rimaneva solo il mio furgone, fermo esattamente davanti al mio cancello, con il motore spento e la carrozzeria bagnata. Salii a bordo, tolsi i cunei di ferro, accesi il quadro e manovrai con calma per entrare nel mio vialetto. Spensi i fari, richiusi la pesante cancellata di ferro e rimasi a guardare l’asfalto finalmente libero sotto la prima luce grigia dell’alba.



