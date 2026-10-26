«Se il tuo bambino piange così tanto, forse non sei capace di fare la madre»: la donna del piano di sopra mi affrontò mentre cercavo di calmare mio figlio.





L’uomo sulle scale era Caleb-Adrian Van der Beek, il perito immobiliare che gestiva le rivalutazioni per conto del fondo proprietario dell’intero stabile. Si fermò sul pianerottolo con il fiato corto, gli occhiali leggermente scivolati sul naso e lo sguardo che rimbalzava terrorizzato tra me, Sandra e il telecomando nero stretto nella mia mano. «Cosa sta succedendo qui?





Sandra, perché non rispondi al telefono?», disse l’uomo ignorando completamente la mia presenza prima di rendersi conto che tenevo il trasmettitore in bella vista. «Stella-Hannah è entrata senza permesso nel mio alloggio, Caleb-Adrian. Ha rubato il repellente e adesso fa sceneggiate», rispose Sandra con voce ferma, ma le sue dita stringevano il cardigan con una forza tale da sbiancare le nocche.

Mi voltai verso Caleb-Adrian, guardando la sua valigetta identica a quella che aveva portato due settimane prima, quando era venuto a ispezionare il mio bilocale per redigere la perizia di rinnovo del contratto di locazione a canone concordato. «Questo aggeggio non è per i topi», dissi con voce bassa e glaciale, tenendo il display a pochi centimetri dalla faccia del perito.

«Ha la matricola dell’ufficio locazioni e l’indirizzo del nostro stabile. E tu sei qui fuori orario, senza avviso di sopralluogo». Caleb-Adrian deglutì a vuoto, portandosi una mano al colletto della camicia mentre Sandra faceva un passo verso di lui con gli occhi sgranati in un muto avvertimento. Lucian uscì del tutto sul pianerottolo, stanco di fingere indifferenza, e incrociò le braccia appoggiandosi alla balaustra.

«Diglielo, Caleb-Adrian. Diglielo prima che scenda dai gendarmi all’angolo di Place Saint-Léonard», disse con voce roca. «Io non mi faccio trascinare dentro una denuncia penale per la vostra speculazione da quattro soldi». Sandra si voltò di scatto verso Lucian con un’espressione velenosa: «Chiudi quella fogna, Lucian, hai firmato la cessione anche tu, sei complice fino al collo».

Il castello di carte stava crollando sotto i colpi della loro stessa avidità. Il piano non riguardava le coliche di mio figlio né il mio modo di accudirlo: il fondo immobiliare voleva svuotare i piani bassi dello stabile per trasformarli in alloggi turistici di lusso in vista della nuova linea tranviaria. Io ero l’unica inquilina con un contratto storico blindato per altri cinque anni a canone sociale, un diritto incedibile a meno di gravi violazioni condominiali o rinuncia

spontanea per inadeguatezza dei locali. «Volevate farmi cedere per esaurimento», mormorai mentre il cuore mi batteva a mille, guardando Sandra negli occhi. «Hai puntato quell’emettitore a ultrasuoni esattamente sulla camera di Patrick-Trevor, giorno e notte, per farlo urlare a comando. Volevi farmi credere di essere incapace, speravi che me ne andassi da sola o che i servizi sociali intervenissero per le segnalazioni di disturbo della quiete pubblica».

Sandra non abbassò lo sguardo, ma le labbra le tremarono per un istante prima di irrigidirsi in una smorfia d’odio puro. «Questo appartamento vale il triplo di quello che paghi tu con i tuoi sussidi miseri», sputò fuori la donna, rompendo ogni ritegno diplomatico. «Una ragazzina sola con un moccioso piagnucoloso che blocca un progetto di ristrutturazione da seicentomila euro.

Sei un parassita che occupa spazio, Stella-Hannah. Ti abbiamo offerto due mesi di buonuscita e hai rifiutato. Credevi davvero che ti avremmo lasciata marcire qui dentro a nostre spese?». Caleb-Adrian cercò di intervenire mettendo una mano avanti per calmarla: «Sandra, taci, per l’amor di Dio, smettila di parlare». Poi si rivolse a me con un tono mieloso che mi fece venire la nausea: «Signora Stella-Hannah, possiamo trovare un accordo privato immediatamente.

C’è stato un malinteso tecnico sull’uso dei dissuasori acustici per la disinfestazione dei solai. Possiamo offrirle un alloggio sostitutivo migliore nel quartiere Outremeuse, con trasloco interamente a carico della società e una somma compensativa per il disagio arrecato al bambino». Guardai l’uomo, poi guardai mio figlio che finalmente, lontano dal rosone del soffitto, si era addormentato con la testa pesante appoggiata sulla mia clavicola.

Le sue guance erano ancora rigate di lacrime asciutte, ma il respiro si era regolarizzato, profondo e ritmico. Per settimane mi ero sentita un fallimento, avevo pianto di notte nello sgabuzzino credendo di non essere all’altezza del mio ruolo di madre, mentre questi individui stavano torturando psicologicamente un neonato per speculare sul valore al metro quadro.

«Non voglio il vostro alloggio a Outremeuse», risposi senza alzare la voce, ma scandendo ogni sillaba con una precisione chirurgica. «E non voglio i vostri soldi sporchi». Tirai fuori il telefono con la mano sinistra, sbloccando lo schermo dove l’icona del registratore vocale stava memorizzando ogni singola parola fin dal momento in cui avevo varcato la soglia del pianerottolo.

Il perito sbiancò completamente, lasciando cadere la valigetta che produsse un tonfo sordo contro lo scalino di pietra. «Stella-Hannah, cancelli quella registrazione, parliamone con calma dentro casa», supplicò Caleb-Adrian, perdendo all’istante la sua aria di superiorità professionale. Sandra cercò di allungare un braccio per strapparmi il cellulare, ma Lucian si mise in mezzo con il corpo massiccio, spingendola indietro con una spallata decisa contro la sua porta.

«Basta così, Sandra. Ne ho abbastanza delle vostre porcherie», ringhiò Lucian guardandola dall’alto in basso. «Hai promesso che non avresti toccato il bambino, che avresti solo fatto rumore sui tubi dell’acqua. Quell’aggeggio l’hai montato a mia insaputa sotto le travi del corridoio. Sei un mostro». Sandra rimase immobile contro lo stipite, il respiro affannoso, le mani che tremavano vistosamente mentre si rendeva conto che nessuno avrebbe più coperto il suo gioco.

Non aspettai un secondo di più. Scesi le scale con calma, tenendo il dispositivo a ultrasuoni e il telefono ben stretti, mentre sentivo Caleb-Adrian urlare dietro a Sandra sul pianerottolo, accusandola di aver mandato all’aria l’intero piano speculativo con la sua arroganza. Uscii dal portone su Rue Saint-Léonard sotto una pioggia fine che lavava l’asfalto grigio di Liegi, respirando l’aria fresca che sembrava finalmente pulita.

Alla centrale di polizia di rue Natalis depositi l’apparecchio, la perizia truccata di Caleb-Adrian e la registrazione audio integrale. Il commissario di turno ascoltò i primi due minuti con una durezza crescente nello sguardo, facendo intervenire immediatamente la brigata di protezione minori e la squadra investigativa per i reati economici. Nel giro di due ore, una pattuglia si presentò al palazzo per sequestrare l’alloggio di Sandra e le apparecchiature nascoste nel controsoffitto tra il suo pavimento e il

mio alloggio. La verità completa emerse dalle perquisizioni nei giorni seguenti: non si trattava solo del mio appartamento. Il fondo immobiliare, con la complicità diretta di Sandra che riceveva una percentuale sulle disdette anticipate e del perito Caleb-Adrian Van der Beek, aveva utilizzato dispositivi simili in altri tre stabili popolari della periferia nord, prendendo di mira anziani soli o madri vulnerabili per costringerli a cedere i contratti a canone protetto.

Sandra venne formalmente indagata per maltrattamenti aggravati su minore, violenza privata e tentata estorsione, perdendo il diritto di residenza nello stabile con un’ordinanza restrittiva immediata. Caleb-Adrian fu sospeso con effetto immediato dall’albo professionale dei periti e la società di gestione fu commissariata dalla procura di Liegi per frode immobiliare continuata. Quella sera stessa, rientrai nel mio appartamento con Patrick-Trevor nel passeggino.

Il silenzio nella nostra casa non era più carico di quella vibrazione invisibile e malata che per settimane aveva avvelenato l’aria. Il bambino si addormentò nel suo lettino dopo pochi minuti, con il respiro quieto e le manine aperte sul cuscino, senza mai svegliarsi fino al mattino successivo. Salii al piano superiore una settimana dopo, mentre una ditta di sgomberi incaricata dal tribunale stava portando via le ultime scatole dall’appartamento sigillato di Sandra.

Lucian era fermo sul pianerottolo, con gli scatoloni pronti per il suo trasloco forzato dopo la risoluzione del contratto. Mi vide, abbassò la testa in segno di vergogna e mormorò un semplice «Mi dispiace, Stella-Hannah. Avrei dovuto fermarla prima». Non risposi. Non c’era niente da perdonare a chi aveva assistito in silenzio al tormento di un neonato per paura di perdere una misera buonuscita.

Mi voltai, scesi lentamente i gradini verso la mia porta e rientrai nel calore della mia cucina, guardando mio figlio che giocava tranquillo sul tappeto con un cucchiaio di legno, finalmente al sicuro nel nostro posto nel mondo.



