Il piccolo insetto nei capelli di tuo figlio: cosa devono fare i genitori





Di solito succede in una serata qualunque — magari mentre spazzoli i capelli di tuo figlio dopo il bagno. Poi noti qualcosa di piccolo che si muove tra i capelli. Il cuore ti si ferma. Ti viene da pensare: “È una zecca? È un pidocchio? È pericoloso?”





Prima di farti prendere dal panico o correre a comprare un medicinale forte, fai un respiro profondo. La maggior parte degli insetti che si trovano nei capelli dei bambini sono comuni e facili da gestire. Sapere di cosa si tratta ti aiuterà a mantenere la calma.

1. Cosa potrebbe essere?

Ci sono tre possibilità comuni:

A. Pidocchi

Grandi quanto un seme di sesamo.

Di colore marrone chiaro o grigio.

Non volano né saltano.

Cerca le uova (chiamate lendini) attaccate saldamente ai capelli, soprattutto dietro le orecchie o vicino al collo.

Le uova non cadono facilmente.

Oggi alcuni pidocchi non rispondono più bene ai vecchi trattamenti chimici. Il metodo migliore è un’attenta pettinatura con un pettine a denti fitti in metallo.

B. Zecca

Piatta, ovale e più scura.

Se si è già nutrita, può apparire gonfia.

Le zecche si attaccano saldamente alla pelle e si muovono poco.

Se è una zecca, rimuovila con cautela usando una pinzetta pulita. Esistono anche app che possono aiutare a identificarne il tipo e capire se serve una visita medica.

C. Un insetto casuale

A volte un piccolo insetto, come un coleottero o una cimice, può semplicemente essere finito tra i capelli per caso.

Se ne vedi solo uno e non ci sono uova, probabilmente non vive lì.

2. Non tutti i bambini sentono prurito

Molte persone pensano che i pidocchi causino subito prurito. Non è vero.

Il prurito è una reazione alla saliva dell’insetto, e questa reazione può richiedere settimane. Alcuni bambini non sentono alcun fastidio. Per questo sono importanti i controlli periodici dei capelli.

3. Come trattare la situazione con calma

Per i pidocchi:

Usa la “pettinatura a capelli bagnati”. Applica un balsamo denso per rallentare i pidocchi, quindi pettina con cura con un pettine a denti stretti in metallo. Ripeti ogni pochi giorni per circa due settimane.

Per le zecche:

Rimuovi la zecca con una pinzetta e mettila in un po’ di alcool. Osserva tuo figlio nei giorni successivi per eventuali sintomi insoliti.

Per la casa:

I pidocchi non possono vivere a lungo senza una testa umana. Lava federe e lenzuola in acqua calda. Di solito, questo è sufficiente.

4. Non sentirti in imbarazzo

Avere pidocchi o una zecca non significa che tuo figlio sia sporco.

I pidocchi, anzi, si aggrappano meglio ai capelli puliti. I bambini che giocano da vicino con altri coetanei sono più inclini a prenderli. Le zecche si attaccano ai bambini che trascorrono tempo all’aperto. Si tratta di attività, non di igiene.

5. Un modo sereno di guardarla

Come disse una nonna saggia: “Un insetto sulla testa di un bambino è come un seme caduto nel tuo giardino. Non vuol dire che sei un cattivo giardiniere. Vuol dire solo che il mondo è pieno di piccole sorprese.”

La chiave è pazienza, buona luce e mani ferme — non la paura.

Alcune famiglie aggiungono anche qualche goccia di olio di tea tree allo shampoo, come rimedio naturale per scoraggiare gli insetti.

In sintesi

Trovare un insetto nei capelli di tuo figlio può spaventare all’inizio. Ma nella maggior parte dei casi è gestibile.

Rimani calmo. Identifica di che cosa si tratta. Trattalo nel modo giusto.

E ricorda — non dice nulla su di te come genitore.

È solo una delle tante piccole sorprese che fanno parte del crescere un bambino.



