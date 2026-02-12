Malore improvviso in classe a Napoli: la 14enne Eva non ce l’ha fatta, compagni in lutto





Questa mattina si tengono i funerali di Eva Bruno, una giovane di soli 14 anni tragicamente scomparsa a causa di un arresto cardiaco avvenuto alla fine di gennaio. La ragazza si era sentita male all’interno della sua scuola, l’IPSEOA Duca Di Buonvicino di Calata Capodichino. Nonostante i tentativi di rianimazione e la tempestiva chiamata al 118, ogni sforzo è stato vano e Eva è deceduta, lasciando compagni di classe e docenti in uno stato di profonda disperazione. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra gli studenti e sui social media, colpendo l’intera comunità scolastica come un fulmine a ciel sereno.





In un commento toccante, Alessandro Esposito, docente di Eva, ha espresso il dolore condiviso della comunità scolastica: “Il dolore infinito della nostra comunità scolastica dell’Ipseoa ‘Duca di Buonvicino’ Napoli si unisce a quello straziante della famiglia di Eva – dinnanzi al vuoto di una perdita che ci lascia ancora sgomenti e senza parole. La scuola riempie gli anni più importanti della vita dei nostri ragazzi, dei nostri figli; ma sentiamo di dire che, anche se per un pezzo di strada così ingiustamente breve, il sorriso e il calore di Eva hanno riempito di senso la vita di tutti quelli che tra noi hanno avuto il privilegio di conoscerla”.

Eva Bruno, figlia di Fabio Luca Bruno, dirigente e tecnico della nota associazione sportiva Enterprise Sport&Service, era molto amata per la sua solarità e il suo sorriso contagioso. Sui social media, in particolare su TikTok, sono presenti diversi video che la ritraggono mentre balla sulle note delle canzoni di Geolier, il suo artista preferito. La sua passione per la musica e la danza la rendeva una ragazza piena di vita, apprezzata dai coetanei e dagli adulti.

Dopo il decesso di Eva, avvenuto a fine gennaio, il suo corpo è stato sottoposto a un esame autoptico per determinare le cause della morte. Si ipotizza che possa esserci stato un problema congenito non diagnosticato, ma la famiglia ha scelto di mantenere il massimo riserbo su questo aspetto. La salma è stata restituita ai familiari per un ultimo saluto, e le esequie si celebrano oggi presso la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Calata Capodichino.

Amici, compagni di scuola e professori hanno partecipato al funerale per dare l’ultimo addio a Eva, dimostrando quanto fosse amata e quanto la sua scomparsa abbia colpito profondamente tutti coloro che l’hanno conosciuta. Le parole di cordoglio non sono mancate, e anche la FIDAL, la federazione italiana di atletica leggera, ha voluto esprimere il proprio dolore attraverso un comunicato ufficiale. “Alla famiglia Bruno giunge il sincero e commosso cordoglio della FIDAL Campania, che si unisce al dolore in questo momento di profonda sofferenza. Il presidente Bruno Fabozzi, a nome dell’intero Comitato Regionale, esprime vicinanza e partecipazione al lutto, stringendosi con affetto a Fabio Luca Bruno e ai suoi cari”.

La morte di Eva Bruno rappresenta una tragedia per la sua famiglia e per l’intera comunità, che oggi si riunisce per onorare la sua memoria. La giovane ragazza ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta, e il suo ricordo vivrà attraverso le storie e le esperienze condivise con amici e familiari. La comunità scolastica e la sua famiglia si trovano ora a dover affrontare un vuoto incolmabile, ma anche a celebrare la vita di una giovane che, seppur per un breve periodo, ha saputo portare gioia e luce nella vita di molti.



