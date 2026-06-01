Il ragazzo più popolare ha chiesto a mia figlia di ballare. Poi mi ha detto: “Ho fatto la mia parte. Ora tocca a te”





Elsie era sulla soglia. Non piangeva più. Aveva gli occhi asciutti e uno sguardo che non le avevo mai visto prima. Uno sguardo duro. Vecchio. Come se in quei pochi minuti fosse invecchiata di anni. “Lui è mio padre?” chiese. Non a me. A lui. L’uomo annuì. “Sì. Sono io. Mi dispiace. Mi dispiace così tanto.” “Ti dispiace?” La voce di Elsie era gelida. “Ti dispiace per cosa? Per aver abbandonato mamma quando era incinta? Per non esserti mai fatto vedere in diciotto anni? Per aver pagato un ragazzo perché uscisse con me così potevi parlare con lei? Ti dispiace per tutto questo o ti dispiace per te stesso?”





L’uomo aprì la bocca. La chiuse. Non sapeva cosa rispondere. Mason guardò il pavimento. Io guardavo mia figlia e sentivo un misto di orgoglio e dolore. Era diventata donna in un istante. Nel momento peggiore possibile.

“Elsie,” dissi, “non devi stare qui. Possiamo andarcene. Subito.” “No,” disse lei. “Voglio sentire cosa ha da dire. Tutto.” Si sedette su una sedia impilata contro il muro. Incrociò le braccia. “Parla.”

L’uomo – il cui nome non avevo ancora detto – si passò una mano sul viso. “Mi chiamo Daniel. Avevo diciotto anni quando tua madre rimase incinta. Mio padre era un uomo ricco. Molto ricco. E molto crudele. Quando scoprì della gravidanza, mi diede due opzioni: lasciare tua madre e tornare a casa, o essere diseredato e cacciato di casa. Non avevo un soldo. Non avevo un lavoro. Avevo paura.” “Avevi paura,” ripeté Elsie, senza emozione. “E mamma? Lei non aveva paura? Lei aveva diciassette anni. Incinta. Abbandonata. Da sola. E tu avevi paura.”

Daniel abbassò la testa. “Hai ragione. Ho sbagliato tutto.” “Non hai sbagliato tutto,” disse Elsie. “Hai sbagliato una cosa sola: non sei mai tornato. Potevi tornare il giorno dopo. O una settimana dopo. O un anno dopo. O dieci anni dopo. Invece non sei mai tornato. Hai aspettato diciotto anni e hai pagato un ragazzo per portarmi al ballo così potevi usare me per arrivare a mamma. Non volevi vedere me. Volevi vedere lei. Io ero solo lo strumento.”

Quelle parole mi trafissero. Perché erano vere. In tutto quel tempo, Daniel non aveva mai chiesto di Elsie. Non aveva mai cercato di vedere sua figlia. Aveva cercato me. E aveva usato Elsie come esca.

Mi alzai. “Devo dirti una cosa, Daniel. Una cosa che forse cambierà il modo in cui vedi questa serata.” Lui alzò lo sguardo. “Quando mi hai lasciato quella notte, non ero solo incinta. Avevo anche una lettera. Una lettera che volevo darti dopo il ballo. Era una lettera dove ti dicevo che avevo vinto una borsa di studio per l’università. Che potevamo andarcene insieme. Che non avevamo bisogno di tuo padre. Dei suoi soldi. Di niente. Avevo già un piano. Avevo già un lavoro. Avevo già tutto. Ma tu non mi hai dato il tempo di dartela. Sei scappato prima. E quella lettera l’ho bruciata. L’ho guardata bruciare e ho pensato che avrei passato il resto della vita a odiarti.”

Daniel impallidì. “Non lo sapevo.” “Non potevi saperlo. Perché non sei rimasto abbastanza a lungo per ascoltarmi.” Silenzio. Elsie guardava me. Poi guardava lui. Poi di nuovo me. “Mamma, andiamo via,” disse. “Non c’è niente altro da dire.” Annuii. Presi la sua mano. Ma Mason ci bloccò il passaggio. “Non posso,” disse. “Cosa?” “Non posso farvi uscire. Non ancora. Mi ha pagato per tenerla qui finché non avesse detto tutto.” “Mi stai trattenendo contro la mia volontà?” “Non è così. È solo che…” “Solo che sei un ricattatore pagato. Se non ci lasci passare, chiamo la polizia.”

Mason esitò. Poi fece un passo di lato. Lo superammo. Daniel non provò nemmeno a seguirci. Rimase lì, sulla tanica, con la testa tra le mani.

Uscimmo dalla scuola. L’aria era fredda. Elsie tremava, ma non so se per il freddo o per la rabbia. Ci sedemmo in macchina. Non accesi il motore. “Stai bene?” chiesi. “No,” rispose. “Mi hai mentito.” “Cosa?” “Mi hai detto che mio padre era morto.” La guardai. “Te l’ho detto quando avevi sei anni. Per proteggerti.” “Mi hai mentito lo stesso. E ora scopro che è vivo. Che è uno stronzo vigliacco. Che ha pagato il mio ragazzo per portarmi al ballo. Che non voleva nemmeno vedere me. Voleva te.” “Lo so. Mi dispiace.” “Anche tu lo sapevi? Che era vivo?” “No. Credevo fosse morto. Lo credevo davvero. L’ultima cosa che seppi di lui fu che suo padre lo aveva portato via. Non seppi mai dove. Non seppi mai niente.” Elsie abbassò il finestrino. Prese un respiro profondo. “Lo odio.” “Lo so.” “Lo odio per averti lasciata. Per non esserci stato. Per avermi usata.” “Lo so.”

Poi successe qualcosa che non mi aspettavo. Elsie si voltò verso di me. “Ma non lo odio per essere mio padre. Perché non lo è. Un padre non fa così. Un padre è quello che è rimasto. Tu sei stata madre e padre per diciotto anni. Lui è solo un donatore di sperma con rimorsi.” Rise. Una risata amara. Poi pianse. Io la strinsi. Restammo così per molto tempo.

Il giorno dopo, Daniel ci aspettava sotto casa. Aveva un mazzo di fiori. Elsie non lo guardò nemmeno. Io aprii la porta. “Cosa vuoi?” “Parlare. Ancora una volta. Solo un’altra.” “No. Hai avuto i tuoi diciotto anni. Hai avuto la tua serata. Hai avuto il tuo ripostiglio. Ora vattene.” “Posso almeno vedere Elsie?” “Non vuole vederti.” “Come fai a saperlo?” “Perché me l’ha detto. Stamattina. Ha detto: ‘Se viene, digli che non esco di casa finché non se ne va’.”

Daniel guardò la porta chiusa. Guardò i fiori. Li appoggiò sul gradino. “Li prenda lei,” disse. “Sono per te. Non per lei. Sempre per te.” Si voltò e se ne andò. Non l’ho più rivisto. Non so se tornerà. Non mi interessa. Ho speso diciotto anni a pensare a quell’uomo. A chiedermi dove fosse. A chiedermi se fosse vivo. A chiedermi se avesse mai pensato a me. Ora so la verità. Ci ha pensato. Ma non abbastanza. Non abbastanza da tornare. Non abbastanza da crescere sua figlia. Non abbastanza da meritare il mio perdono.

Elsie ora sta meglio. Non parliamo di quella notte. Forse un giorno lo faremo. Forse no. Mason ha provato a scusarsi. Lei non lo ha perdonato. “Non si paga una persona per uscire con un’altra,” gli ha detto. “Non si usa una persona per arrivare a un’altra. Hai sbagliato. Impara.” Lui ha abbassato la testa. Ha imparato. Forse.

Qualche giorno fa Elsie mi ha chiesto: “Mamma, tu lo hai mai amato davvero?” Ho pensato alla lettera che avevo bruciato. Al vestito blu. Alla notte in cui l’aspettai per ore sotto la pioggia. “Sì,” dissi. “Lo amavo. Ma non amo più chi era. Amo il ricordo di un ragazzo che non esiste più. Quello è morto tanto tempo fa. Quello che è venuto al ballo era un estraneo.” Elsie annuì. “Allora non devi perdonarlo.” “No,” dissi. “Non devo. Ma devo perdonare me stessa. Per aver creduto che senza di lui non fossi abbastanza. Per aver pensato che il suo abbandono fosse colpa mia. Per aver passato anni a cercare il suo amore negli uomini sbagliati. Non era colpa mia. Non lo è mai stata.”

Quella notte sognai il ballo. Il mio ballo. Avevo diciassette anni. Il vestito blu. La lettera in tasca. Lui che mi sorrideva. Poi si girava e se ne andava. Ma questa volta, nel sogno, non lo inseguivo. Restavo ferma. E ridevo. Perché sapevo che sarei stata bene lo stesso. E così è stato.

Fine.

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