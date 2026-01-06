Il sindaco di Crans‑Montana ammette controlli mancati: dal 2020 il bar non aveva subito alcuna ispezione





Quando le fiamme hanno colpito Le Constellation a Crans-Montana, nessuno aveva messo piede dentro per un sopralluogo dal 2020. Così ha rivelato il Consiglio locale, mostrando disappunto una volta venuto a sapere tutto. Nonostante gli anni passassero, verifiche regolari semplicemente non ce n’erano state tra il 2020 e il 2025. A parlare è stato il primo cittadino, Nicolas Féraud, durante un incontro con la stampa: quei dati li hanno ottenuti esaminando carte fornite alla procura. Il Comune, ha aggiunto, prova amarezza davvero profonda. Anche perché, ha specificato ancora lui, le regole attuali saltano completamente fuori quando si tratta di valutare la qualità delle sostanze usate negli edifici. Come quella schiuma acustica capace di prendere fuoco facilmente, apparsa centrale nell’espandersi del rogo.

Davanti a una situazione che pone domande serie sulla protezione delle persone, chi comanda qui ha scelto di agire. Come segnala Rsi, subito dopo si è bloccato l’uso di ogni genere di fuochi d’artificio dentro spazi coperti, ovunque nel paese. A parte questo, l’amministrazione dice di aver messo un team esterno e preparato al lavoro: controllare uno per uno i 128 posti aperti al pubblico a Crans-Montana, senza perdere tempo. Anche la fattura della roba usata sarà sotto osservazione, benché le regole ora non lo richiedano.

Mentre continuano le indagini sulle origini del fuoco e su chi potrebbe aver sbagliato, il Comune di Crans-Montana precisa: «Saranno i giudici a valutare quanto questa mancanza abbia influito nella serie di fatti conclusasi con la disgrazia». E poi sottolinea che farà suo ogni obbligo che verrà riconosciuto loro da parte della magistratura.

A metà settembre dell’anno scorso, secondo quanto riferito dal municipio, un team indipendente ha analizzato i livelli sonori dentro il locale chiamato Le Constellation; l’esito? Nessun superamento delle soglie previste. Durante lo stesso anno si contano ben 1400 verifiche riguardanti la sicurezza incendi dislocate in vari punti del comune. Tutto ciò che è stato raccolto è stato consegnato alla magistratura il primo giorno di gennaio: esattamente 60 carte messe insieme a formare un dossier dettagliato. Queste scartoffie ripercorrono ogni passaggio burocratico legato al bar, aperto molto tempo prima che Crans-Montana nascesse come entità comunale, precisamente nel ’67, con una modifica importante avvenuta nel 2015. Nei verbali si specifica una capacità massima consentita: cento ospiti nella zona principale, altrettanti nell’area sottostante.



