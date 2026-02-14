Il sogno di Camilla Monguzzi diventa realtà: donate 17 poltrone letto all’ospedale dopo la sua morte a 14 anni





La storia di Camilla Monguzzi, una giovane ragazza che ha combattuto con coraggio contro un raro tumore cerebrale, si è conclusa tragicamente nel luglio 2024, quando aveva solo 14 anni. Prima della sua scomparsa, Camilla aveva espresso un desiderio profondo: contribuire al benessere dei genitori dei piccoli pazienti del reparto di pediatria della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. Grazie alla solidarietà di amici e sostenitori, questo sogno è stato realizzato dai suoi genitori, Monica Lorenzon e Luca Monguzzi.





Insieme alle associazioni Camilla Vive Odv, Una vita in rosa, Amici di Lollo ed EDOniamoSperanza, i genitori di Camilla sono riusciti a raccogliere quasi 20.000 euro. Questi fondi sono stati utilizzati per acquistare 17 poltrone-letto, donate all’ospedale per migliorare le condizioni di soggiorno dei genitori che assistono i propri figli durante le lunghe e difficili notti in ospedale. Monica e Luca hanno dichiarato: «È stato profondamente commovente vedere come persone segnate dal nostro stesso dolore abbiano scelto di sostenerci in modo così concreto».

La consegna delle poltrone-letto è avvenuta in una data significativa, alla vigilia del 15 febbraio, che è la Giornata Mondiale contro il tumore infantile. Questo evento ha assunto un significato ancora più profondo, rappresentando non solo il raggiungimento di un obiettivo, ma anche un impegno rinnovato per mantenere alta l’attenzione sulla lotta contro il cancro infantile. L’associazione ha comunicato attraverso un post su Facebook: «Questa consegna… assume un significato ancora più forte: non è solo un obiettivo raggiunto, ma un impegno che si rinnova».

Il messaggio finale dell’iniziativa è chiaro: nessuna famiglia deve sentirsi sola o abbandonata. Le 17 poltrone-letto non sono semplici arredi, ma simboli di vicinanza e sostegno per i genitori. Questi nuovi posti letto rappresentano notti un po’ meno difficili, offrendo ai genitori la possibilità di restare accanto ai propri figli con maggiore dignità e serenità. La consegna è stata accolta con grande emozione, sottolineando l’importanza della solidarietà e del supporto reciproco in momenti di grande difficoltà.

La battaglia di Camilla contro il tumore ha toccato il cuore di molti, e la sua eredità vive attraverso le azioni dei suoi genitori e dei sostenitori. La loro iniziativa ha dimostrato come, anche in mezzo al dolore, ci sia la possibilità di creare un impatto positivo nella vita di altri. La comunità di Monza ha risposto con calore e generosità, contribuendo a realizzare il sogno di Camilla e a migliorare la qualità della vita dei genitori in ospedale.



