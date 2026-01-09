Un passante notò due operai comunali che lavoravano lungo il marciapiede della città.





L’uomo era colpito dal loro impegno, ma non riusciva proprio a capire cosa stessero facendo.

Alla fine si avvicinò e chiese:

«Apprezzo davvero quanto lavoriate sodo, ma che diamine state facendo? Sembra che uno di voi scavi una buca e che l’altro la riempia subito dopo!»

Uno dei due operai rispose:

«Il terzo uomo, quello che pianta gli alberi, oggi è malato.»

Il piccolo sull’aereo

Un ometto sale su un aereo e si siede accanto al finestrino.

Dopo qualche minuto, un tipo enorme, muscoloso, dall’aria minacciosa, si siede al suo fianco e si addormenta immediatamente.

Il piccolo inizia a sentirsi un po’ male, ma ha paura di svegliare il gigante per chiedergli di lasciarlo passare verso il bagno.

Sa di non poterlo scavalcare, così resta seduto, fissandolo, indeciso sul da farsi.

All’improvviso, l’aereo attraversa una turbolenza e un’ondata incontrollabile di nausea invade il piccolo uomo.

Non riesce più a trattenersi e vomita tutto addosso al gigante addormentato.

Dopo circa cinque minuti, il grande si sveglia, guarda il proprio petto coperto di vomito e, sconvolto, esclama:

«Cosa diavolo è successo?!»

E il piccolo, con voce calma, risponde:

«Ti senti meglio adesso?»

La donna e l’avvocato

Una donna e un avvocato erano seduti uno accanto all’altra su un volo.

L’avvocato le chiese se volesse giocare a un gioco divertente.

La donna, stanca e desiderosa di fare un pisolino, rifiutò gentilmente e si girò verso il finestrino per dormire un po’.

Ma l’avvocato insistette, spiegando che il gioco era semplice e molto divertente:

«Io ti faccio una domanda: se non sai rispondere, mi dai 5 dollari. Poi tocca a te: se io non so rispondere, ti do 5 dollari.»

La donna, ancora una volta, rifiutò e cercò di dormire.

L’avvocato, ormai infastidito, rilanciò:

«Va bene, cambiamo le regole: se non sai rispondere, mi dai 5 dollari. Ma se io non so rispondere, ti do 500 dollari!»

A quel punto la donna, intuendo che non avrebbe avuto pace finché non avesse accettato, acconsentì.

L’avvocato fece la prima domanda:

«Qual è la distanza tra la Terra e la Luna?»

La donna non disse una parola, aprì la borsa, prese una banconota da 5 dollari e gliela porse.

«Bene,» disse l’avvocato, «ora tocca a te.»

Lei lo guardò e chiese:

«Cosa sale su una collina con tre gambe e ne scende con quattro?»

L’avvocato, perplesso, tirò fuori il suo computer portatile, cercò ovunque tra i suoi riferimenti, ma niente.

Chiamò tramite telefono di bordo, cercò su internet, consultò la biblioteca del Congresso, ma nessun risultato.

Frustrato, mandò email a colleghi e amici, ma nessuno sapeva la risposta.

Dopo un’ora di ricerche, svegliò la donna e le porse 500 dollari.

Lei li prese, sorrise, disse «Grazie» e tornò a dormire.

L’avvocato, ormai esasperato e curioso, la scosse di nuovo e chiese:

«Va bene, ma qual è la risposta?»

Senza dire una parola, la donna aprì la borsa, tirò fuori 5 dollari, glieli diede… e si riaddormentò.