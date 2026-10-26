«Il tuo balcone è uno spettacolo vergognoso. Non capisco come tu possa vivere così»: la vicina mi insultò per i panni stesi, ma ogni mattina faceva qualcosa di molto peggio.





«Cosa stai cercando di rubare nella mia proprietà, ragazzina?» La voce non era quella stridula di Claire-Daphne Dupuis, ma un timbro roco, pesante, impastato di tabacco da pipa. Mi voltai di scatto, puntando il fascio della torcia verso l’ombra dell’arcata. Miles-Owen era lì in piedi, non più curvo né zoppicante come appariva ogni volta che trascinava le casse di birra davanti agli inquilini.





Teneva in mano una pesante chiave a tubo d’acciaio, con la filettatura lucida che brillava sotto la nebbia sottile del mattino. Il suo sguardo non aveva nulla della bonarietà stanca con cui mi salutava la sera: era fermo, gelido, calcolatore. «Miles-Owen… questi sono i registri del bacino di carenaggio numero tre», mormorai, indietreggiando fino a toccare il bordo di ghisa del chiusino con il tallone.

«Ci sono i sigilli della dogana marittima. E ci sono le ricevute d’affitto di tutti noi, intestate a una società fantasma.» L’uomo non si mosse, ma i suoi occhi si strinsero in due fessure scure. Dalla scala antincendio in ferro battuto che scendeva dal ballatoio si sentì il ticchettio frettoloso di tacchi bassi. Claire-Daphne Dupuis apparve nel cono d’ombra del cortile.

Non aveva più addosso il cardigan lavanda da signora perbene: indossava un impermeabile scuro da lavoro, stivali di cuoio pesante e guanti in lattice arancione sporchi di grasso nero sui polpastrelli. In mano reggeva una tanica di plastica bianca da dieci litri, di quelle usate per i decapanti dei metalli pesanti. «Te l’avevo detto che quella stracciona ficcava il naso dove non doveva», disse Claire-Daphne Dupuis a Miles-Owen, senza degnarmi nemmeno di uno sguardo diretto, parlando di me

come se fossi un topo già chiuso in trappola. «Ieri ha passato un’ora a guardare verso il tetto mentre stendeva quelle pezze luride. Non ha mai lavorato ai motori: controllava gli orari dei furgoni della dogana che passano sul canale.» «Non controllavo nessun furgone», risposi, cercando di guadagnare centimetri verso il portone d’uscita che dava sulla strada.

«Volevo solo capire perché mi tormentavi per due gocce d’acqua sui mattoni, quando ogni notte cali roba chimica nelle fondamenta del palazzo dove viviamo.» Claire-Daphne Dupuis fece un passo avanti, appoggiando la tanica con un tonfo secco sulle selci. «Due gocce d’acqua? Tu stendevi quella roba proprio sopra la presa d’aria della camera di ventilazione della cisterna, stupida ignorante.

I vapori dell’acido devono disperdersi verso l’alto attraverso il camino di scarico senza ristagnare nel cortile, altrimenti la puzza arriva agli uffici della capitaneria a trecento metri da qui. Se i tuoi stracci bagnati bloccano il flusso dell’aria umida dalla grata, l’odore di solvente entra direttamente nelle finestre del pianterreno. Mi stavi rovinando sei mesi di bonifica clandestina per la tua biancheria da quattro soldi.»

Il tassello andò al suo posto con una violenza che mi mozzò il respiro. L’ossessione per il mio balcone, le scenate per i panni, le minacce di sfratto: non era la fissa isterica di una vicina pignola con manie di decoro. Il mio filo per il bucato era teso esattamente lungo la verticale della colonna di sfiato delle cisterne dismesse.

Le lenzuola bagnate, appese per ore a meno di quaranta centimetri dalla bocchetta mascherata dall’edera, deviavano la corrente ascensionale dei gas, facendo ristagnare il solvente a livello del suolo e minacciando di svelare l’attività sotterranea prima che l’edificio venisse svuotato per la vendita. «La bonifica», dissi, stringendo la cartella contro il petto. «Voi non siete inquilini.

Voi state ripulendo illegalmente i fanghi tossici della vecchia raffineria stoccati qui sotto per permettere alla società lussemburghese di vendere il lotto ai costruttori residenziali senza la perizia ambientale obbligatoria.» Miles-Owen fece oscillare la chiave a tubo nella mano destra, facendola passare da un palmo all’altro con una calma che faceva più paura di un urlo.

«La ragazza ha fatto la scuola dei periti navali, Claire-Daphne. Te l’avevo detto quando ha depositato la copia dei documenti per il subaffitto. Capisce i codici di stoccaggio.» «Non mi interessa cosa capisce», replicò la donna, la voce tagliente come una lametta arrugginita. «Mi interessa che tra quaranta minuti arriva il camion con la cisterna per l’aspirazione finale dei residui.

Se questa cartella non torna dentro e la botola non viene chiusa, il perito delle assicurazioni troverà le discrepanze tra i carichi portuali e i registri catastali. Prendi quella borsa, Miles-Owen. E togli di mezzo lei.» Miles-Owen avanzò di mezzo metro, ma non guardava me: guardava la cartella blu che stringevo con entrambe le mani.

«Dammela, ragazzina. Non complichiamo una faccenda che riguarda solo i grandi proprietari di Lille. Tu prendi le tue cose, te ne vai oggi stesso a Saint-Pol-sur-Mer e ti do cinquemila euro in contanti per dimenticarti di questo cortile. Nessuno si fa male, tu ti trovi una stanza migliore e noi chiudiamo il cantiere.» «Non darle un centesimo», sibilò Claire-Daphne Dupuis, sfilandosi un guanto con uno schiocco umido di gomma.

«Ha visto i nomi sui verbali. Sa che le firme false sui certificati di smaltimento sono le mie, dell’epoca in cui ero all’ufficio demaniale. Se parla, non andiamo solo a perdere la commissione sulla vendita: andiamo a marcire a Loos per quindici anni.» La guardai in faccia, sotto la luce radente della torcia che cominciava a sfarfallare per il freddo.

Non c’era traccia della borghese impeccabile che la domenica mattina andava alla messa delle dieci con il messale sotto il braccio. La sua bocca era piegata in un ghigno feroce, le labbra sottili macchiate di saliva biancastra agli angoli. «Eri tu a falsificare i carichi della petroliera scaricata a novembre», dissi, leggendo il timbro impresso sull’ultimo foglio.

«La fuoriuscita di idrocarburi nel canale di Mardyck non è mai stata ripulita. L’avete pompata nei serbatoi di questo palazzo prima che chiudessero i varchi.» «Era spazio vuoto», rispose lei, senza un filo di esitazione o rimorso. «Duecento metri cubi di cisterne in disuso sotto un casamento destinato all’abbattimento. Chi se ne frega se restavano qui sotto per dieci anni?

La città voleva demolire tutto comunque. Poi hanno cambiato il piano regolatore, hanno deciso di farci la passeggiata turistica del porto e il terreno ha decuplicato il valore. Bastava neutralizzare i fanghi con il solvente e pomparli via di notte prima dell’ispezione della commissione igienica.» «E per farlo dovevate tenere tutti gli inquilini zitti e terrorizzati», continuai, facendo un passo indietro verso l’angolo buio della lavanderia comune.

«Tutti tranne me, che stendevo le lenzuola sopra il vostro camino d’uscita.» «Basta chiacchiere», disse Miles-Owen, alzando la chiave di ferro all’altezza del petto. Si mosse rapido, molto più agile di quanto la sua presunta invalidità avesse mai lasciato intendere. Si lanciò verso di me per afferrarmi il bavero della giacca. Ma non feci quello che si aspettavano: non cercai di scappare verso il portone principale, che sapevo essere sbarrato dall’interno con la catena pesante che Miles-Owen usava

la sera. Mi gettai lateralmente contro la fila di bidoni di plastica verde dell’immondizia, spingendoli con tutto il peso del corpo verso le gambe dell’uomo. Le casse di birra vuote impilate accanto caddero con un boato fragoroso, decine di bottiglie di vetro spesso che si frantumarono sui ciottoli bagnati, spargendo schegge taglienti ovunque. Miles-Owen inciampò nel bordo di una cassa di legno marcio, perse l’equilibrio e cadde pesantemente sul ginocchio sinistro, imprecando contro il buio e lasciando cadere

la chiave d’acciaio che rotolò con un suono metallico verso la bocca aperta della carbonaia. Claire-Daphne Dupuis urlò, un suono strozzato e sgraziato, e si scagliò contro di me a mani tese, cercando di strapparmi la cartella blu dal petto. Le sue unghie laccate di rosa perla mi graffiarono la guancia, bruciando come fuoco nell’aria gelata, ma riuscii a puntare la torcia d’alluminio pesante direttamente contro i suoi occhi, a meno di dieci centimetri dalle pupille dilatate.

La luce improvvisa la accecò per un istante, abbastanza da farle mancare la presa. Le sferrai una spinta secca con l’avambraccio contro la spalla magra; Claire-Daphne Dupuis barcollò all’indietro, i tacchi scivolarono sulle selci bagnate dal solvente e finì seduta sopra la tanica di plastica rovesciata, con il liquido corrosivo che cominciava a impregnarle la gonna scura e il fondo dell’impermeabile.

«Miles-Owen, alzati! Prendila prima che arrivi alla strada!» strillò lei, cercando disperatamente di rialzarsi mentre il solvente le bruciava le calze di nylon fino alla pelle delle cosce. Non aspettai che l’uomo si rimettesse in piedi tra i vetri rotti. Conoscevo il retrobottega dell’officina confinante: c’era una vecchia porta di servizio in compensato e lamiera che dava direttamente sul vicolo dei pescatori, bloccata solo da un chiavistello a caduta dall’interno del nostro cortile.

Raggiunsi il battente, alzai la sbarra di ferro con uno strattone che mi scorticò il palmo della mano e mi gettai nel vicolo nebbioso proprio mentre l’orologio di Saint-Éloi batteva i sei rintocchi del mattino. La strada era deserta, ma all’angolo con Quai des Hollandais vidi i fari gialli del primo furgone della gendarmeria marittima che iniziava il pattugliamento dei moli doganali.

Corsi in mezzo alla carreggiata bagnata agitando le braccia, con la cartella blu stretta sotto il braccio e il respiro che mi bruciava i polmoni come acido. L’auto di pattuglia frenò bruscamente, le gomme chiodate stridettero sull’asfalto viscido e due agenti in divisa scura aprirono le portiere con le mani già posate sulle fondine delle pistole d’ordinanza.

«C’è una fuoriuscita chimica nel cortile di Rue de la Marine ventiquattro», gridai prima ancora che potessero intimarmi di stare ferma. «Stanno pompando rifiuti industriali dentro la fognatura del canale prima dell’ispezione portuale. Ci sono i documenti con i sigilli della capitaneria.» Gli agenti mi guardarono con diffidenza per una frazione di secondo, ma il sangue sulla mia guancia, l’odore pestilenziale di solvente che emanavano i miei vestiti e soprattutto l’intestazione ufficiale delle cartelle doganali bastarono a far

scattare la procedura. Uno dei due gendarmi parlò alla radio di bordo richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco specializzati in rischi biologici e di una squadra della polizia giudiziaria marittima, mentre l’altro mi fece salire sul sedile posteriore e invertì la marcia a sirene spiegate verso il vicolo. Quando tornammo davanti all’ingresso del numero ventiquattro, la scena era degenerata.

Un furgone bianco privo di scritte aziendali era parcheggiato a ridosso del portone, con un grosso tubo flessibile di gomma nera telata che entrava attraverso la grata dello scantinato. L’autista, un uomo tarchiato con una giacca cerata gialla, stava cercando disperatamente di riavvolgere la manichetta sotto le urla isteriche di Claire-Daphne Dupuis, che si teneva le cosce arrossate dalle ustioni chimiche appoggiata al parafango, con l’impermeabile ormai inzuppato e i capelli scarmigliati che le ricadevano sugli occhi.

Miles-Owen stava cercando di chiudere a forza il cancello di ferro del cortile per nascondere la botola aperta, ma la vista dell’auto dei gendarmi che bloccò l’uscita del vicolo congelò ogni suo movimento. Lasciò cadere la catena a terra con un clangore sordo, alzò lentamente le mani sporche di fango nero e si appoggiò al muro di mattoni senza opporre la minima resistenza.

I vigili del fuoco arrivarono sei minuti dopo, seguiti da due automobili borghesi della gendarmeria della prefettura. L’intero isolato di Rue de la Marine venne transennato con nastro bianco e rosso prima che gli altri inquilini potessero rendersi conto di cosa stesse accadendo. Quando la vecchia signora Vasseur del terzo piano aprì la finestra per protestare contro il rumore delle sirene, un pompiere con la maschera antigas le intimò con il megafono di richiudere immediatamente e di non

accendere fiamme libere nell’edificio. Guardai Claire-Daphne Dupuis mentre due gendarmi la scortavano verso la volante di scorta. I suoi stivali di cuoio trascinavano il fango chimico sull’asfalto pulito del molo. Mi passò a meno di un metro, le mani ammanettate dietro la schiena curva, gli occhi rossi di pianto e rabbia cieca. Non disse una parola.

Non c’era più la donna altera che pontificava sul decoro borghese e sulla vergogna dei panni stesi a vista d’occhio. C’era solo una truffatrice di provincia colta in flagrante a nascondere veleni sotto il pavimento dei suoi concittadini per una mazzetta da spartire con un funzionario compiacente. L’indagine della procura di Dunkerque durò quattro mesi.

Scoprirono che Claire-Daphne Dupuis, approfittando del suo precedente impiego come archivista capo della dogana commerciale, aveva sottratto oltre quaranta registri di carico navale negli ultimi cinque anni, coprendo gli scarichi clandestini di solventi da verniciatura prodotti dai cantieri navali in ristrutturazione. Miles-Owen era il suo braccio operativo: fingeva di fare il magazziniere part-time e il custode non retribuito per avere l’accesso esclusivo ai sotterranei dell’edificio, incassando una percentuale su ogni fusto stoccato e neutralizzato con acidi volatili.

Il condominio venne sgomberato per due settimane per consentire la bonifica completa delle cisterne da parte dell’unità speciale per la sicurezza ambientale. Il finto fondo fiduciario lussemburghese venne sequestrato dalle autorità tributarie e i beni di Claire-Daphne Dupuis furono congelati per coprire i costi astronomici della decontaminazione del suolo urbano, compreso il risarcimento per i danni strutturali causati alle fondamenta dai solventi corrosivi.

Quando a settembre mi permisero di rientrare per ritirare i miei effetti personali e trasferirmi definitivamente in una casa con officina vicino al molo ovest, il cortile interno era vuoto, silenzioso, con le lastre di selce lavate a vapore e l’odore dell’aria finalmente restituito al sale e al vento del nord. Salii sul mio balcone al primo piano, sganciai il vecchio filo di canapa logorato e lo arrotolai con cura dentro la cassetta degli attrezzi.

La finestra del secondo piano era sbarrata con assi di pino grezzo inchiodate a croce dalla polizia giudiziaria. Non c’era più nessun vaso, nessun cardigan bouclé color lavanda e nessuna voce acida a decidere come e dove la gente dovesse vivere la propria miseria. Misi le lenzuola pulite nella borsa di tela, chiusi la porta dell’alloggio alle mie spalle e scesi le scale senza dover più camminare in punta di piedi.



