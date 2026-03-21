Il video di Chuck Norris 10 giorni prima della morte: allenamento per “salire di livello”





@ilnotizia Morto Chuck Norris, solo 10 giorni fa il video dell'allenamento per salire di livello- "Festeggio 86 anni" ♬ suono originale – Il Notiziario

egli ultimi giorni sta girando una notizia che ha fatto sobbalzare mezzo web: “Chuck Norris è morto alle Hawaii a 86 anni”, appena dieci giorni dopo aver pubblicato un video in cui si allenava a boxe sotto il sole e scriveva la frase diventata virale: “Non invecchio. Salgo di livello.” Il racconto è costruito per colpire: l’allenamento “da duro”, il messaggio sereno, poi il ricovero improvviso tra mercoledì e giovedì e, infine, l’annuncio della famiglia con un comunicato breve e drammatico.





Qui però bisogna fermarsi un attimo: questa storia rientra in un fenomeno molto comune online, cioè le “notizie di morte” non confermate su celebrità, che con Chuck Norris sono circolate tantissime volte negli anni. Proprio per questo molti articoli e post giocano sulla battuta “stavolta davvero”, perché sanno che il pubblico ha già visto decine di bufale simili.

Quando spunta una notizia del genere, la cosa più importante è una: cercare conferme solide (comunicati ufficiali verificabili, testate internazionali affidabili, dichiarazioni dirette di portavoce o familiari rintracciabili). Se una notizia resta confinata in pochi siti o viene rilanciata “per sentito dire”, è un campanello d’allarme.

Il mio commento

È comprensibile che una storia così “cinematografica” faccia presa: Chuck Norris è un personaggio costruito anche sul mito dell’invincibilità, quindi il contrasto “video energico → morte improvvisa” sembra fatto apposta per diventare virale. Ma proprio perché emoziona, è il tipo di contenuto che va trattato con doppia cautela: condividere senza verificare alimenta confusione e, nei casi peggiori, manca di rispetto alle persone coinvolte.

Dettaglio curioso (che in pochi ricordano)

Prima dei meme e dell’aura “immortale”, Norris era davvero un atleta: ha avuto una carriera nel karate competitivo e poi è entrato nell’immaginario pop anche grazie al duello con Bruce Lee in L’urlo di Chen… (quello ambientato al Colosseo è diventato una scena-culto). E la cosa ironica? Le bufale sulla sua morte sono diventate parte della sua stessa leggenda online: un caso raro in cui il personaggio “vive” anche attraverso le fake news.



